Кадыров назвал выдумками сообщения о зачистках его окружения

17 октября 2019, 09:03

Рамзан Кадыров объявил недостоверной информацию "Новой газеты" о задержаниях и пытках чеченских чиновников. На фоне сообщений о попытке его отравления глава Чечни уточнил, что находился на больничном.

Как писал "Кавказский узел", 14 октября "Новая газета" сообщила о "масштабной зачистке" высокопоставленных чеченских чиновников, заподозренных в нелояльности Рамзану Кадырову. По версии издания, их задерживают и пытают из-за неуважительных высказываний в адрес главы Чечни. Власти республики скупо отреагировали на эту информацию. Министр Джамбулат Умаров назвал эти сведения "фейком", после чего пользователи соцсетей сочли версию о зачистках правдоподобной. Кроме того, 7 октября Telegram-канал "СКФО Telegraph" распространил информацию о попытке отравления Кадырова. По данным канала, в подготовке покушения заподозрены два бывших мэра чеченских городов и высокопоставленный силовик.

По версии "Новой газеты", Ибрагим Темирбаев был недоволен отставкой с поста мэра Аргуна, о чем говорил по телефону разным людям, при этом "максимально некорректно" высказываясь о Кадырове и его семье. Прослушка его телефонных разговоров попала к Кадырову. Темирбаев стал начальным "звеном" "первой в своем роде масштабной зачистки правящей элиты" - в начале августа его задержали, пишет издание. За Ибрагима Темирбаева, по версии газеты, попытался вступиться Александр Матовников, но глава Чечни категорично пресек разговор.

На совещании в Грозном 16 октября глава Чечни Рамзан Кадыров выразил возмущение появившейся в СМИ информацией. "Эти публикации - выдумки. Их авторы знают, что это тысячапроцентная ложь, но пишут и пишут. В Грозном никто никому не наступает на ногу, нет разбоя, уличной преступности. Тысячи гостей восторгаются красотой городов и сел, безопасностью и стабильностью, но именно это стало костью в горле тех, кто, проиграв открытую войну, перешли к тактике идеологических диверсий", - цитирует Кадырова ТАСС.

Глава республики также отметил, что стоило ему взять больничный, как в сети появилась недостоверная информация. "Стоило мне слегка захворать и официально взять больничный, как нагло и бессовестно заполнили страницы и сети дезинформацией, что в аэропорту стоит санитарный самолет, Кадыров тяжело болен, его доставят в одну из клиник Москвы. Семья волнуется, спрашивает, почему скрываю болезнь", - рассказал он.

При этом глава Чечни не прокомментировал сообщения об отравлении.

Кадыров считает, что "определенные силы и обслуживающие их СМИ ведут целенаправленную информационную кампанию, направленную на создание в России и мире отрицательного имиджа Чечни и ее руководства", написал "Интерфакс".

Напомним, 7 октября Telegram-канал "СКФО Telegraph" распространил информацию о попытке отравления Рамзана Кадырова. Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов отреагировал на это сообщение, но не подтвердил и не опроверг его. Начальник полиции Чечни Апти Алаудинов и глава администрации Урус-Мартановского района Валид Абдурешидов после этой информации публично поклялись в верности Кадырову. "Кавказский узел" пока не располагает подтверждением и не может проверить достоверность информации, опубликованной в анонимном Telegram-канале "СКФО Telegraph".