Суд отказался отпустить Сергея Симоненко под домашний арест

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До 4 февраля продлил суд срок ареста бывшего заместителя главы МЧС по Краснодарскому краю Сергея Симоненко, обвиняемого в организации покушения на убийство и уничтожении чужого имущества. Защита просила отпустить Симоненко под домашний арест из-за болезни.

Как информировал "Кавказский узел", бывший заместитель начальника МЧС по Краснодарскому краю Сергей Симоненко обвиняется в организации поджогов автомобилей, принадлежавших семье его бывшего подчиненного, а также в покушении на него. В начале ноября суд продлил срок ареста Симоненко.

Басманный суд Москвы продлил до 4 февраля срок ареста бывшего замначальника МЧС по Краснодарскому краю Сергея Симоненко, пишет 6 января 93.ru.

Защита просила не удовлетворять ходатайство следователя о продлении срока ареста и отпустить Симоненко под домашний арест. Адвокат указал, что Симоненко болен онкологическим заболеванием и нуждается в медицинской помощи. Судья, однако, оснований для освобождения Симоненко из СИЗО не нашел, отметив, что он может оказать давление на бывших подчиненных.

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