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14:01, 26 июля 2026

Турсезон и уборочная кампания замедлили выход Кубани из топливного кризиса

Очередь на АЗС. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Ситуация на топливном рынке Кубани стабилизировалась, однако цены на заправках остаются повышенными из-за разгара турсезона и уборочной кампании. Аналитик считает, что окончательный перелом тенденции произойдёт в течение недели.

Как информировал "Кавказский узел", ранее власти Краснодара объявили о штрафах до 20 тысяч рублей для физлиц за хранение бензина и дизтоплива в гаражах во время особого противопожарного режима. Комментаторы в Telegram в ответ призвали власти запретить сразу и машины.

Утром 26 июля в Краснодаре открыты 77 автозаправочных станций. На некоторых из них сохраняются ограничения: топливо отпускают только в баки автомобилей. Еще 37 АЗС не работают, передал сегодня "Краснодар Онлайн" со ссылкой на муниципальный центр управления.

Ситуация с топливом в Краснодаре стала менее напряженной. Ранее автомобилистам приходилось по несколько часов стоять в очередях, а возле отдельных АЗС скапливались сотни машин. Сейчас на большинстве заправок больших очередей уже нет, отметил "Утренний Юг".

Очереди на городских АЗС практически исчезли, а на заправках с повышенным спросом число автомобилей значительно уменьшилось. При этом на некоторых АЗС владельцы разрешают отпускать топливо только в баки автомобилей, запрещая продажу в канистры, отметило издание.

В разгар туристического сезона топливный рынок Краснодарского края переживает период повышенного разброса цен, отметила консультант по стратегическому и антикризисному управлению, гендиректор ООО "Вместе.ПРО" Олеся Бережная.

"Острая фаза кризиса, наблюдавшаяся в начале лета из-за ряда факторов (атаки дронов, курортный сезон, уборочные работы), постепенно сходит на нет, и ситуация входит в русло управляемой стабилизации. При этом важно понимать, что стабилизация не означает возврата к прежним показателям доступности и цен", – привело 25 июля слова Бережной издание Krasnodarmedia.su.

Главным фактором напряжённости на топливном рынке Кубани остается повышенное потребление горючего, которое в июле превысило прошлогодние значения на 41 %. Аналитик считает, что уже к концу июля стоит ожидать перелома тенденции.

Бережная отметила, что, по данным мониторинга, нехватка топлива составляет от 20 до 40 % относительно баланса спроса и предложения. По ее мнению, причина состоит главным образом в неравномерном распределении запасов горючего при его поставках.

"В наиболее загруженных приморских муниципалитетах – Новороссийске, Геленджике, Анапе – дефицит приближается к верхней границе указанного коридора, тогда как в глубинных районах края и в Адыгее ситуация более спокойная, и там нехватка не превышает 20 %", – пояснила она.

Чтобы избежать в будущем повторения топливного кризиса, властям Кубани следует модернизировать логистическую инфраструктуру и диверсифицировать поставщиков. Это позволит сгладить сезонные пики, указала Олеся Бережная.

Напомним, топливный кризис в Краснодарском крае спровоцировал резкое повышение спроса на установку газобаллонного оборудования (ГБО). Стоимость этой услуги в автосервисах увеличилась почти вдвое, станции техобслуживания записывают клиентов на несколько месяцев вперед. Вместе с ажиотажем выросли и цены на пропан.

Часть жителей Кубани заявила, что считает переход на газ единственным способом сократить расходы. Другая часть уверена, что нынешний кризис носит временный характер и не приведет к массовому переоборудованию автомобилей.

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Автор: "Кавказский узел"

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