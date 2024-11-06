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01:56, 6 ноября 2024

Продлен арест Сергея Симоненко

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Москве продлил срок ареста бывшего замначальника кубанского МЧС Сергея Симоненко, который обвиняется в организации покушения на убийство и уничтожении чужого имущества. Защита обжаловала решение суда.

Как информировал "Кавказский узел", бывший заместитель начальника МЧС по Краснодарскому краю Сергей Симоненко обвиняется в организации поджогов автомобилей, принадлежавших семье его бывшего подчиненного, а также в покушении на него.

Басманный суд города Москвы продлил арест бывшего замглавы ГУ МЧС по Краснодарскому краю Сергея Симоненко, пишет 5 ноября "Коммерсант".

Ходайство о продлении срока содержания под стражей было подано следствием, 5 ноября защита Симоненко обжаловала решение. Дата рассмотрения жалобы в апелляционной инстанции, как и срок, на который продлен арест, пока неизвестны.

Отметим, что дело Симоненко, как следует из данных на сайте суда, поступило на рассмотрение 29 октября.

"Кавказский узел" писал также, что 25 сентября Мещанский суд Москвы арестовал бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского до 18 ноября по обвинению в растрате более 3,7 миллиона рублей. 27 сентября стало известно об аресте Родиона Пищура, который был советником Копайгородского и подозревается по делу о вымогательстве взяток за ритуальные услуги. По версии издания "ФедералПресс", задержание Алексея Копайгородского может быть связано с делом Сергея Симоненко.

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Автор: "Кавказский узел"

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