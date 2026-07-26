Пользователи соцсети сочли бесполезными затраты на засыпку анапских пляжей песком

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На засыпку пляжей Анапы после разлива мазута потребовались большие затраты, но уже первые штормы смыли песок, а ставшийся на берегу спрессовался, пишут комментаторы в Telegram.

Как писал "Кавказский узел", на пляжах Анапы полностью завершили отсыпку дополнительного слоя песка, засыпано 12 километров берега. 97 пляжей уже получили необходимые разрешения работать, еще семь пляжей проходят проверку, отчитались власти. П Анапские пляжи после отсыпки новым песком превратились в смесь камней и глины, отчеты чиновников никак не соотносятся с реальностью, указали пользователи Telegram, комментируя сообщение об окончании засыпки пляжей новым песком.

Курортный сезон в Анапе открылся на фоне резкого контраста в состоянии побережья. Часть пляжей открыта и признана безопасной, тогда как другие зоны закрыты из-за размыва, нестабильного грунта и экологических рисков. Какие пляжи готовы для посетителей, а какие несут опасность, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Пляжи Анапы: открытые и опасные зоны".

Состояние пляжа Эллада в Анапе опубликовал блогер Андрей Маковозов.

«Тут уровень песка в некоторых местах невысокий, а где-то почти ростом с человека. Обратите внимание на срез песка — на его состав», — написал блогер, публикуя фото. На фт видны прожилки в песке, камни и глина. Это сообщение собрало пять комментариев.

"Десятки миллионов народных денег смыло в море небольшим штормом. Ничего страшного. Ещё подсыплют в межсезонье", — пишет Id Id_150515.

"Нужны обращения в аппарат президента по поводу уничтожения пляжей Анапы. Нужно информацию размещать на всех разных инстанциях, призывать центральные телеканалы делать репортажи, что творят чиновники с пляжами Анапы!! Когда информация будет везде, то только тогда Кремль нехотя, но будет вынужден реагировать на казнокрадство и уничтожение природы чиновниками Краснодарского края!" — возмутился V.

"Берег смахивает на карьер в уменьшенном масштабе, рвы отвесные, булыжники.Но море красивущее. Зимой, конечно, всё смоет", — пишет пользователь, который использует смайлик в качестве ника.

Штормом размыло новый чудо-песок, глину уберут, а за зиму от нового песка ничего не останется, — констатировал в своем Telegram-канале блогер Макс Анапский. Его собщение прокомментировали шесть человек.

"Пусть природа смоет этот новый песок как можно скорее", — высказал мнение Турист.

"На пляжах везде валяются огромные куски, которые вымылись из песка, и никто их не убирает. Смотреть просто неприятно. Неужели не стыдно перед приехавшими отдыхать в Анапу?" — спросила Карина М.

Во время небольшого шторма в Анапе волны смыли часть насыпанного песка, также пишет Telegram-канал «Краснодар Телетайп», публикуя фото и видео побережья.

"Круговорот песка (бабла) в природе", — прокомментировал Вячеслав.

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