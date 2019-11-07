Песков ушел от ответа на вопросы о Кадырове

07 ноября 2019, 19:15

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался давать оценку угрожающим высказываниям Рамзана Кадырова на совещании в правительстве Чечни. Песков никогда не комментирует Кадырова, заметили журналисты на брифинге.

Как писал "Кавказский узел", на совещании в правительстве Чечни 4 ноября Рамзан Кадыров потребовал выявлять авторов негативных материалов о республике и комментирующих их пользователей соцсетей. По словам Кадырова, "любой, кто посягнёт на честь и достоинство, понесёт самое строгое наказание".

Требование Кадырова выглядит как очередная угроза преследования за право иметь собственное мнение, считает медиаюрист Галина Арапова. Происходящее в Чечне демонстрирует процесс давления на свободу слова в России, считает правозащитник Лев Левинсон.

Журналисты нескольких изданий, присутствовавшие сегодня на ежедневном брифинге Дмитрия Пескова, пытались добиться от него оценки слов Рамзана Кадырова. Призыв главы Чечни жестко наказывать за распространение сплетен, "убивать, сажать и пугать", они цитировали Пескову в переводе "Русской службы Би-би-си" и издания "Настоящее время".

Корреспондент спросил Пескова, ознакомились ли с выступлением Кадырова в Кремле. "Как в Кремле относятся к тому, что глава российского региона призывает к убийствам?" - приводит вопрос своего журналиста "Медуза".

Песков ответил, что не читал стенограмм заседания с участием Кадырова и не знакомился с его заявлениями в оригинале. Комментировать слова Кадырова в изложении «Би-би-си» он отказался.

Журналист «Эха Москвы» заметил, что Песков уже не в первый раз за последние недели отказывается комментировать вопросы, связанные с Чечней. "В Чечне сейчас такая же ситуация, как во всех остальных регионах России, с соблюдением российского законодательства? Или там какие-то особенные условия сейчас?" - спросил корреспондент.

"Нет, в Чечне не могут быть какие-то особенные условия. Это субъект Российской Федерации со всеми вытекающими юридическими и иными последствиями с точки зрения режима применения законодательства", - заявил пресс-секретарь Путина.

Журналист уточнил, будут ли в Кремле изучать заявления Кадырова, и Песков повторил, что не воспринимает сообщение "Би-би-си" как первоисточник. Корреспондент отметил, что первоисточником слов Кадырова "без перевода" является чеченский государственный телеканал. "Нет, нам неизвестно о таких высказываниях ничего", - настаивал Песков.

Вопрос коллеги поддержал корреспондент Bloomberg. "Почему именно не будут проверяться подобные высказывания? Я думаю, что в администрации президента можно найти переводчика с чеченского. Вы не в первый раз не отвечаете на вопросы о Рамзане Кадырове и том, что происходит в Чечне. Вы очень осторожны в своих комментариях относительно него. Можете объяснить, с чем связана такая ваша осторожность?" - спросил он.

Песков отверг предположение, что информацию о Кадырове он комментирует иначе, чем вопросы о других губернаторах. "К руководителю региона нужно проявлять необходимое уважение. Что касается заявлений, то в любом субъекте Российской Федерации существуют правоохранительные органы [...] Мне неизвестно о том, чтобы какие-то противоправные действия имели место", - сказал он. После уточняющего вопроса корреспондента "Медузы" Песков подчеркнул, что не призывает чеченских правоохранителей проверять высказывания Кадырова.

В 2017 году публикация "Новой газеты" о преследованиях геев в Чечне вызвала резкую реакцию властей республики. В Грозном заявили, что в регионе вообще нет гомосексуалов. На встрече с Владимиром Путиным Рамзан Кадыров назвал эти материалы провокацией. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль доверяет словам Кадырова.

Новости о нарушениях прав человека в Чечне, нападках главы республики Рамзана Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".