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13:45, 10 июня 2026

Названа причина пожара на газопроводе Моздок-Казимагомед

Пожар на магистральном газопроводе Моздок-Казимагомед. Фото: МЧС России

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Причиной пожара на газопроводе в Дагестане стала разгерметизация, сообщили власти.

Как информировал "Кавказский узел", 9 июня на магистральном газопроводе Моздок-Казимагомед произошел пожар. Сегодня власти сообщили, что газопровод планируется отремонтировать в течение трех дней.

На магистральном газопроводе Моздок-Казимагомед произошла разгерметизация и возгорание, сообщил сегодня в своем телеграм-канала врио Дагестана Федор Щукин.

"С места были эвакуированы более 140 человек. Пострадавших нет. Возгорание ликвидировано, обстановка стабильная", – уточнил он.

Часть жителей Кизилюрта, Кизилюртовского и Хасавюртовского районов временно испытывает перебои с газом, добавил Щукин.

Напомним, глава Кизилюрта ранее отметил, что причиной ЧП стал технический сбой, слухи о подрыве газопровода безосновательны.

Из-за аварии было прервано газоснабжение Кизилюрта и сел Кизилюртовского и Кумторкалинского районов, частично была прекращена подача газа в Махачкалу. Кроме того администрация Казбековского района Дагестана сообщила, что отключения газа затронули четыре района – Казбековский, Кизилюртовский, Хасавюртовский, Бабаюртовский.

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Автор: "Кавказский узел"

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