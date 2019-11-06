Требование Кадырова выявлять критиков власти создало угрозу свободе слова в сети

06 ноября 2019, 21:23

Рамзан Кадыров на совещании в правительстве Чечни потребовал выявлять авторов негативных материалов о республике и комментирующих их пользователей соцсетей. Это требование выглядит как очередная угроза преследования за право иметь собственное мнение, считает медиаюрист Галина Арапова. Происходящее в Чечне демонстрирует процесс давления на свободу слова в России, считает правозащитник Лев Левинсон.

Как писал "Кавказский узел", ранее Рамзан Кадыров предложил пользователям Интернета не публиковать критические комментарии, ссылаясь при этом на нормы традиционной исламской морали. Видео с его заявлением и комментарий к нему выложил на своей странице в Instagram министр печати Чечни Джамбулат Умаров. Местные наблюдатели отметили ужесточение риторики главы Чечни относительно тех, кто пишет или оставляет негативные комментарии в Интернете. Проколы со стороны ближайшего окружения вынуждают Кадырова обращаться к исламским ценностям, прокомментировали опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Кадыров потребовал выявлять критиков власти в сети



Репортаж о расширенном совещании в правительстве Чечни 4 ноября, на котором Рамзан Кадыров заявил о провокаторах, создающих негативный информационный фон вокруг республики, был показан ночных новостях телеканала «Грозный» в тот же день. Сайт ЧГТРК «Грозный» разместил сообщение о совещании, указав при этом, что глава региона порекомендовал назначенным им ранее руководителям секторов наладить диалог с населением.

«Различные провокаторы по заказу западных спецслужб пытаются создать плохой информационный фон вокруг Чечни. Их задача - спугнуть потенциальных инвесторов и расшатать общественно-политическую обстановку. Необходимо донести до населения, кто эти люди и почему они так действуют. Чечня является единственным регионом, победившим в борьбе с международным терроризмом. Мы никому не позволим больше посягать на мир и благополучие людей. Поэтому надо сплотиться вокруг общей цели, работать днем и ночью, развивать республику. Уверен, что с этой задачей мы справимся превосходно», - приведены слова Кадырова в этом сообщении.

При этом в речи Рамзана Кадырова (говорил он по-чеченски) звучали и более резкие слова. «Глава ЧР заявил о необходимости усиления борьбы с теми, кто занимается распространением в сети Интернет сплетен и недостоверной информации для создания негативного образа о руководстве региона. В частности Рамзан Кадыров отметил, что любой, кто посягнёт на честь и достоинство, понесёт самое строгое наказание», - комментирует видео с того же совещания автор сообщения на странице «kadyrov_news95» в Instagram (этот паблик имеет 59,2 тысячи подписчиков и позиционирует себя как «Информационный блог» с девизом «Будьте в курсе событий в Республике и не только»).

При этом Кадыров заявил, что у каждого могут быть ошибки. «Мы не святые, не пророки, бывают ошибки, шайтан голову кружит, любое случается. Заболеть может человек, […] убивать что ли человека из-за того, что что-то случилось? Предателем-то он не был. И то, почему он так поступил, что с ним случилось [раз он совершил ошибки], если вчера у него была хорошая история, надо смотреть», - заявил глава Чечни (его слова, сказанные на чеченском языке, здесь и далее перевел корреспондент «Кавказского узла»).

В то же время Кадыров высказал недовольство публикациями о нарушениях прав человека в Чечне, о которых заявляют, по его словам, «всякие журналисты, разные существа, газеты, правозащитники». Глава Чечни обвинил комментаторов в сети, которых назвал «кнопочными героями», в том, что они, несмотря на опровержения таких публикаций не призывают их авторов к ответу.

«Не пишите того, что задевает семью, что достоинство задевает. Если хочешь – воюй, если ты мужчина. Но сидеть, писать внизу какие-то вещи… Я, если даже весь этот мир в огне сгорит…, где оставлю человека, задевающего честь? Клянусь божьим Кораном, не оставлю. […] Я все существующие в этом мире наказания применю. Разве наши отцы не защищали свою честь? Надо это до людей доводить, надо выявлять этих людей. РОВД, спецслужбы, все молодежные организации, со всеми должны взаимодействовать главы [муниципалитетов]», - заявил Рамзан Кадыров.

Тумсо Абдурахманов сопоставил слова Кадырова об ошибках с его критикой

Выступление Рамзана Кадырова не осталось незамеченным активным критиком чеченских властей блогером Тумсо Абдурахмановым. По его мнению, слова Кадырова об ошибках относились напрямую к истории с бывшим мэром Грозного, родственником Рамзана Кадырова Исламом Кадыровым.

«Ну вот вам очередной поворот. Не успели мы обрадоваться, что в Кадырове проснулось милосердие, он так красиво говорил нам о необходимости прощать ошибки, проступки и даже преступления людей […], как опять двадцать пять, в Кадырове снова проснулся «Эдуард суровый». Он теперь грозится уничтожать всех, кто в Интернете задевает честь и достоинство. При этом биение током женщин, оскорбление в адрес их матерей, которые позволил себе Ислам Кадыров, в понимании Рамзана Кадырова, видимо не задевают чести и достоинства. Ну, или, что позволено Юпитеру, не позволено быку», - написал сегодня Тумсо Абдурахмановым в своем Telegram-канале.

Напомним, 24 октября телеканал "Грозный" опубликовал фрагменты видео, на которых Ислам Кадыров, будучи мэром Грозного, угрожает жителям столицы Чечни расправой и применяет к женщине электрошокер. 3 ноября Ислам Кадыров извинился за издевательства над грозненцами. Он признал свое обращение с задержанными "неадекватным и неподобающим", объяснив свои действия последствиями тяжелых травм. В МВД сообщили о проверке после публикации видео с жестокими методами работы Ислама Кадырова. 1 ноября Ислам Кадыров, согласно очередному сюжету ЧГТРК "Грозный", три часа провел у следователя. Жители Чечни и пользователи соцсетей назвали постановочным сюжет о допросе бывшего мэра.

Ранее Тумсо Абдурахманов назвал публикацию видео о жестокости Ислама Кадырова "беспрецедентным" случаем для режима Рамзана Кадырова, однако обратил внимание, что Ислам Кадыров в 2015 году был не просто уволен с должности мэра, а повышен в должности.

О диспутах Абдурахманова с чеченскими чиновниками можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главное о Тумсо: как дерзкий чеченец глумится над кровной местью "Лорда". Материалы о противостоянии блогера с чеченскими властями публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Тумсо против кадыровцев".

Жители Чечни связали ужесточение риторики Кадырова с последними событиями в регионе

Ужесточение риторики со стороны главы Чечни в адрес критиков властей и пользователей, оставляющих негативные комментарии, как полагают опрошенные корреспондентом «Кавказского узла» жители республики, связаны с последними событиями в регионе и вокруг него.

«Выступление Рамзана Кадырова на совещании было очень эмоциональным и резким», - заметил местный житель Ризван.

Прозвучавшие на совещании слова Кадырова – это явная угроза в адрес его критиков, считает чеченская активистка Марха. «Это угроза. Не имеет значения – журналист, блогер, комментатор-критик. Это касается всех», – высказала свое мнение Марха.

«В Интернете в последнее время стало заметно больше критических материалов и комментариев в адрес как самого Рамзана Кадырова, так и его родственников и ближайшего окружения. Это в первую очередь ситуации, связанные с Исламом Кадыровым, а также публикации в Интернете переводов высказываний Кадырова и известных в республике богословов о ваххабизме, святых, и вообще религии ислам, что активно стал выкладывать саудовский богослов Салих ибн Баз. Плюс еще разоблачительные материалы, что публикует Тумсо Абдурахманов. Все они получают значительное число комментариев, причем довольно часто с критикой властей», - заявил другой местный житель Лечи.

Внук бывшего муфтия Саудовской Аравии Салих ибн Баз обвинил Рамзана Кадырова в притеснениях ваххабитов в связи с тем, что глава Чечни объявил ваххабизм противоречащим Корану и Сунне. Советник Рамзана Кадырова по религиозным вопросам Адам Шахидов вступил в спор с Салихом ибн Базом, но не смог убедительно оспорить доводы и пригласил ибн База в Чечню. Тот отказался, мотивировав отказ презрением к Кадырову. После этого чеченское телевидение на арабском языке запустило проект, который призван доказать правильность религиозной политики в республике.

«Кадыров снова открыто высказал угрозы, упомянул журналистов, правозащитников и пользователей Интернета, что пишут нехорошо о республике, то есть о властях. Будем теперь ждать очередных кающихся и извиняющихся», - сказал по этому поводу житель Грозного Ибрагим.

Жители Чечни регулярно приносят в эфире ЧГТРК публичные извинения за свои сообщения в соцсетях, за жалобы на чиновников, за критику властей республики или за неподобающее поведение. В докладе Международной кризисной группы "Чечня: внутреннее зарубежье", опубликованном на "Кавказском узле", отмечается, что люди приносят публичные извинения вынужденно, после давления и угроз. Подробнее о практике принуждения к извинениям, с подачи Кадырова распространившейся за пределами Чечни, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин".

Грозненец Саид связал слова Кадырова о необходимости согласия с распространившейся ранее информацией о заговоре против главы Чечни. «Это, как мне показалось, было больше адресовано кадыровскому окружению. В свете недавних сообщений, в том числе и в «Новой газете», о том, что имел место заговор против Рамзана, это выглядит не случайным», - полагает мужчина.

14 октября журналист "Новой газеты" Елена Милашина сообщила в своей статье о "масштабной зачистке" высокопоставленных чеченских чиновников, заподозренных в нелояльности Рамзану Кадырову. В статье был упомянут начальник полиции Чечни Апти Алаудинов, который, как и глава Урус-Мартановского района Валид Абдурешидов публично поклялись в верности Рамзану Кадырову. 16 октября Кадыров прокомментировал статью «Новой», объявив ее выдумкой и заявив, что некоторые СМИ стараются создать "отрицательный имидж Чечни и ее руководства". Чиновники на местах могут быть действительно недовольны Кадыровым, но фронда против него возможна лишь при условии поддержки из Москвы, заявили опрошенные "Кавказским узлом" политологи, комментируя информацию о чистках в среде чеченских чиновников.

Эксперты указали на неуважение чеченской властью права жителей на свободное мнение

Требование выявлять критиков власти в Интернете, озвученное Рамзаном Кадыровым может быть очередной угрозой преследования за право иметь собственное мнение, считает директор Центра защиты прав СМИ Галина Арапова.

«Судя по тому, как Рамзан Кадыров и его подчиненные действуют в таких ситуациях, когда критике подвергался он сам или власть в Чечне, как, например, в истории с Рамазаном Джалалдиновым, когда нашли его семью, все вынуждены были бежать, им угрожали, - то можно предположить, что такое заявление Рамзана Кадырова может вызвать аналогичную реакцию. Его подчиненные, правоохранительные и контролирующие органы Чечни могут взять под козырек и активно искать людей, распространяющих критические высказывания в социальных сетях. Вопрос лишь в том, что они будут делать с этими именами?» - заявила корреспонденту «Кавказского узла» Галина Арапова.

В апреле 2016 года Рамазан Джалалдинов опубликовал видеообращение к Рамзану Кадырову и Владимиру Путину, сообщив, что жители села Кенхи не могут получить компенсации за жилье, разрушенное во время боевых действий. После этого видеообращения дом семьи Джалалдинова в Кенхи был сожжен людьми в масках, его супруга и дети выехали в Дагестан, а позже и сам мужчина покинул Чечню из-за угроз со стороны силовиков. В мае 2019 года Джалалдинов констатировал, что проблемы села остались нерешенными. Подробнее о ситуации в Кенхи говорится в справке "Кавказского узла" "Как Рамазан Джалалдинов рискнул жаловаться Путину и Кадырову". Материалы об этом публикуются "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Кенхи: цена критики Кадырова".



При этом, по ее мнению, многих критиков и искать не нужно. «Они вовсе не прячут своих лиц, открыто высказывая критику. Будут ли власти Чечни использовать предусмотренные законом методы реагирования на критику и информацию, которая, по их мнению, распространена с нарушением закона, например, через Роскомнадзор или подачу исков о защите чести и деловой репутации? Мы не знаем, что за этим последует, но не исключено, что может начаться очередная компания по ловле неугодных в социальных сетях, и здесь можно ожидать самых разных проблем у тех, кто, проживая в Чечне, высказывает такую критику», - считает Галина Арапова.

Она назвала эту ситуацию «преследованием за высказывание критики», «проявлением нетерпимости критики в свой адрес», «проявлением неуважения права человека высказываться, иметь и придерживаться собственного мнения». «В любом случае это наезд на свободу слова и право высказываться, и эта угроза обращена не только к жителям Чечни, но и ко всем, кто пишет об этом регионе. И мы много раз это видели, достаточно вспомнить угрозы в адрес журналистов «Новой газеты», в адрес главного редактора «Кавказского узла», - пояснила медиаюрист.

Публикации журналистки Елены Милашиной в "Новой газете" о ситуации в Чечне довольно часто резко комментируют представители чеченской власти. После статьи о заговоре против Кадырова глава Чечни на совещании с подчиненными предположил, что критика Милашиной чеченских властей продиктована обидой на чеченских мужчин, и озвучил идею вмешаться в личную жизнь журналистки. Часть комментаторов его слов в соцсетях сочла это завуалированной угрозой. Несколько угроз в адрес "Кавказского узла" были озвучены на странице спикера чеченского парламента Магомеда Даудова в Instagram в 2017 году. В связи с этим поддержку изданию выразили российские и зарубежные эксперты, политики и правозащитники, говорится в материале "Как "Кавказскому узлу" угрожают в Чечне и выражают поддержку в мире: хроника".

По ее мнению, власти Чечни не пугают обвинения в репрессиях, потому что их напрямую не связывают с этими многочисленными публикациями извинений за критику через неофициальные, но провластные популярные каналы в сети. «Но кого такие извинения убедят? Кто поверит, что человек по своей воле изменил свое мнение на прямо противоположное и решил выступить с извинением в адрес власти на официальном местном телевидении?» - отметила Галина Арапова.

Она указала: «Принуждение людей отказаться от своего мнения прямо нарушает статью 29 Конституции РФ, которая так прямо и говорит - никто не может быть принужден к отказу от своего мнения или выражению иного мнения. Если на людей оказывают давление, чтобы они принесли извинения перед чеченскими властями и отказались от своих критических слов, то это, безусловно, постыдная практика проявления неуважения к людям, унижения людей».

Арапова отметила, что в Чечне уже извинялись люди, поднимавшие общественно-значимые вопросы, адресуя свои вопросы и претензии местным властям. «Во многих случаях эти люди значительно старше самого Кадырова. Все отлично понимают цену этим извинениям. Печально, что мы является свидетелями такого феодального отношения к людям, которые пытаются, поднимая свой голос в атмосфере лояльных местных СМИ, указывать на серьезные проблемы в регионе и нарушения прав человека, а к ним относятся как к низшему сословию, не имеющему права даже высказать собственное мнение, подвергают их преследования и унижению. Для людей, которые рождены на Кавказе, у которых есть внутренняя, историческая национальная гордость испытывать такие унижения в разы более оскорбительно и неприемлемо. Это совершенно недопустимое отношение», - заключила Галина Арапова.

Свобода слова, обмен информацией в Интернете все больше подвергаются давлению и регламентированию в России, и Чечня – лишь часть этого процесса, считает эксперт Института прав человека Лев Левинсон.

«В Чечне, как в миниатюре, как в капле воды сконцентрированы все печальные изменения, которые происходят с политическим режимом в стране. Это, собственно, происходит по всей стране, только не так концентрированно как в Чеченской республике. Те же расправные мероприятия с неугодными чиновниками, их, правда, собакам не скармливают, как в Северной Корее, но уже недалеко от этого, и полная вседозволенность, потому что он [Рамзан Кадыров] совершенно не контролируется центром. Договор между Кремлем и чеченским вождем оставляет такие вещи, как права человека, законность, право на усмотрение главы Чеченской республики», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» Лев Левинсон

По его словам, если говорить вообще, Интернет подвергается очевидному давлению в России. «И закон, вступивший в силу 1 ноября (закон об автономном Интернете — прим. «Кавказского узла») и многочисленные другие законы, по кусочку откусывавшие от Интернета, приводят к тому, что возвращаться надо к печатному слову на бумаге. Будет свободнее в обращении, как в советские годы, несмотря на весь научно-технический прогресс», - сказал Лев Левинсон.

По мнению правозащитника, российские власти продолжат ограничивать «зону информационной свободы, столь существенно расширяющую возможности интерактивного общения и обмена информации».

Искусственно созданные властью структуры в виде провластных блогеров, YouTube и Telegram-каналов в стране и в большей концентрации в Чечне не свидетельствуют о свободе слова, считает Левинсон. «Такие искусственные структуры создаются по всей стране, хоть и не столь сконцентрировано, как в Чечне. Но поскольку наибольшей критике в мире из российских регионов подвергается Чечня, то, имитируя свободу слова в дозволенных пределах, там создается информационная «потемкинская деревня». Те, кто распространяют информацию о Чечне, не оглядываясь на главу региона, находятся вне региона», - отметил Лев Левинсон.

При этом, по его мнению, если столько переживший чеченский народ не утратил свое свободолюбие, то рано или поздно ситуация в республике изменится. Также, по мнению Лвинсона, для Чечни более естественным было бы парламентское управление. «Единый, монархического типа лидер с признаками непросвещенного абсолютизма не свойственен чеченскому народу», - заключил правозащитник.

Новости о нарушениях прав человека в Чечне, нападках главы республики Рамзана Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".