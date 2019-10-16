Политологи исключили появление независимой оппозиции Кадырову

16 октября 2019, 02:35

Чиновники на местах могут быть действительно недовольны Кадыровым, но фронда против него возможна лишь при условии поддержки из Москвы, считают опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Как писал "Кавказский узел", 14 октября "Новая газета" сообщила о "масштабной зачистке правящей элиты" высокопоставленных чеченских чиновников, заподозренных в нелояльности Рамзану Кадырову, задерживают и пытают из-за неуважительных высказываний в адрес главы Чечни.

По версии "Новой газеты", Ибрагим Темирбаев был очень недоволен отставкой с поста мэра Аргуна, о чем неоднократно высказывался по телефону разным людям, при этом "максимально некорректно" высказываясь о Кадырове и его семье. Прослушка его телефонных разговоров попала к Кадырову. Темирбаев стал начальным "звеном" "первой в своем роде масштабной зачистки правящей элиты" - в начале августа его задержали, пишет издание. За Ибрагима Темирбаева, по версии газеты, попытался вступиться Александр Матовников, но глава Чечни категорически пресек разговор.

Вполне возможно, что Рамзан Кадыров, как пишет "Новая газета", мог грубо отказать полпреду по СКФО Александру Матовникову, когда последний вступился за бывшего мэра Аргуна Ибрагима Темирбаева, считает эксперт Института экономической политики имени Гайдара Сергей Жаворонков.

"Резкий ответ Кадырова Матовникову, как описано в статье "Новой газеты", не является чем-то невозможным или настолько дерзким, что нельзя себе такое представить. Кадыров неоднократно позволял себе дерзкие высказывания. Самое скандальное - когда группа оперативников из Ставропольского края задерживала преступников в Чечне. Кадыров заявил, что приказывает стрелять в оперативников, если они приезжают в Чечню без предупреждения", - сказал Жаворонков 15 октября корреспонденту "Кавказского узла".

19 апреля 2017 года в Грозном был убит Джамбулат Дадаев, который находился в федеральном розыске по подозрению в обстреле предпринимателя в Ставрополе. Операцию проводили сотрудники МВД Ставропольского края. Кадыров раскритиковал действия оперативников, заявив, что никто не может проводить спецоперации в республике без согласования с местными властями. Он заявил, что против таких силовиков нужно открывать огонь на поражение. В Чечне было возбуждено дело против ставропольских силовиков, однако глава СКР Бастрыкин его закрыл. 17 сентября Верховный суд Чечни признал незаконным отказ расследовать операцию.

При этом Жаворонков считает, что Кадыров едва ли может приобрести в лице Матовникова высокопоставленного недруга, так как полпред по СКФО не является личностью федерального масштаба.

"На Кавказе хорошо чувствуют, кто влиятелен, а кто нет[...] У Кадырова есть системные недруги на федеральном уровне[...] И у них больше влияния, чем у Кадырова. Матовников - просто фигура не того калибра, чтобы стать врагом Кадырова. Его влияние при фактическом отсутствии номинальных полномочий могло бы распространиться на Кадырова, если бы он был вхож к Путину, например. Но он не вхож, поэтому не влияет на Кадырова", - отметил он.

Функции полпреда в СКФО зависят от личности человека, который занимает эту должность, считает он.

"Когда этот пост занимал Дмитрий Козак, это было серьезно. Когда полпредом стал Александр Хлопонин, одновременно сохранив за собой должность вице-премьера, это тоже было серьезно. А при их преемниках эта должность стала деградировать. Ее влияние стало падать во всех смыслах. До тех пор пока мы не узнали о назначении Матовникова, никто о нем особо ничего не знал. Влияние Кадырова, который имеет прямой выход на Путина, воспринимается президентом как силовой ресурс для выполнения задач, которые официальные службы не могут выполнять [...]. Козак и Хлопонин были сопоставимы с политическим весом Кадырова. Здесь важен неформальный функционал полпреда. По большому счету, от него в этой ситуации ничего не зависит", - подчеркнул Жаворонков.

Генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника спецподразделения "Альфа" Александр Матовников назначен полпредом по Северо-Кавказскому федеральному округу в июне 2018 года. На этом посту он сменил Олега Белавенцева, говорится в биографии Матовникова на "Кавказском узле".

Шевченко: с точки зрения политологии такие чистки оправданны

Чиновники на местах могут быть недовольны руководителем Чечни, считает журналист Максим Шевченко.

"Я допускаю, что чиновники на местах не очень довольны руководителем Чечни и могут в телефонных разговорах, личных беседах выражать свое недовольство. Я в этом даже не сомневаюсь. Естественно, лояльность является важнейшим критерием и фактором стабильности в ситуации замороженной войны. Поэтому мне совершенно не удивительно, что происходят такие чистки, о которых пишет "Новая газета". С точки зрения политологии такие чистки оправданны, но они, конечно, не оправданны морально. При любом авторитарном режиме главной проблемой становится лояльность ближнего круга руководителя", - сказал Шевченко корреспонденту "Кавказского узла".

При этом он считает, что чистки в Чечне проходят не без влияния центральных властей.

"Вокруг Чечни всегда велась борьба спецслужб, потому что источником возникновения современного статус-кво стал договор между разными силовыми группами [...]. За кланом Ямадаевых стояла военная разведка. Рамзана Кадырова и Ахмата-Хаджи Кадырова всегда поддерживала Федеральная служба безопасности. И в статье "Новой газеты" существует намек, что одним из источников прослушки могло быть ФСБ. Но и в ФСБ есть разные группы. Одна относится к Кадырову лояльно, считает его опорой, другая - не считает. В статье есть интересные пассажи, которые я слышал в разное время из уст разных силовиков, критиковавших Кадырова [...] Очевидно, что Рамзан Кадыров нанес сильный удар по группе влияния некой силовой структуры в Москве, которая все эти годы поддерживала своих людей в Чечне. Это, конечно же, война силовых группировок [...]. (Кадыров) бы не пошел на такие чистки без санкций из Москвы", - отметил Шевченко.

Он уверен, что происходящее в Чечне не является внутриполитическим событием.

"Не надо воспринимать происходящее, как только внутричеченские процессы. Это и федеральные процессы. Чечня является микро-зеркалом федеральных отношений очень больших и влиятельных силовых группировок. В нынешних условиях после этой чистки в Чечне, думаю, невозможна фронда против Рамзана Кадырова. Если то, о чем пишет ("Новая газета"), правда, то Кадыров зачистил очень серьезных в Чечне людей. Но всегда и в Чечне, и за границей есть чеченцы, которые лояльны Кадырову, и есть те, кто не лоялен ему. Публично внутри Чечни никто не говорит о том, что он является оппозицией Кадырову", - добавил Шевченко.

Чеченский политолог исключил появление реальной оппозиции Кадырову

Чеченский политолог на условиях анонимности заявил корреспонденту "Кавказского узла", что исключает возможность появления реальной оппозиции Кадырову.

"Ни при каких условиях в Чечне не может появиться реальная оппозиция Рамзану Кадырову. Власти сделали все, чтобы исключить любую такую возможность. В идеале власти должны создать все условия для появления оппозиции, которая бы указывала на все недостатки и тем самым помогала власти улучшаться. А как минимум власть должна не мешать появлению оппозиции, которая нужна для развития. Она нужна простому народу, который бы через оппозицию довел бы свои проблемы до руководства страны. Но все эти условия изначально уничтожены", - сказал политолог.

По его словам, в Чечне много чиновников на местах, которые недовольны главой Чечни, но при этом продолжают занимать свои должности.

"Среди чиновников есть люди, которые недовольны руководством. Но они остаются у власти, продолжают воровать бюджетные деньги, дискредитировать это же руководство. Если ты не согласен с руководством, ты должен сказать об этом ему или же просто оставить занимаемую должность. Но эти недовольные чиновники не поменяют свой облик даже при другой власти. Они так же будут оставаться недовольными и мутить воду в кулуарах", - отметил он.

Политолог допустил возможность фронды в Чечне только при одном условии - "если в Чечне сформируется какая-та сила, которая получит поддержку Москвы".

"Но эти силы не могут быть сформированы из представителей действующей власти. Представители нынешней власти связаны друг с другом разными нитями и не пойдут на такой риск, не станут рисковать своим положением. Они могут быть недовольны, могут ворчать, выражать несогласие, но они останутся частью этой системы", - подчеркнул он.

Жители Чечни назвали неслучайной публикацию видео Кадырова-старшего о "доверии между товарищами"

На фоне сообщений о "чистке" в рядах кадыровцев советник главы Чечни и директор ЧГТРК "Грозный" Ахмед Дудаев разместил 14 октября на своей странице в соцсети Instagram видеоролик с выступлением Ахмата Кадырова, где тот говорит о доверии между товарищами. По данным на 02.34 мск сегодня, 16 октября, видео набрало 1352 просмотра и 65 комментариев, главным образом на чеченском языке.

"Он был тверд в своей решимости спасти народ от гибели, смело высказывал в лицо свою точку зрения, самоотверженно защищал интересы народа и во всем прислушивался к людям, транслируя их волю. Его человеческие и профессиональные качества снискали ему безмерную любовь и уважение не только своего народа, но и мировой политической силы. Отважный герой и защитник, ушедший непобежденным!" - написал Дудаев.

Отрывок с выступлением Кадырова-старшего взят из видеоролика, сделанного в феврале 1999 года по случаю 55-й годовщины депортации чеченцев и ингушей в Среднюю Азию. Кадыров, будучи тогда муфтием Чечни, выступал перед бойцами вооруженных сил Чеченской Республики Ичкерия. На видео рядом с Кадыровым стоит министр госбезопасности ЧРИ Турпал-Али Атгериев и бывший командующий Нацгвардией, а затем министр обороны Ичкерии Магомед Ханбиев, который сейчас является депутатом парламента Чечни.

"Да поможет нам Всевышний. Пусть Всевышний дарует вам на местах доверие друг к другу. Если нет доверия друг к другу, если близкий друг ненадежен, ничего нельзя сделать. Самое главное - это доверие. Отсутствие доверия – один из признаков мунафиков (лицемеров)", - сказал Кадыров-старший, чьи слова перевел корреспондент "Кавказского узла".

Советник главы Чечни опубликовал старую речь Ахмата Кадырова о доверии товарищей друг к другу не просто так, заявили корреспонденту "Кавказского узла" жители республики.

"Из всего ролика с выступлением тогда еще муфтия Ахмата Кадырова перед чеченскими бойцами в 1999 году кадыровский советник взял почему-то только тот момент, где говорится о доверии и о лицемерах. Если принять во внимание сообщения, что Кадыров начал "зачищать" свое близкое окружение, это наводит на определенные мысли. Ведь все наши чиновники постоянно декларируют свою преданность и готовность до конца следовать по "пути Ахмата-хаджи", но вот некоторые, как выясняется, проявили лицемерие. Так что аналогии с этими событиями напрашиваются сами собой", - сказал местный житель Аслан.

"То СМИ писали об отравлении Рамзана, то о раскрытом заговоре против него. Теперь вот "Новая" сообщает о задержании группы лиц из его ближайшего окружения. И на этом фоне Ахмед Дудаев, доверенный человек Кадырова, разместил это видео с Ахматом Кадыровым. Не думаю, что это какое-то случайное совпадение. Здесь явно намек всем остальным "членам команды", что нельзя терять доверие шефа", - полагает Абубакар.

7 октября Telegram-канал "СКФО Telegraph" распространил информацию о попытке отравления Рамзана Кадырова. По данным канала, в подготовке покушения заподозрены два бывших мэра чеченских городов и высокопоставленный силовик. Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов отреагировал на это сообщение, но не подтвердил и не опроверг его. Начальник полиции Чечни Апти Алаудинов и глава администрации Урус-Мартановского района Валид Абдурешидов после этой информации публично поклялись в верности Кадырову. "Кавказский узел" пока не располагает подтверждением и не может проверить достоверность информации, опубликованной в анонимном Telegram-канале "СКФО Telegraph".

"Видимо, действительно не все спокойно в наших верхах, раз уж Рамзану приходится вести "чистку" среди своих близких соратников", - считает Идрис.

Напомним также, что начальник полиции Чечни Апти Алаудинов опроверг информацию "Новой газеты" о том, что угодил в опалу из-за шуточного подзатыльника портрету Рамзана Кадырова, и призвал не верить "каждому сплетнику".