Дошло до суда дело министра ГО и ЧС Кубани

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Уголовное дело бывшего исполняющего обязанности министра гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края Сергея Штрикова передано на рассмотрение суда.

Как писал "Кавказский узел", министр гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края Сергей Штриков был задержан сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю по подозрению в превышении должностных полномочий, суд арестовал его на два месяца.

Дело бывшего исполняющего обязанности министра гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края Сергея Штрикова передано на рассмотрение суда, пишет 25 июля "Утренний Юг" со ссылкой на базу судебного делопроизводства.

Материалы уголовного дела уже переданы судье Первомайского районного суда, дата предварительного судебного заседания пока не назначена. Обвинение бывшему чиновнику предъявлено по пункту "е" части 3 статьи 286 УК РФ.

Согласно материалам дела, в 2024 году Штриков, занимая должность министра ГО и ЧС Краснодарского края, поручил подчиненным подготовить фиктивные документы о якобы выявленных нарушениях при проведении уже завершенного аукциона на покупку и монтаж модульного здания пожарного депо, чтобы добиться отмены его результатов. После проведения повторных торгов контракт был заключен с компанией, которую лоббировал чиновник, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края в Telegram-канале.

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