Судья отказалась рассматривать дело Вадима Харченко*

На первом заседании по новому уголовному делу против блогера из Геленджика Вадима Харченко* судья Ольга Шуткина взяла самоотвод, который поддержала сторона защиты.

Как писал "Кавказский узел", Вадим Харченко был осужден 12 марта 2025 года Геленджикским городским судом Краснодарского края и приговорен к 7 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Он признан виновным в повторной дискредитации вооруженных сил РФ (часть 1 статьи 280.3 УК), в оскорблении чувств верующих (часть 1 статьи 148 УК), призывах к экстремизму (часть 2 статьи 280 УК) и клевете (часть 5 статьи 128.1 УК). Суд также запретил ему в течение трёх лет заниматься администрированием сайтов и каналов в интернете и размещать материалы в публичных телекоммуникационных сетях. 9 октября стало известно, что в суд поступило второе дело против Харченко*, которое, как утверждает защита, построено на тех же уликах, что и предыдущее.

Сам Вадим Харченко* в суде заявил о невиновности. Он считает уголовное преследование местью за гласность и критику коррупционеров.

10 октября восемь человек пришли в суд поддержать Вадима Харченко*. Они рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что он помогал им в отстаивании их гражданских прав. "На самом деле огромный круг людей знают Вадима как правозащитника, и огромному кругу людей он помогал. Все его поддерживают, возмущены, как и мы, его посадкой в тюрьму и началом нового уголовного дела. Однако люди боятся даже прийти в суд, потому что боятся расправы за поддержку его", - рассказала одна из пришедших Ирина Маслова.

По ее словам, в зал суда их не пустили, заявив, что "дело закрытое". "Но мы все равно остались ждать. Видели, как привозили Вадима, и мельком видели, как заводили в зал суда, но поговорить с ним, конечно, нам никто не позволил", - рассказала она.

Затем собравшимся стало известно, что судья Ольга Шуткина, которая должна были рассматривать дело, взяла самоотвод.

Один из защитников Харченко* подтвердила корреспонденту "Кавказского узла" на правах анонимности, что судья действительно взяла самоотвод. "Мы поддержали самоотвод, согласившись с ее позицией, что одни и те же доказательства не могут быть рассмотрены тем же судом", - рассказала она, добавив, что встречалась с Харченко* в ИВС.

Защитник обратила внимание на то, что 12 марта объединенная пресс-служба судов Краснодарского края в телеграм-канале еще до вступления приговора Харченко* в законную силу опубликовала сведения о приговоре, а также оперативную съемку задержания блогера в 2023 году. "При этом заседания являются полностью закрытыми, на них никого не пускают, и какие-либо комментарии адвокатам запрещены. Потерпевшим ведется аудиозапись процессов. Мы обращались с запросом в суд о запрете на такие записи и равенстве всех перед законом и судом, но никакого ответа не получили. Некоторые СМИ воспользовались этими сведениями и распространили их, несмотря на то, что виновным человек считается только после вступления приговора в силу. Также спешка с распространением сведений с закрытых заседаний говорит о том, что они не закрыты для тех, кто их распространяет, и дает прямой намек на ангажированность этого дела", - заявила она.

Также защитник прокомментировала информацию о том, что Харченко* распространял о координаторе "Экологической вахты по Северному Кавказу" Андрее Рудомахе сведения, не соответствующие действительности. По словам блогера, эти сведения вызвали у него удивление, так как с Рудомахой Харченко* не знаком и ничего, по его словам, о нем не распространял.

