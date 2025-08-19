Имущество на 360 миллионов рублей изъято у Сергея Симоненко

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Апелляционный суд подтвердил законность изъятия в пользу государства имущества и денег бывшего заместителя начальника ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Сергея Симоненко.

Как писал "Кавказский узел", в январе суд продлил срок ареста бывшего замначальника ГУ МЧС по Краснодарскому краю Сергея Симоненко. Защита просила перевести Симоненко под домашний арест, указав, что он болен онкологическим заболеванием и нуждается в медпомощи.

Сергей Симоненко обвиняется в организации поджогов автомобилей, принадлежавших семье его бывшего подчиненного, а также в покушении на него. Потерпевшими по делу проходят бывший сотрудник МЧС – подчиненный Симоненко - и его родственники. Дело в отношении Симоненко объединено с делом троих его возможных сообщников. По версии следствия, Евгений Кауц, Дмитрий Наджа и Александр Плотников 28 февраля 2019 года в Кореновске бросили во двор потерпевших бутылки с зажигательной смесью, в результате сгорели два автомобиля.

Третий апелляционный суд общей юрисдикции в Сочи подтвердил законность решения Краснодарского краевого суда, который изъял в пользу государства имущество и деньги бывшего заместителя начальника ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Сергея Симоненко на общую сумму 360 миллионов рублей, пишет 18 августа РБК.

По версии прокуратуры, Симоненко использовал свое служебное положение для незаконного обогащения, оформляя при этом имущество на родственников и доверенных лиц. Сам Симоненко утверждал, что получил наследство от отца, который возглавлял учебно-опытное хозяйство "Кубань".

Прокуратура также утверждает, что Симоненко взял на работу племянника на должность замначальника одного из отделов краевого управления МЧС России. Оба были уволены в связи с утратой доверия, причем бывший заместитель пытался оспорить решение. Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска.

Среди изъятого у Симоненко имущества, как сообщается, 55 объектов недвижимости и 32 дорогих автомобиля.

В марте суд в Сочи отказал жене Сергея Симоненко в разблокировке счетов, которые были арестованы в рамках уголовного дела. Светлана Симоненко просила снять арест со счетов для получения денег в пределах прожиточного минимума на каждого члена семьи. Также суды отказали Светлане Симоненко в снятии ареста с принадлежащей ей недвижимости.