01 октября 2024, 09:58

Источник сообщил подробности дела Сергея Симоненко

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Бывший замначальника управления МЧС по Краснодарскому краю Сергей Симоненко обвинен в организации поджогов автомобилей, принадлежавших семье его бывшего подчиненного, а также в покушении на него, сообщил источник.

Как информировал "Кавказский узел", 25 сентября Мещанский суд Москвы арестовал бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского до 18 ноября по обвинению в растрате более 3,7 миллиона рублей. 27 сентября стало известно об аресте Родиона Пищура, который был советником Копайгородского и подозревается по делу о вымогательстве взяток за ритуальные услуги.

По версии издания "ФедералПресс", задержание Алексея Копайгородского может быть связано с делом замначальника МЧС Краснодарского края Сергея Симоненко.

По данным источника, бывший замначальника главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Сергей Симоненко обвинен в организации поджогов автомобилей, принадлежавших семье его бывшего подчиненного, а также в покушении на него. Дело в отношении Симоненко объединено с делом в отношении троих его возможных сообщников. Ранее материалы дела были переданы суд, но суд вернул их в прокуратуру, так как в действиях обвиняемых были выявлены более тяжкие действия, передал сегодня "Коммерсант".

Симоненко обвинен в организации покушения на убийство и в покушении на совершение поджогов автомобилей. Потерпевшими по делу проходят бывший сотрудник МЧС – подчиненный Симоненко – и его родственники. По данным картотеки Краснодарского краевого суда обвиняемые – Евгений Кауц, Дмитрий Наджа и Александр Плотников.

По версии следствия, 28 февраля 2019 года в городе Кореновске обвиняемые бросили во двор потерпевших бутылки с зажигательной смесью. Одна из бутылок попала на крышу легковой машины, в результате сгорел этот и другой автомобиль, также находившийся во дворе, отметило издание.

Сторона обвинения эти действия квалифицировала как покушение на уничтожение имущества, но суд счел их завершенным преступлением и предписал прокуратуре изменить квалификацию. Один из участников судебного процесса рассказал, что обвиняемые заявили, что совершили поджог по указанию Симоненко.

Напомним, уроженец Краснодара Алексей Копайгородский, который возглавлял Сочи с 2019 года, 14 мая подал заявление об уходе с должности в связи с переходом на новое место работы. 15 мая на внеочередной сессии горсобрание рассмотрело и приняло заявление мэра об отставке. 17 июня вице-губернатор Кубани Андрей Прошунин был назначен первым заместителем мэра Сочи и приступил к исполнению обязанностей главы города.

Ранее источник сообщил, что уголовное дело о крупном хищении в отношении Копайгородского было заведено после доноса со стороны его бывших подчиненных. К бывшему мэру могут возникнуть вопросы в связи с криминализацией ритуальных услуг в городе, а также хищениями, связанными с системой МЧС, заявили журналисты. Копайгородский хорошо показал себя на посту градоначальника, навел порядок с пляжами, но не смог разобраться с проблемой хаотичной застройки, отметили кубанские аналитики. Адвокат бывшего мэра заявил, что с его подзащитным пытаются свести счеты оппоненты.

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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