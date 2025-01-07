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08:40, 7 января 2025

Суд отказался отпустить Сергея Симоненко под домашний арест

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

До 4 февраля продлил суд срок ареста бывшего заместителя главы МЧС по Краснодарскому краю Сергея Симоненко, обвиняемого в организации покушения на убийство и уничтожении чужого имущества. Защита просила отпустить Симоненко под домашний арест из-за болезни.

Как информировал "Кавказский узел", бывший заместитель начальника МЧС по Краснодарскому краю Сергей Симоненко обвиняется в организации поджогов автомобилей, принадлежавших семье его бывшего подчиненного, а также в покушении на него. В начале ноября суд продлил срок ареста Симоненко.

Басманный суд Москвы продлил до 4 февраля срок ареста бывшего замначальника МЧС по Краснодарскому краю Сергея Симоненко, пишет 6 января 93.ru.

Защита просила не удовлетворять ходатайство следователя о продлении срока ареста и отпустить Симоненко под домашний арест. Адвокат указал, что Симоненко болен онкологическим заболеванием и нуждается в медицинской помощи. Судья, однако, оснований для освобождения Симоненко из СИЗО не нашел, отметив, что он может оказать давление на бывших подчиненных.

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Автор: "Кавказский узел"

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