Правозащитники признали Вадима Харченко* политзаключенным

08 декабря 2023, 17:54

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Преследование блогера из Геленджика Вадима Харченко* по статье о дискредитации армии неправомерно и политически мотивированно, заявил сегодня правозащитный проект "Поддержка политзеков. Мемориал", потребовав освобождения блогера и прекращения уголовного дела против него.

Как писал "Кавказский узел", 20 февраля знакомые блогера из Геленджика Вадима Харченко* выразили опасение за его жизнь, указав, что уже две недели он не выходит на связь. Харченко арестован по уголовному делу о дискредитации армии, сообщили источники. 1 марта представитель следствия пояснил, что Харченко* находится под следствием по уголовному делу о дискредитации российской армии за публикацию ролика на его YouTube-канале.

4 марта 2022 года была введена ответственность за дискредитацию вооруженных сил, после чего жители России, в том числе регионов СКФО и ЮФО, стали подвергаться преследованию по соответствующей административной статье (20.3.3 КоАП РФ). Она предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Проект "Поддержка политзаключённых. Мемориал" считает Вадима Харченко* политическим заключённым, требует его освобождения и прекращения уголовного преследования. Статья о дискредитации армии, по которой преследуется Вадим Харченко*, носит антиправовой характер, "создана для осуществления политических репрессий против критиков власти и должна быть отменена". "Любые преследования по этой статье являются неправомерными и должны быть прекращены", - заявил сегодня правозащитный проект "Поддержка политзеков. Мемориал".

Вадим Харченко* — достаточно известный активист и блогер. На своём YouTube-канале, на который подписано 399 тысяч человек, он много рассказывал о политических уголовных делах, задержаниях на публичных мероприятиях, о произволе силовиков, проблемах Краснодарского края и других регионов, а также критиковал местные и федеральные власти. Именно гражданская позиция, Харченко и популярность его видеороликов могли стать причиной пристального внимания правоохранительных органов к блогеру и привлечения его к ответственности по статье 280.3 УК РФ, говорится в сообщении на сайте проекта.

По данным правозащитников, поводом для преследования Вадима Харченко* стал размещенный им видеоролик об отступлении российских войск из Херсона, сейчас в YouTube-канале блогера "Личное мнение" это видео недоступно. Согласно международному руководству по определению понятия «политический заключённый» уголовное преследование Вадима Харченко* является политически мотивированным, направленным на недобровольное прекращение или изменение характера его публичной деятельности, а также устрашение общества в целом и осуществляется исключительно из-за его ненасильственной деятельности, направленной на защиту прав человека. "Лишение свободы было применено к нему в нарушение права на свободу выражения, на справедливое судебное разбирательство, иных прав и свобод, гарантированных Конституцией РФ и Международным пактом о гражданских и политических правах", - говорится в сообщении.

"Кавказский узел" ранее сообщал, что в июне 2019 года на Харченко* было совершено нападение около краснодарского аэропорта. По словам блогера, на него напали двое неизвестных. Один из них несколько раз выстрелил, предположительно, из травматического пистолета, другой нанес ножевые ранения. Позднее блогер рассказал, что обратился в московскую клинику для проведения операции на раненой руке.

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