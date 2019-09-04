Теракты в Москве, Буйнакске, Волгодонске (1999)

04 сентября 2019, 15:42

20 лет назад, 4 сентября 1999 года, прогремел взрыв в жилом доме в Буйнакске, где проживали семьи офицеров Минобороны России. Всего в сентябре 1999 года в России было совершено сразу четыре крупных теракта в жилых домах. Кроме того, 22 сентября 1999 года в Рязани произошел инцидент, до сих пор вызывающий массу споров - предотвращенный теракт в жилом доме был объявлен учениями ФСБ. "Кавказский узел" знакомит читателей с хроникой этих событий и версиями случившегося.

Взрыв в ТК "Охотный ряд" на Манежной площади

Москва, 31 августа 1999 года

Первый взрыв из серии терактов 1999 года произошел 31 августа 1999 года. Бомба сдетонировала в подземном торговом комплексе "Охотный ряд" на Манежной площади в Москве, в котором погиб один человек и несколько десятков были ранены.

Первоначально взрыв считался криминальной разборкой, но позднее был переквалифицирован в теракт .

Самодельное взрывное устройство было заложено в салоне игровых автоматов, расположенном на самом нижнем, третьем ярусе торгового комплекса. Взрыв раздался вечером, когда в салоне игровых автоматов и прилегающем к нему зале ресторанов быстрого питания, находились сотни людей.

По всей вероятности, предполагалось, что после взрыва возникнет пожар, и люди погибнут не столько от взрывной волны и поражающих осколков, сколько от дыма и огня, однако пожара не произошло .

2 сентября 1999 года ответственность за взрыв в торговом центре на Манежной площади взяли на себя боевики террористической организации "Освободительная армия Дагестана". Представитель организации заявил, что теракты в России будут продолжаться до тех пор, пока федеральные войска не покинут Дагестан .

Исполнители теракта – Халид Хугуев и Магомед-Загир Гаджиакаев были приговорены к 25 и 15 годам лишения свободы. Шамиль Басаев, поручивший Халиду Хугуеву организовать теракты в Москве, погиб в 2006 году из-за неосторожного обращения со взрывным устройством (по другой версии - был убит в результате спецоперации ФСБ).

Взрыв жилого дома в Буйнакске

Буйнакск (Дагестан), 4 сентября 1999 года

Первым крупным терактом в серии взрывов осенью 1999 года стал подрыв дома в городе Буйнакске. Именно в этом городе, находящемся в непосредственной близости от очага этнорелигиозного конфликта – Чечни, 4 сентября 1999 года был взорван жилой дом, где проживали семьи офицеров 138-й мотострелковой бригады Минобороны России .

Дом был полностью разрушен, частично были повреждены близлежащие строения. Взрывное устройство, приведенное в действие, находилось в грузовике ГАЗ-53. В результате теракта 58 человек погибли, 146 получили травмы различной степени тяжести.

Исполнители террористического акта принимали участие во вторжении чеченских бандформирований на территорию Дагестана в августе 1999 года. Следствием было установлено, что за преступлением стоял находившийся в тот момент в Чечне террорист Хаттаб. Позднее непосредственные исполнители теракта были приговорены к различным срокам заключения. В частности, Иса Зайнутдинов и Алисултан Салехов были приговорены к пожизненному заключению, Абдулкадыр Абдулкадыров и Магомед Магомедов - к девяти годам содержания в колонии строгого режима, Зайнутдин Зайнутдинов и Махач Абдусамедов - к трем годам содержания в исправительной колонии (оба попали под амнистию и освобождены в зале суда) .

18 марта 2002 года перед Верховным судом Дагестана предстал Зиявутдин Зиявутдинов, обвиненный в организации взрыва жилого дома в Буйнакске. 9 апреля 2002 года Верховный суд Дагестана приговорил Зиявутдина Зиявутдинова к 24 годам лишения свободы .

Взрыв жилого дома на улице Гурьянова

Москва, 8 сентября 1999 года

Через несколько дней после взрыва в Буйнакске, в ночь с 8 на 9 сентября 1999 года произошел террористический акт в одном из спальных районов Москвы, на улице Гурьянова.

В результате мощного взрыва были полностью уничтожены два подъезда девятиэтажного жилого дома. По данным комитета здравоохранения города Москвы, жертвами нового теракта стали 380 человек, из них – 106 человек погибли, травмы различной тяжести получили 264 человека.

Террористические акты были подготовлены полевыми командирами незаконных бандформирований самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия. Исполнители теракта были подготовлены в лагерях боевиков.

В дальнейшем исполнители террористического акта были приговорены к различным срокам заключения. Часть из них была уничтожена в ходе антитеррористической операции в Дагестане и Чечне.

Непосредственными исполнителями террористического акта являлись Хаким Абаев, Равиль Ахмяров, Муратби Байрамуков, братья Заур и Тимур Батчаевы, Ачимез Гочияев, Адам Деккушев, Юсуф Крымшамхалов, Руслан Магаяев, Денис Сайтаков, Муратби Туганбаев, Тайкан Французов, а также однофамильцы Аслан и Мурат Бастановы.

Магаяев, Байрамуков, Туганбаев, Французов и оба Бастановых были приговорены к лишению свободы на сроки от 9 до 15 лет. Юсуф Крымшахалов и Адам Деккушев приговорены Мосгорсудом к пожизненному заключению. Ачимез Гочияев, непосредственно руководивший исполнением терактов в Москве, находится в международном розыске.

Взрыв жилого дома на Каширском шоссе

Москва, 13 сентября 1999 года

Новый террористический акт с участием боевиков чеченских бандформирований произошел ранним утром 13 сентября 1999 года в Москве, в одном из домов на Каширском шоссе.

В результате взрыва дом был полностью разрушен, погибли 124 жильца дома, девять получили ранения . Как и в случае с террористическими актами, имевшими место ранее, инициаторами и исполнителями теракта стали чеченские боевики. В результате проверок жилых домов в Москве стал известен один из исполнителей теракта – Ачимез Гочияев, который снимал место в подвальном помещении (пользуясь документами Мухита Лайпанова, погибшего за полгода до терактов) , где хранил взрывчатку под видом сахара. Позднее были установлены и другие соучастники преступления .

Как стало известно, к взрывам домов в Москве (на улице Гурьянова и Каширском шоссе) причастна диверсионная группа чеченских боевиков .

Непосредственными исполнителями террористического акта являлись Хаким Абаев, Равиль Ахмяров, Муратби Байрамуков, братья Заур и Тимур Батчаевы, Ачимез Гочияев, Адам Деккушев, Юсуф Крымшамхалов, Руслан Магаяев, Денис Сайтаков, Муратби Туганбаев, Тайкан Французов, а также однофамильцы Аслан и Мурат Бастановы .

Магаяев, Байрамуков, Туганбаев, Французов и оба Бастановы были приговорены к лишению свободы на сроки от 9 до 15 лет . Юсуф Крымшахалов и Адам Деккушев приговорены Мосгорсудом к пожизненному заключению. Ачимез Гочияев, непосредственно руководивший исполнением терактов в Москве, находится в международном розыске . Итогом двух терактов, совершенных в жилых домах, стала античеченская кампания в Москве, направленная на выявление подозрительных лиц, живущих без регистрации, и, возможно, причастных к взрывам жилых домов в Москве .

В ходе массовых проверок в подвале одного из домов на Борисовских прудах был обнаружен склад взрывчатки и найдено сразу шесть электронных таймеров, пять из которых были запрограммированы на определенные даты – предполагалось, что теракты должны были совершить еще в пяти московских домах .

Террористический акт в Волгодонске

Волгодонск (Ростовская область), 16 сентября 1999 года

Последним в серии терактов в сентябре 1999 года стал взрыв жилого дома в Волгодонске (Ростовская область).

Ранним утром 16 сентября 1999 года взрывное устройство сработало в грузовике ГАЗ-53, припаркованном вблизи девятиэтажного жилого дома .

В результате взрыва пострадала фасадная часть жилого дома, а также жилые дома и строения, находящиеся в непосредственной близости, в частности, райотдел милиции. Всего были повреждены 42 дома .

По заключению взрывотехнической экспертизы, мощность взрывного устройства в тротиловом эквиваленте составила 800-1800 кг .

Погибли 18 человек, 63 человека госпитализированы. Общее число пострадавших составило 310 человек .

Как и в случае с вышеупомянутыми событиями, к совершению данного теракта оказались причастны чеченские боевики , совершившие взрывы домов в Москве .

Инцидент в Рязани: кавказский след в рязанском сахаре

Рязань, 22 сентября 1999 года

Как выяснилось в ходе масштабных проверок в московских жилых домах, исполнители терактов хранили взрывчатку и электронные взрывные устройства неподалеку от места предполагаемого теракта, в основном в подвальных помещениях жилых домов. Аналогичные проверки были проведены и во многих других городах России.

Среди основных версий и официально обнародованных причин терактов фигурирует и конспирологическая, заключающаяся в том, что взрывы домов в городах России являлись делом рук ФСБ, и устроители терактов были вовсе не те, кто фигурировал в официальных сводках.

Вероятно, почву для такого объяснения причин терактов, происходивших один за другим в российских городах, дал случай в Рязани, когда 22 сентября 1999 года в одном из жилых домов несколько человек были замечены при закладывании мешков с неким белым веществом .

Случайным свидетелем оказался Алексей Картофельников, водитель рейсового автобуса, проживающий в этом доме. Картофельников обратил внимание на то, что у припаркованного рядом с входом в подвал автомобиля ВАЗ-2107 цифровой код региона – 62 (код Рязанской области) - на госномере был написан от руки на приклеенном клочке бумаги .

Милицейский патруль, вызванный по адресу через некоторое время, обнаружил в подвале три мешка по 60 кг каждый, в которых находилось вещество, похожее на сахарный песок, и торчали провода. О находке сразу доложили в ОВД. Жильцов спешно эвакуировали .

Опергруппа инженерно-технического отдела муниципальной милиции, прибывшая к месту несостоявшегося теракта, установила, что в мешках, кроме сахара, находился гексоген и взрывные устройства. Время взрыва было установлено на 5.30 утра.

Взрывотехники МВД вывезли килограмм взрывчатого вещества на свой полигон, где попытались его взорвать, однако взрыва не произошло. По предположениям специалистов, при смешивании взрывчатого вещества и сахара были нарушены пропорции .

По официальной версии, объект - жилой дом в Рязани, был подготовлен к взрыву в рамках учений, организованных ФСБ . Как заявил глава ФСБ Николай Патрушев, учения были заранее запланированы, а в мешках находился обыкновенный сахар. По версии Патрушева, цель учений – "повысить профессионализм чекистов и милиционеров, а также проверить бдительность населения"

Примечательно, что другие официальные объяснения случившегося содержали иные факты, что подогревало сомнение и оставляло право на жизнь конспирологической версии случившегося.

Так, обнародованные данные МЧС, указывали на то, что в жилом доме были обнаружены три мешка сахара, смешанного с гексогеном, а также детонаторы. Однако, как было заявлено позднее, причина разночтения – в погрешности технических средств для обнаружения взрывчатых веществ. Ни в рязанском УФСБ, ни в местном подразделении МЧС не нашлось качественной техники для опознания взрывчатки. При проведении экспертизы, милиционеры дважды обнаружили следы гексогена в мешке, где был только сахар, сообщал "Коммерсант" после терактов . В то же время не осталось незамеченным, что Владимир Путин в день происшествия заявлял, что имел место реально предотвращенный теракт, а не успешные учения .

Факты, так неуверенно прокомментированные в прессе, вызвали волну комментариев о несостоявшемся взрыве. Так зародилась иное, отличное от официальной версии объяснение того, кто же все-таки устроил несостоявшийся "теракт" в Рязани, а также уже состоявшиеся – в Буйнакске, Москве и Волгодонске. Версия о том, что к взрывам домов причастны ФСБ или другие представители власти, остается достаточно распространенной. По мнению сторонников гипотезы о "чекистском следе", эффект от терактов был использован премьер-министром РФ Владимиром Путиным для обеспечения собственной популярности и узнаваемости (в 1999 году Путин был практически неизвестен массовой аудитории), так и для легитимации антитеррористической операции на Северном Кавказе.

Память о погибших

К 16 сентября 1999 года в Волгодонске был разбит сквер памяти жертв террористического акта.

Памятник жертвам теракта в Буйнакске был открыт в первую годовщину на месте взрыва.

В 2000 году на месте взрыва на улице Гурьянова был установлен памятный знак. В 2004 году недалеко от обрушившегося дома был открыт храм-часовня в честь иконы Божией Матери "Всех скорбящих радость". Строительство велось за счет пожертвований москвичей.

На месте дома, который стоял на Каширском шоссе до взрыва, организовали сквер, в центре которого находится памятная стела и доска с именами 124 жертв этого теракта.

Примечания