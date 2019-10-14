"Новая газета" узнала о масштабной зачистке среди кадыровцев

14 октября 2019, 18:52

Высокопоставленных чеченских чиновников, заподозренных в нелояльности Рамзану Кадырову, задерживают и пытают из-за неуважительных высказываний в адрес главы Чечни, пишет сегодня "Новая газета".

Как писал "Кавказский узел", начальник полиции Чечни Апти Алаудинов и глава администрации Урус-Мартановского района Валид Абдурешидов публично заявили, что не предавали Рамзана Кадырова. Алаудинов озвучил угрозы в адрес журналистов, которые написали о заговоре против главы Чечни. Сам Кадыров сегодня впервые после долгой паузы появился на публике.

7 октября Telegram-канал "СКФО Telegraph" распространил информацию о попытке отравления Рамзана Кадырова. По данным канала, в подготовке покушения заподозрены два бывших мэра чеченских городов и высокопоставленный силовик. Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов отреагировал на это сообщение, но не подтвердил и не опроверг его. "Кавказский узел" пока не располагает подтверждением и не может проверить достоверность информации, опубликованной в анонимном Telegram-канале "СКФО Telegraph".

Высокопоставленных чеченских чиновников и силовиков "одного за другим" задерживают, доставляют в подвалы и "под пытками выбивают признания в нелояльности Рамзану Кадырову", сообщила сегодня "Новая газета". В материале Елены Милашиной "Чистка класса люкс" причиной этих облав на некогда близких Кадырову людей называется не заговор, а "проявления неуважения в правящей семье", допущенные опальными кадыровцами в личных разговорах и встречах с коллегами.

Согласно информации издания, в Чечне происходит "первая в своем роде масштабная зачистка правящей элиты". Начальным "звеном" в этом процессе стал бывший мэр Аргуна Ибрагим Темирбаев, отправленный в отставку в конце июля. В начале августа – через несколько дней после отставки и "буквально накануне назначения советником главы Чечни", – Темирбаева задержали.

Темирбаев был назначен руководителем мэрии в ноябре 2004 года, а в октябре 2009 года избран на эту должность. 27 июля стало известно, что его сменил на посту мэра Аргуна 28-летний Хас-Магомед Кадыров, ранее работавший помощником главы Чечни и начальником УМВД Грозного.

По данным "Новой", Ибрагим Темирбаев был крайне недоволен отставкой с поста мэра: взамен "хлебной" должности, которую он занимал более 15 лет, ему предложили место советника Кадырова, не обеспеченное никакими доходами. В течение нескольких дней Темирбаев активно делился своей досадой с разными людьми в телефонных разговорах, "максимально неполиткорректно" высказываясь о Рамзане Кадырове и его семье, и при этом находил "большую поддержку у собеседников". Среди прочего он заявлял, что хранит верность "России, а не этим бородачам" и служить будет "России, а не этим придуркам".

Прослушка телефонных переговоров Темирбаева попала к Рамзану Кадырову. За опального чиновника пытался вступиться перед Кадыровым полпред президента в СКФО Александр Матовников, но глава Чечни категорично пресек этот разговор. Как утверждается в материале, Темирбаеву рассказали о попытке Матовникова защитить его, а потом "избили еще сильнее".

Репрессии коснулись и собеседников Темирбаева, которые высказывали ему сочувствие. "Новая газета" называет в числе задержанных главу республиканского МЧС Руслана Яхъева, бывшего министра лесного хозяйства Дикмагомеда Мулаева, бывшего вице-премьера по социальному блоку Халида Вайханова и начальника МВД Шамхана Делимханова, отмечая, что этот список "далеко не полон".

"Задержания и обыски идут не только в домах "предателей", но и родовых селах у всех их многочисленных родственников. Под угрозой потери работы оказались сотни людей. И не только сами высокопоставленные чиновники – заявления об уходе заставляют писать всех их родственников и ставленников", – говорится в публикации.

Начальник полиции Чечни Апти Алаудинов, который записал видеообращение с клятвой верности Кадырову, по данным газеты, тоже впал в немилость. Перед появлением обращения Алаудинова в соцсетях и мессенджерах распространилась информация, что он задержан, подвергнут пыткам и уволен, так как "дал шуточный подзатыльник портрету Рамзана Кадырова", находясь у Ибрагима Темирбаева в гостях. Факт опалы Алаудинова, как обращает внимание "Новая газета", подтверждает отсутствие публичных поздравлений от Кадырова и верных ему людей с днем рождения (Апти Алаудинов, как и Рамзан Кадыров, отмечает день рождения 5 октября – прим. "Кавказского узла").