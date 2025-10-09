Защита назвала безосновательным второе дело против Харченко*

Второе дело против осужденного за дискредитацию армии Вадима Харченко* построено на тек же уликах, что и предыдущее, считают представители защиты. Родители Харченко* сообщили о существенном ухудшении его здоровья.

Как писал "Кавказский узел", Вадим Харченко был осужден 12 марта 2025 года Геленджикским городским судом Краснодарского края и приговорен к 7 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Он признан виновным в повторной дискредитации вооруженных сил РФ (часть 1 статьи 280.3 УК), в оскорблении чувств верующих (часть 1 статьи 148 УК), призывах к экстремизму (часть 2 статьи 280 УК) и клевете (часть 5 статьи 128.1 УК). Суд также запретил ему в течение трёх лет заниматься администрированием сайтов и каналов в интернете и размещать материалы в публичных телекоммуникационных сетях.

Сам Вадим Харченко* в суде заявил о невиновности. Он считает уголовное преследование местью за гласность и критику коррупционеров.

10 октября Геленджикский городской суд начнет рассмотрение второго уголовного дела в отношении Вадима Харченко* под председательством судьи Ольги Шуткиной. Харченко обвиняется по семи эпизодам: один — в оскорблении чувств верующих, один — в призывах к экстремистской деятельности, и пять — в клевете. В обвинении указаны статьи 148 часть 1, 280 часть 2, 128.1 часть 2 и четыре эпизода по статье 128.1 часть 5 Уголовного кодекса РФ. Заседание назначено закрытым.

«Подсудимый был доставлен сегодня, 8 октября, в изолятор временного содержания Геленджика из СИЗО-3 Новороссийска», — рассказал сотрудник канцелярии по уголовным делам Геленджикского городского суда.

Не удовлетворившись первым приговором, потерпевший по первому и второму делам — адвокат из Новороссийска Ярослав Краснощеков — подал кассационную жалобу, требуя увеличить наказание Харченко на полгода. «Кассационная жалоба потерпевшего будет рассмотрена 6 ноября», — сообщила корреспонденту «Кавказского узла» секретарь суда кассационной инстанции в Краснодаре.

По данным защиты, всего в двух делах против Харченко* фигурирует 16 эпизодов. В 13 из них заявителем и потерпевшим выступает адвокат Краснощеков. Адвокаты полагают, что в совокупности с уже имеющимся приговором Харченко* может грозить до десяти лет лишения свободы.

Состояние здоровья подсудимого в СИЗО-3 Новороссийска ухудшилось

Родители Вадима Харченко* сообщают об ухудшении состояния здоровья сына и считают, что это связано с продолжающимся преследованием. «Мы получили известие, что зрение Вадима ухудшилось в разы. Он содержится в одиночной камере в Новороссийске. Свиданий нам не дают, мы не можем даже присутствовать на суде», — рассказала мать Вадима, Наталья Харченко.

«У Вадима проблема со зрением, похоже на разрушение роговицы. Может быть, из-за воздействия химических веществ. Нужно обследование у врача, но ему с августа ограничивают право даже на выезд в поликлинику», — сказала мать.

«Вадиму не оказывается необходимая медицинская помощь в СИЗО», — рассказал отец подсудимого Михаил Харченко. По его мнению, оба дела против его сына были связаны с «гражданской позицией (Харченко*) и высказываемую правду о коррупции».

Защита видит системную проблему в деле

«В Геленджикском городском суде зарегистрировано новое уголовное дело против Вадима Харченко*. Анализ обвинительного заключения показывает, что речь идет о тех же эпизодах, за которые его уже осудили в первом процессе. Использованы те же видеоролики, например "Брат адвоката Краснощекова задержан", и те же потерпевшие — адвокат Краснощеков и его брат Кашенцев. Это может свидетельствовать о двойном преследовании за одни и те же действия», — отмечает один из защитников.

На сайте Геленджикского городского суда указано, что информация по новому делу скрыта. Адвокаты считают, что для дел о клевете и экстремизме, не связанных с государственной тайной, такое решение неправомерно и избыточно. По оценкам защиты, события вокруг дел Харченко складываются в системную картину.

«Проблемы с доказательствами: обвинение не установило, что Харченко администрировал YouTube-канал и лично распространял видеоролики. Все материалы были представлены самим потерпевшим адвокатом Краснощековым, а источник их изготовления не установлен. Игнорирование прав защиты: суды последовательно отклоняют ходатайства защиты, отказывают в вызове свидетелей и экспертов. Эскалация давления: возбуждение нового дела по тем же эпизодам и закрытый характер процесса выглядят как инструмент постоянного процессуального давления», — считает представитель защиты.

Корреспондент «Кавказского узла» попытался связаться с адвокатом Ярославом Краснощековым для получения комментария. Он ответил на звонок, сообщил, что в данный момент занят, и больше не выходил на связь.

Вадим Харченко* — активист и блогер. На его YouTube-канале "Личное мнение", на который по данным на конец 2023 года было подписано 399 тысяч человек, он много рассказывал о политических уголовных делах, задержаниях на публичных мероприятиях, о произволе силовиков, проблемах Краснодарского края и других регионов, а также критиковал местные и федеральные власти. Именно гражданская позиция Харченко* и популярность его видеороликов могли стать причиной пристального внимания правоохранительных органов к блогеру, указали правозащитники, признав Харченко* политзаключенным.

Отметим также, что в 2023 году координатор "Экологической вахты по Северному Кавказу" Андрей Рудомаха сообщил, что Харченко* распространял о нем сведения, не соответствующие действительности, хотя они вообще не были с ним знакомы. "Я даже хотел подать на него в суд, но потом решил не опускаться до его уровня", - сказал эколог.

