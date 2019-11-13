Жители Чечни поставили под сомнение отчет о рейтингах Путина и Кадырова

13 ноября 2019, 22:29

Власти Чечни отчитались Москве о нулевой протестной активности в регионе и рейтингах Владимира Путина и Рамзана Кадырова. Общественное недовольство в Чечне велико, но люди боятся протестовать, заявили местные жители.

Глава администрации главы Чечни Галас Таймасханов отчитался Рамзану Кадырову об итогах прошедшего в Москве семинара на тему внутренней политики регионов России. Согласно заявлению чиновника, Чечня заняла первое место по эффективности внутренней политики, опередив все остальные регионы страны.

Сюжет о встрече Кадырова с руководителем своей администрации был показан в ночных новостях телеканала "Грозный" 12 ноября. "Это абсолютно независимые данные. Здесь у нас максимальный балл во внутренней политике, потому что протестный потенциал у нас на нулевом уровне, количество протестных акций у нас на нулевом уровне. Я прочитал доклад, отражающий проводимую нами работу. Они там это приняли", - заявил Таймасханов, слова которого перевел с чеченского корреспондент "Кавказского узла".

Автор сюжета отметила, что Чечня "лидирует по ряду ключевых показателей", в числе которых – доверие к президенту страны и главе субъекта. "У нас по 2018 году уровень доверия президенту (Путину) – 89 процентов, и уровень доверия высшему должностному лицу, то есть вам, на уровне 95 процентов был. [...] На сентябрь 2019 года уровень доверия президенту самый высокий по стране 90 процентов, и уровень доверия высшему должностному лицу – 96 процентов. Первое место и самый лучший показатель", - рапортовал Таймасханов, обращаясь к Кадырову. Автор сюжета добавила, что чеченские власти "все делают для народа, а те, кто преследуют корыстные цели, будут остановлены".

"Тот, кто говорит в народе того, чего нет, хочет что-то сделать наговор, мы остановим. Чтобы остановить [таких людей], у нас есть закон, есть приличия, вера, есть все стороны, есть право показать. Если кто не согласен с нами по закону, приличиям, вере, мы ему часами будем читать лекции", - заявил Кадыров после отчета главы администрации.

"Одобрение и поддержка населения являются показателем эффективности проводимой в Чечне социально-экономической политики. В республике особое внимание уделяется вопросам оперативного выявления и решения проблем граждан", - говорится в сообщении, опубликованном 12 ноября на странице kadyrov._95 в Instagram.

Жители Чечни напомнили о жестком подавлении инакомыслия в республике

Отсутствие протестных акций в Чечне объясняются жесткими действиями властей по отношению к несогласным, заявили опрошенные "Кавказским узлом" жители республики.

"Открытых протестных акций в Чечне нет давно, но это вовсе не означает отсутствие протестных настроений в обществе. Людей не устраивает очень многое, начиная от несанкционированных задержаний силовиками и применения пыток к людям, заканчивая другими вопросами, – безработицей, качеством медицинских услуг, качеством образования, проблемами с отоплением, электричеством, газом и так далее. Действительно, люди сегодня не выходят на улицы, но это не показатель того, что они всем довольны. Просто власти установили систему коллективной ответственности и создали такую атмосферу, что протестовать никто не решается", - сказала местная жительница Малика.

В августе 2017 года жители грозненского поселка Красная Турбина выступили в защиту своих односельчан Магомеда Тарамова и Джамалая Тазбиева, которые были задержаны после нападения боевиков на Грозный в декабре 2016 года и заявили о пытках. 18 августа силовики организовали для жителей поселка акцию массового покаяния в Грозном, однако достоверных свидетельств того, что она состоялась в запланированном виде, нет, говорится в материале "Кавказского узла" "Покаяние по-чеченски: бунт и пытки сельчан Красной Турбины". Тарамов и Тазбиев получили по пять лет строгого режима, впоследствии срок заключения для них сократили до трех лет.

Житель Чечни Идрис отмечает, что власти республики не ограничены в выборе средств для преследования несогласных. "Такого страха, такой подавленности, что есть сегодня, я не наблюдал даже в годы войны, когда практически повсеместно шли «зачистки», похищения и убийства людей. Даже тогда люди не боялись пикетировать комендатуры, органы власти, проводить митинги и требовать. Ничего подобного сегодня нет, власти все подавили и задавили на корню. Любое инакомыслие преследуется", - сказал общественник Идрис.

В качестве примеров он привел уголовное преследование общественного деятеля Руслана Кутаева и главы регионального отделения "Мемориала" Оюба Титиева.

В Чечне по обвинениям в хранении наркотиков были осуждены глава Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев, корреспондент "Кавказского узла" Жалауди Гериев и глава представительства ПЦ "Мемориал" Оюб Титиев. Они заявляли, что наркотики им были подброшены. О том, как развивались эти события, можно прочитать в материалах "Кавказского узла" "Дело Руслана Кутаева: хронология и подробности", "Главное о деле Гериева: от похищения до обжалования" и "Главное о деле Оюба Титиева".

"За что посадили в свое время Руслана Кутаева - он просто осмелился провести конференцию в канун очередной даты депортации чеченцев и ингушей. Ему подбросили наркотики и отправили в тюрьму. За что пострадал Оюб Титиев - он занимался правозащитой. Ему тоже подбросили наркотики, осудили, и он был вынужден уехать, а "Мемориал" закрыли. А ведь оба они – широко известные в России и за ее пределами люди. А теперь представьте, что может случиться с [малоизвестными] людьми, что посмеют открыто протестовать, не важно по какому поводу. Да они просто исчезнут", - уверен он.

"Им (властям) не нравится даже то, что кто-то осмеливается их критиковать в соцсетях или оставлять какие-то негативные комментарии. Таких Рамзан Кадыров недавно пригрозил сажать и даже убивать", - напомнила грозненка Лейла.

На совещании в правительстве Чечни 4 ноября Рамзан Кадыров потребовал выявлять авторов негативных материалов о республике и комментирующих их пользователей соцсетей. По словам Кадырова, "любой, кто посягнёт на честь и достоинство, понесёт самое строгое наказание". В речи Кадырова, который говорил по-чеченски, звучали более жесткие слова, в том числе слово "убивать", утверждают "Русская служба Би-би-си" и издание "Настоящее время". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался давать оценку угрожающим высказываниям Кадырова.

Пользователи соцсетей скептически оценили рейтинги Кадырова и Путина

Пользователи YouTube оставили скептические комментарии под видеозаписью "В Чечне самый высокий уровень доверия к Путину", опубликованной на канале KavkazPress. Запись была опубликована 12 ноября и набрала 255 просмотров к 22.15 мск 13 ноября.

"Только чеченцы об этом не знают", - написал Lionel Polanski. "Результат натёртого градусника", - отметил Али Алиев.

"Интересно, если провести реальный опрос, то сколько человек было бы за него? Такого человека, по крайней мере я, не встречал", - написал пользователь "Новости Кавказа".

Под сообщением о высоких показателях Чечни на странице Рамзана Кадырова "ВКонтакте" также есть несколько комментариев с сомнениями. "В интернете много роликов, где выступают несогласные люди, и они против правления [Рамзана Кадірова]. Мне кажется, что данная статистика вранье", - написал Kostya Korovyakov.

"В Северной Корее тоже протестных настроений нет. Все тираны будут собраны в аду", - отметил Said Muslim.

Новости о нарушениях прав человека в Чечне и нападках главы республики Рамзана Кадырова на оппозицию, а также о его борьбе с инакомыслящими "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".