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20:58, 16 июля 2026

Самедов Бахруз Валех оглы

Бахруз Самедов. Фото https://freebahruzcampaign.org/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Бахруз Самедов азербайджанский политолог,  исследователь, антивоенный активист. Приговорен к 15 годам по обвинению в госизмене. Самедов вину категорически не признает. Правозащитники и международные академические структуры заявляют о политической расправе над ученым и пыточных условиях в заключении.

В заключении

В июле 2026 года  адвокаты Бахруза Самедова сообщили о серьезных проблемах со зрением. В условиях содержания в крытом отделении Пенитенциарного комплекса Умбакы ему не обеспечивают необходимого обследования и лечения.

22 мая 2026 года Верховный суд Азербайджана отклонил кассационную жалобу на приговор  Бахруза Самедова 1. В своем заключительном слове Бахруз Самедов заявил, что его дело – это политическая расправа за миротворческую и академическую деятельность, а условия содержания превратились в форму непрерывной пытки. Самедов подчеркнул, что его преследование полностью соответствует критериям ПАСЕ и ЕСПЧ о политическом заключении, и призвал международное сообщество не забывать политзаключенных и добиваться их освобождения" 2.

В апреле 2026 года невеста Самедова, гражданка США, обратилась к президенту Азербайджана с просьбой содействовать его освобождению.

В конце марта 2026 года Самедов передал друзьям, что содержится в тесной одиночной камере и фактически лишен прогулок, ему не передают лекарства и лишили источников информации.

Бакинский апелляционный суд 5 февраля 2026 года  утвердил решение об ужесточении режима наказания Бахрузу Самедову и переводе его в крытое отделение пенитенциарного комплекса Умбакы. Самедов в знак протеста объявил голодовку, которую 10 февраля прекратил.

В середине ноября 2025 года руководство ИУ-11 обратилось с жалобой для ужесточения режима наказания Бахрузу и перевода его в крытую часть пенитенциарного комплекса в Умбакы, где действует более жесткий режим.1 декабря 2025 года Бинагадинский районный суд удовлетворил представление руководства пенитенциарного учреждения.

В октябре 2025 года стало известно, что Самедов находится в карцере в ИУ-11. Его посадили в карцер на пять суток, а потом продлили его содержание там еще на один месяц

Приговор

23 июня 2025 года Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил Бахруза Самедова к 15 годам лишения свободы 3.

По версии следствия, молодой ученый писал и переводил статьи с критикой азербайджанских властей по заказу армянских спецслужб. Самедов вину категорически отверг, указав, что последние шесть лет жил за границей, доступа к гостайнам не имел, а его контакты носили исключительно мирный и научный характер. Обвинение основывалось на переписке Бахруза Самедова с тремя женщинами из Армении.  При этом, в изъятой переписке с тремя армянскими женщинами. «нет ничего, образующего состав преступления „госизмена", — заявляла его адвокат Зибейда Садыгова. По словам защитников, на родине Самедов известен своей острой критикой в адрес азербайджанских властей, которую тот открыто высказывал в зарубежных изданиях.

Арест 

21 августа 2024 года Бахруз Самедов приехал в Баку на каникулы и был задержан сотрудниками Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана. В доме провели обыск и изъяли личные вещи. Самедов утверждал, что подвергался давлению в СГБ и заявлял о своей невиновности 4.

Ему было предъявлено обвинение в государственной измена (статья 274 УК Азербайджана). Поводом послужили его контакты и переписка с армянскими коллегами, активистами и журналистами в рамках экспертных дискуссий 5.

Срок предварительного заключения неоднократно продлевался. В феврале 2024 года Самедов объявил голодовку в знак протеста против отказа суда перевести его под домашний арест, но вскоре прекратил ее из‑за ухудшения состояния здоровья.

В июне 2024 года Самедов из СИЗО обратился к Николу Пашиняну с призывом оставаться приверженным повестке мира и с просьбой  «сделать официальное и обоснованное заявление о том, что у меня отсутствует какое-либо сотрудничество с внешними разведывательными органами Армении» 6.

19 июня 2025 года в знак протеста против ареста Самедов объявил голодовку. На следующий день прокурор запросил для него 16 лет колонии. Узнав об этом, 21 июня в камере изолятора Самедов совершил попытку самоубийства, но его в последний момент успел спасти сокамерник 7.

Научная деятельность

Научные интересы Бахруза Самедов касаются  политики, международных отношений и того, как власть использует язык для управления обществом 8. В своих статьях он подробно разбирал, как устроен политический режим в Азербайджане, и как государство использовало национальные идеи, чтобы оправдать свои действия и удержать власть 9.

Особое внимание он уделял тому, как после Второй карабахской войны в Азербайджане выросли воинственные настроения, которые власть превратила в главный инструмент своего укрепления 10. Кроме того, Самедов исследовал, как в обществе создается образ врага (Армении) для сплочения людей 11. При этом в своих работах о будущем Южного Кавказа он говорил о поисках пути к миру и защищал право активистов на мирные, ненасильственные переговоры. Об этом, в частности заявляли Международная сеть академических учреждений Scholars at Risk 12, и руководство и студенческий союз Карлова Университета 13.

Самедов публиковал исследования на русском и английском языках на крупных международных и экспертных платформах, таких как OC Media 14, Eurasianet 15, OpenDemocracy 16, IWPR и других 17,

Биография

Бахруз Самедов родился 29 апреля 1995 года, в Баку, Азербайджан 18.

После окончания школы в 2012 году поступил на филологический факультет Бакинского филиала МГУ имени М. В. Ломоносова. Окончил вуз с отличием в 2016 году.

С 2016 по 2018 года проходил магистратуру в Бакинском филиале МГУ по направлению «Филология».

С 2018 по 2019 год магистратура по международным отношениям в Центрально-Европейском университете (CEU) в Будапеште (Венгрия).

С 2019 года является докторантом кафедры политологии Пражского института политических исследований кафедры политических наук Института политических исследований на факультете социальных наук Карлова университета в Праге (Чехия). Обучение в Карлове университете прервалось в августе 2024 года из-за ареста.

В 2021–2022 годах стажировался в Институте международных отношений в Праге, а в 2023 году был стипендиатом в Университете имени Фридриха Шиллера в Йене 19

Примечания

  1. Верховный суд Азербайджана отклонил апелляцию Бахруза Самедова //OC-media, 22.05.2026.
  2. https://freebahruzcampaign.org/news/supreme-court-final-speech
  3. 15 лет тюрьмы мирному активисту в Азербайджане: «Это не просто арест Бахруза, это портрет режима» //JAMnews, 24.06.2025.
  4. Задержан молодой политолог Бахруз Самедов // Turan.az, 22.08.2026.
  5. Бахруз Самедов арестован по обвинению в госизмене // Oxu.az, 23.08.2024.
  6. "Господин Пашинян, прошу подтвердить, что я не сотрудничал с армянскими спецслужбами" - письмо азербайджанского активиста // JAMnews, 14.04.2024.
  7.  Азербайджанский исследователь Бахруз Самадов «попытался покончить жизнь самоубийством в тюрьме» // OC-media, 21.06.2026.
  8. https://freebahruzcampaign.org/bahruz-samadov
  9. https://bakuresearchinstitute.org/en/author/bahruz-samadov/
  10. https://www.researchgate.net/profile/Bahruz-Samadov
  11. https://cuni.academia.edu/BahruzSamadov
  12. https://www.scholarsatrisk.org/2026/04/release-student-bahruz-samadov-wrongfully-imprisoned-for-over-a-year-and-a-half/
  13. https://fsv.cuni.cz/en/contact-us/media/statement-dean-fsv-uk-sentencing-phd-student-bahruz-samadov
  14. https://oc-media.org/authors/bahruz-samadov/
  15. https://eurasianet.org/people/bahruz-samadov
  16. https://www.opendemocracy.net/author/bahruz-samadov/
  17. https://www.ips-journal.eu/about/writers-and-contributors/writer/bahruz-samadov/
  18. https://freevoicescollective.org/bahruz-samadov/?tztc=1
  19. https://www.kaukasiologie.uni-jena.de/260/fellows
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