Пользователи соцсетей не поверили ответу властей на сообщения о зачистках окружения Кадырова

16 октября 2019, 12:59

Власти Чечни скупо отреагировали на информацию "Новой газеты" о задержаниях и пытках чеченских чиновников. Министр Джамбулат Умаров назвал эти сведения "фейком", после чего пользователи соцсетей сочли версию о зачистках правдоподобной.

Как писал "Кавказский узел", 14 октября "Новая газета" сообщила о "масштабной зачистке" высокопоставленных чеченских чиновников, заподозренных в нелояльности Рамзану Кадырову. По версии издания, их задерживают и пытают из-за неуважительных высказываний в адрес главы Чечни. Оппозиция Кадырову в республике возможна лишь при условии поддержки из Москвы, указали политологи.

По версии "Новой газеты", Ибрагим Темирбаев был недоволен отставкой с поста мэра Аргуна, о чем говорил по телефону разным людям, при этом "максимально некорректно" высказываясь о Кадырове и его семье. Прослушка его телефонных разговоров попала к Кадырову. Темирбаев стал начальным "звеном" "первой в своем роде масштабной зачистки правящей элиты" - в начале августа его задержали, пишет издание. За Ибрагима Темирбаева, по версии газеты, попытался вступиться Александр Матовников, но глава Чечни категорично пресек разговор.

Министр по нацполитике, внешним связям, печати и информации Чечни Джамбулат Умаров назвал публикацию "Новой газеты" фейком и отказался ее комментировать. "Никакие фейки "Новой газеты" мы комментировать не намерены, про них никто даже не слышал у нас", - привело 14 октября его слова Ura.ru.

Пресс-секретарь Рамзана Кадырова Альви Каримов отказался комментировать информацию "Новой газеты", уточнило издание.

В свою очередь помощник главы Чечни, директор ЧГТРК «Грозный» Ахмед Дудаев призвал не искать "загадочный подтекст" в сообщениях о кадровых изменениях в республике. "В Чеченской Республике руководство не может ни уволить, ни назначить, ни провести рокировку среди чиновников - обязательно найдутся аналитики, которые начинают искать в этом загадочный подтекст, провокацию. Все это ради повышения своих рейтингов", - сказал он.

Дудаев подчеркнул, что Чечня – "обычный регион, где так же, как в любом другом регионе" чиновники снимаются и назначаются, сообщило 15 октября РИА Новости.

Реакция чиновников вызвала недоверие в соцсети

На странице "Новости Mail.ru" в соцсети "ВКонтакте" под сообщением о реакции Джамбулата Умарова на публикацию "Новой газеты" размещено, по состоянию на 13.00 мск, 14 комментариев. Авторы некоторых из них восприняли заявление министра как косвенное подтверждение версии "Новой".

"Значит, правда", - написал, в частности, Серафим Новодворский. "Значит, правда", - согласилась Елена Васильева, предположив, что глава Чечни "мстительный".

"Скажите спасибо, что ответили "фейк", а не сказали "что хотим, то и делаем", - пошутил Владимир Анциферов.

"А что они ещё скажут?" – прокомментировал заявление Умарова Ruslan Tkachenko.

Оснований сомневаться в информации «Новой газеты» нет, высказал свое мнение житель Чечни Адлан. "Косвенным подтверждением этому я считаю достаточно вялую реакцию властей на это сообщение", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Пользователи Facebook поверили в версию о зачистках в Чечне

На странице "Новой газеты" в Facebook под публикацией о "зачистках" в Чечне размещено, по состоянию на 13.00 мск, 94 комментария. Некоторые из их авторов сочли версию издания правдоподобной.

"Это нормально для сегодняшнего государства", - написал, в частности, Анатолий Левин. "Для такого режима это нормально и неизбежно", - согласился Федор Квашнин.

"Борьба с коррупцией. Передовые методы", - иронически написал Георгий Чилингарян. "Борьба кланов", - предположила Татьяна Власова.

"Кто бы занялся нашими чиновниками и окружением", - написал пользователь Oleg Shkipper.

Видеоролик «О самых обсуждаемых событиях дня на Северном Кавказе», в котором перечислены имена чиновников, о задержаниях которых сообщила "Новая газета", опубликован 15 октября на странице «ЧП / Чечня» в Instagram. Публикация набрала к 13.00 мск более 16 тысяч просмотров, под ней опубликовано 66 комментариев. Авторы многих из них не подвергли сомнению информацию о "зачистках", при этом поддержав руководство республики.

"Не заслуживающих доверия до конца жизни надо посадить в тюрьму", - написал, в частности, пользователь ms_barzukaev, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

"Пусть Всевышний убережет нашего падишаха [Рамзана Кадырова] от изменников и людей, которым нельзя доверять", - согласился пользователь groznyi__095, слова которого также перевел с чеченского языка корреспондент "Кавказского узла".