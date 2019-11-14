Высокие рейтинги Путина и Кадырова жители Чечни связали с атмосферой страха

14 ноября 2019, 04:36

Жители Чечни усомнились в отчетах чиновников, доложивших о высоком уровне доверия к Путину и Кадырову в республике. По их словам, многие боятся открыто высказывать свое мнение, Жители Чечни не могут чувствовать себя свободными, и это отражается в опросах общественного мнения, отметили социологи.

"Кавказский узел" также писал, что 12 ноября глава администрации главы Чечни Галас Таймасханов отчитался Рамзану Кадырову об итогах прошедшего в Москве семинара на тему внутренней политики регионов России. По его словам, Чечня заняла первое место по эффективности внутренней политики, а также "лидирует по ряду ключевых показателей", в том числе по уровню доверия к президенту страну и главе субъекта. "У нас в 2018 году уровень доверия президенту (Путину) - 89 процентов, и уровень доверия высшему должностному лицу, то есть вам, на уровне 95 процентов был", - сказал Таймасханов Кадырову.

На семинаре для вице-губернаторов по внутренней политике, который прошел в Подмосковье с 7 по 9 ноября, первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко подвел итоги выполнения KPI (ключевые показатели эффективности) внутриполитическими блоками регионов России и Кремля, пишет РБК.

Каждый вице-губернатор получил в конверте данные KPI по своему региону, которые были подготовлены на основе георейтинга фонда "Общественное Мнение" (ФОМ) - закрытого исследования, проводимого несколько раз в год. В основу KPI ложатся, в частности, рейтинги доверия президенту и губернатору. Кроме того, в исследованиях приводятся такие показатели по каждому региону, как отношение жителей к внешней политике президента, миграционной политике, экономической политике правительства, отношение к "Единой России", уровень социального самочувствия граждан и прочее.

Среди регионов, которые вошли в пятерку лидеров по уровню доверия президенту, оказалась Чечня. Что касается пятерки лидеров по уровню доверия губернаторам, то в нее из регионов юга России попала Ингушетия.

Данные ФОМ о доверии к президенту были опубликованы на сайте "Грозный-информ", а также на странице информационного агентства "Чечня сегодня" в социальной сети Instagram. По данным на 04.36 мск сегодня, 14 ноября последняя публикация набрала 518 отметок "Нравится" и 34 комментария.

Многие комментаторы усомнились в правдивости рейтинга.

"Мои тапки убежали от стыда (от) услышанного", - пошутил shoukhalov_i.

"Интересно, опрос у кого они проводят?!" - задается вопросом boro.da.

Жители Чечни усомнились в достоверности рейтинга

Опрошенные 13 ноября корреспондентом "Кавказского узла" жители Чечни поставили под сомнение данные ФОМ. Проведенный опрос не носит репрезентативного характера и отражает лишь частные мнения респондентов.

«Я видел это (сообщение) в Интернет, и не могу согласиться с утверждением, что в нашей республике очень высокий уровень доверия к президенту. Хотя бы потому, что многие, особенно люди старшего поколения, до сих пор достаточно негативно воспринимают руководство страны. Люди еще не забыли, как начиналась вторая военная кампания в республике, не забыли тот ужас и те жертвы, что пришлось вынести. Кроме того, все существующие сегодня в республике проблемы в плане несменяемости власти, клановости, коррупции, беспредела властей, безработицы и так далее, люди неизменно связывают с Кремлем. Так что говорить о том, что по уровню доверия к главе государства Чечня занимает лидирующие позиции, мягко говоря, наивно», - уверен Аслан.

Поводом к началу Второй чеченской войны стала попытка вторжения боевиков во главе с полевым командирами Шамилем Басаевым и Хаттабом в Дагестан. В то же самое время произошла серия взрывов жилых домов: в Буйнакске, Москве и Волгодонске. Война продлилась десять лет до августа 2009 года. В России до сих пор нет точных данных о том, сколько человек погибло в ходе Второй чеченской войны, говорится в справке "20 лет спустя: главное о Второй чеченской войне" на "Кавказском узле".

«Мне интересно, где и когда именно ФОМ проводил такой опрос, и кого именно они у нас опрашивали? Если высокопоставленных чиновников, прочее начальство и силовиков, то тогда да, у них рейтинг доверия к Путину, Кадырову, любому другому руководителю будет крайне высокий. Но если опросить рядовых граждан, то результат однозначно будет иным. Так что проведенный ФОМ опрос, во всяком случае у нас, вряд ли отражает действительное положение дел. Лично я в этом весьма сомневаюсь», - сказала Марет.

«Узнала (про опрос) только сейчас, когда про это написали в Интернет. Очень сомневаюсь в том, что наши люди испытывают огромное доверие к президенту. Отношение к нему далеко не однозначное, как пытаются представить и наши власти, и вот этот самый ФОМ. Я бы согласилась с данными опроса, если бы, к примеру, Чечня в этом рейтинге занимала бы где-то среднюю строчку. Но то, что она в пятерке лидеров, не верится абсолютно», - отметила Малика.

«Судить о достоверности данных опросов в нашей республике на сегодняшний день очень сложно. Люди боятся открыто выражать свое мнение, боятся сказать что-нибудь лишнее, потому что насаждена атмосфера страха. Такого даже в начале 2000-х не было, как мне кажется. Отсюда у нас и проистекают все эти немыслимые проценты голосов в поддержку власти на выборах, и такие вот результаты социологических опросов», - считает местный житель Салавди.

«Я потерял 12 членов своей семьи за время второй войны. Двое племянников считаются пропавшими без вести. В Чечне практически не найти семьи, которая не пострадала бы за эту войну, и кто-то там действительно считает, что мы чуть ли не поголовно доверяем Путину? Такого просто не может быть в принципе. Сегодня мы все просто задавлены, лишены возможности открыто высказывать свое мнение и говорить правду", - заявил житель Грозного Сайд-Ахмад.

"Кавказский узел" неоднократно писал о решениях Европейского суда по правам человека по жалобам о насильственных исчезновениях жителей Чечни и Ингушетии. Так, 5 марта вступило в силу решение ЕСПЧ о выплате компенсации родным 16 исчезнувших жителей Чечни и одного жителя Ингушетии, задержанных силовиками во время второй чеченской кампании, а 12 марта ЕСПЧ обязал власти России выплатить более миллиона евро родным 11 человек.

Некоторые из опрошенных жителей Чечни, напротив, относятся к президенту России положительно.

«Скажу честно, к Путину сейчас отношусь иначе, чем в начале 2000-х годов, когда у нас тут шла война. Вторую войну ведь у нас тоже начал Ельцин, а вот Путин ее завершил. И республику начали при нем восстанавливать, и жизнь потихоньку стала налаживаться. Этого не следует забывать», - поделился своим мнением житель Надтеречного района Ибрагим.

Работники образовательных учреждений республики отметили, что в Чечне чаще говорят о достижениях Кадырова, чем о президенте России.

«Установка сегодня примерно следующая: в Чечне было засилье международных террористов, боевики напали на Дагестан, была угроза распада страны, но благодаря Владимиру Владимировичу Путину и Ахмату-хаджи Кадырову эта угроза была нейтрализована. А дело налаживания мира и восстановления республики затем продолжил Рамзан Ахматович. Это так, в общих словах. Но если брать в целом, то больше, конечно, мы говорим о достижениях Рамзана в деле возрождения республики», - отметила преподаватель школы в Грозном Лариса.

«В вопросах касательно современной истории республики, особенно конца 90-х – начала 2000-х годов, упор делается на то, что определенные силы стремились развалить Россию через Чеченскую Республику. Осуществлению этого плана помешали решительные действия Владимира Путина, который нашел достойного союзника в лице Ахмата-хаджи и ставшего в последующем его преемником на посту главы Рамзана Кадырова. Если говорить о восприятии Путина студентами, то я назвал бы отношение к нему таким нейтральным, что ли. Акцент ведь у нас практически повсеместно больше делается на личностях отца и сына Кадыровых. Так что я не сказал бы, что у нас в республике присутствует культ личности Путина», - высказал своем мнение преподаватель одного из образовательных учреждений Умар.

Отметим также, что практически во всех госучреждениях, а также на фасадах административных зданий в республике в обязательном порядке вместе с портретом Рамзана Кадырова или бывшего руководителя региона Ахмата Кадырова вывешены портреты Владимира Путина. В Чечне действуют молодежные патриотические организации «Путин» и «Ахмат». Именем президента России назван центральный проспект Грозного. Также в чеченской столице строится олимпийский центр дзюдо, который также назван в честь Владимира Путина.

Люди в Чечне не готовы говорить социологам, что думают

По словам представителя фонда "Общественное Мнение" (ФОМ), проведенный опрос охватил три тысячи человек по всей стране, причем проводились личные беседы "лицом к лицу". «Погрешность в подобных опросах может составлять до 2,5%», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Люди везде стремятся дать социально одобряемые ответы, но в Чечне уровень социального давления "выше, чем в других северокавказских республиках, и, конечно, выше, чем в центральной России", отметил, комментируя итоги опроса, глава отдела прикладных социологических исследований Левада-центра Денис Волков.

"Они и в обычной жизни не могут чувствовать себя настолько свободными, как жители центральной России, и это отражается в опросах общественного мнения", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Волков также предположил, что, помимо давления среды и давления руководства через СМИ, на высокий уровень одобрения могло повлиять то, что ситуация в республике гораздо более спокойна, чем в 1990-е, и некоторая часть населения испытывает к властям нечто вроде благодарности за это.

Опрос в Чечне, «разумеется, имеет свои особенности, в том смысле, что люди там явно не готовы говорить социологам то, что они думают», заявил корреспонденту "Кавказского узла" руководитель программы «Российская внутренняя политика и политические институты» Московского Центра Карнеги Андрей Колесников.

По данным Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, Владимир Путин регулярно получал в Чечне на президентских выборах максимально высокие результаты. На последних выборах в 2018 году он получил 593806 голосов или 91,44%. В 2012 году он получил 611578 голосов (99,7%), а в 2004 - 521317 голосов (92,3%).