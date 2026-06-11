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05:10, 11 июня 2026

Близкие Вадима Харченко* заявили об отказе ему в медпомощи

Вадим Харченко*. Скриншот видео "Личное мнение" / YouTube.com

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Блогер из Геленджика Вадим Харченко* подвергается в СИЗО Новороссийска последовательным водворениям в карцер без объяснения причин и не получает медицинской помощи, заявили его родственники и друзья. 

Как писал "Кавказский узел", Вадим Харченко* был осужден 12 марта 2025 года Геленджикским городским судом Краснодарского края и приговорен к 7 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима . Апелляционная и кассационная инстанция отказались удовлетворить жалобы на приговор Харченко*.  Защита блогера в феврале сообщила, что готовит жалобу в Верховный суд.

Сам Вадим Харченко* в суде заявил о невиновности. Он считает уголовное преследование местью за гласность и критику коррупционеров. 9 октября 2025 года стало известно, что в суд поступило второе дело против Харченко*, которое, как утверждает защита, построено на тех же уликах, что и предыдущее, однако на первом же заседании по этому делу судья взяла самоотвод.

Активисты, защитники и близкие Вадима Харченко* 11 июня сообщили корреспонденту “Кавказского узла”, что готовят жалобы на неоказание ему медицинской помощи в СИЗО №3 Новороссийска. Жалобы будут поданы в прокуратуру и управление ФСИН. 

“Вадим неоднократно обращался с просьбой оказать ему медицинскую помощь, но ему ее принципиально не оказывают. Его за эти просьбы вместо санчасти его за месяц дважды отправляли в карцер, сначала на 15 суток, а затем на 7 суток. У Харченко* серьезные проблемы со зрением и с дыханием, он инвалид третьей группы. После пребывания в карцере состояние ухудшилось в разы, он был вынужден заявить о голодовке, подавал заявление. Держал голодовку с 4 по 7 июня включительно. Затем его еле живого, полностью изможденного голодом и болезнями из Новороссийска возили в суд в Геленджик и обратно. Последнее заседание прошло 9 июня”, - рассказал “Кавказскому узлу” осведомленный источник. 

По словам источника, Харченко* сейчас повторно судят по статьям об оскорблении чувств верующих (часть 1 статьи 148 УК РФ), призывах к экстремизму (часть 2 статьи 280) и клевете (часть 5 статьи 128.1). Заседания проходят в закрытом режиме. 

“Человек по сути подвергается карусельным отправкам в карцер за просьбу оказать медпомощь. С документами о водворении в карцер знакомиться ему не дают, творится произвол”, - подчеркнул источник. 

Активисты и родные Харченко* связывают неоказание ему медпомощи в СИЗО с тем, что начальник медчасти Римма Краснощекова является супругой проходящего по делу потерпевшим адвоката Ярослава Краснощекова, известного как защитника судьи Хахалевой.

Активисты ездят на заседания по делу Харченко*, но в суд никого из них не пропускают, рассказала участница группы поддержки Елена. 

“Нам говорят что все заседания по его делу закрыты. В последний раз 9 июня видели Вадима издалека, когда его выводили из автозака. Он очень сильно похудел, еле шел - видно что он просто замучен. ⁠Как нам известно следующее заседание будет более чем через месяц, 24 июля. Суд наметил допрос свидетелей и исследование письменных доказательств. Потерпевший Краснощеков и его супруга Краснощекова явно пользуются своим положением и в суде, и в СИЗО - иначе на чем основаны все эти обвинения, почему все тайно и почему инвалиду отказывают в медпомощи, почему посылают в карцер? Это полный беспредел!” - заявила активистка. 

Мать Вадима Наталья Харченко подтвердила, что блогер жалуется на серьезные проблемы со здоровьем. “У Вадима сейчас большие проблемы со здоровьем, очень сильно упало зрение, необходимо проконсультироваться с врачом, но такой возможности ему не дают, хотя обязаны соблюдать его права. Из-за сырости в подвалах, куда его помещают, он задыхается. Насчет свидания мы неоднократно ему писали, что хотим его увидеть, но если раньше нам отказывали, то сейчас он сам не хочет, чтобы мы его видели в этих стенах и в его состоянии”, - рассказала она “Кавказскому узлу”. 

По словам матери, Харченко* посещал адвокат, рассказавший после встречи, что он очень сильно похудел и его здоровье заметно ухудшилось. “Он сильный парень, но происходящее для него большое испытание. Я и отец обеспокоены не только за его здоровье, но и за жизнь. Нам непонятно такое жестокое  и бесчеловечное обращение с нашим сыном”, - добавила Наталья Харченко.

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Автор: Кристина Романова

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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