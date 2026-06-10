Продлен арест бывшего замглавы МЧС Кубани Сергея Симоненко

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Пролетарский районный суд Ростова-на-Дону продлил арест бывшего заместителя начальника Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Сергея Симоненко, обвиняемого в организации приготовления к убийству.

Как писал "Кавказский узел", в середине мая суд в Ростове-на-Дону принял к рассмотрению дело бывшего замначальника управления МЧС по Кубани Сергея Симоненко и его подчиненного, обвиняемых в покушениях на убийства.

Сергей Симоненко осенью 2024 года был обвинен в организации поджогов автомобилей, принадлежавших семье его бывшего подчиненного, а также в покушении на него. По версии следствия, Симоненко выступил организатором двух покушений на убийство, а бывшый руководитель Северского районного управления МЧС Мелько Джемо - пособником.

Суд продлил меру пресечения в виде ареста Сергею Симоненко. Это решение было принято в рамках первого заседания по этому делу после изменения территориальной подсудности, сообщает сегодня "Интерфакс" со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Ростовской области.

По версии следствия, Симоненко организовал приготовление к убийству лица в связи с осуществлением им служебной деятельности, группой лиц по предварительному сговору и по найму. Преступление не было доведено до конца по независящим от обвиняемого обстоятельствам.

Симоненко обвиняется в организации покушения на убийство, вторым обвиняемым является Мелько Джемо, которому вменяют подстрекательство и пособничество в приготовлении к убийству.

"Кавказский узел" также писал, что в середине августа 2025 года апелляционный суд подтвердил законность изъятия в пользу государства имущества и денег у Сергея Симоненко в размере 360 миллионов рублей.