14:39, 26 марта 2026

Бахруз Самедов пожаловался на ухудшение условий содержания

Бахруз Самедов. Фото: https://www.facebook.com/RadioVan.fm Facebook принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Исследователь Бахруз Самедов содержится в одиночной камере и фактически лишен прогулок, ему не передают лекарства и лишили источников информации.

Как писал "Кавказский узел", в середине ноября 2025 года руководство ИУ-11 обратилось с жалобой для ужесточения режима наказания Бахрузу и перевода его в крытую часть пенитенциарного комплекса в Умбакы. 1 декабря Бинагадинский районный суд удовлетворил представление руководства пенитенциарного учреждения. Бакинский апелляционный суд 5 февраля утвердил решение об ужесточении режима наказания исследователю Бахрузу Самедову и переводе его в крытое отделение пенитенциарного комплекса Умбакы. Самедов в знак протеста объявил бессрочную голодовку. 10 февраля он прекратил голодовку.

29-летний политолог и докторант чешского Карлова университета Бахруз Самедов был приговорен судом в Баку к 15 годам лишения свободы по обвинению в госизмене. Апелляционный суд оставил приговор в силе. Самедов был задержан 21 августа 2024 года, когда приехал в Азербайджан на каникулы. По версии следствия, он писал и переводил статьи по заказу представителей Армении. Обвинение основывалось на переписке Бахруза Самедова с тремя женщинами из Армении. Сам Самедов категорически отверг обвинение в госизмене. Он известен критикой в адрес властей Азербайджана, которую высказывал в зарубежных изданиях. Защита считает, что причиной ареста стали его "антивоенные взгляды".

В крытом отделении пенитенциарного комплекса Умбакы Самедов заключен в одиночную камеру, сообщил его товарищ Амрах Тахмазов.

"Бахруз передал, что его содержат в маленькой камере. В течение дня Бахруза только на два часа выпускают на «прогулку», на самом деле очень маленький балкон площадью в 1 квадратный метр. У него из камеры забрали радиоприемник и телевизор, и он находится в полном информационном вакууме. Бахрузу не передают прописанных врачами лекарств", - рассказал Амрахов корреспонденту «Кавказского узла».

Кроме того, продолжил он, Самедову все еще не позволяют выдать доверенность своей бабушке.

«Бабушка Бахруза испытывает большие материальные трудности. Ее пенсии не хватает на лекарства и приготовление передач для Бахруза. Поэтому Бахруз хочет дать бабушке доверенность, чтобы она смогла снять оставшиеся деньги на банковском счету его покойной матери. В качестве предлога, чтобы воспрепятствовать Бахрузу для передачи доверенности в тюрьме заявляют, что у него якобы утеряно удостоверение личности (внутренний паспорт), поэтому он должен сначала обратиться за получением этого документа, для этого надо оплатить штраф и пошлину. А потом еще раз Бахруз должен оплатить пошлину для нотариальной передачи доверенности бабушке. Однако Бахруз говорит, что на самом деле его удостоверение личности у правоохранительных органов и вообще у него нет денег для оплаты штрафов, пошлин", - продолжил Амрахов.

Бабушка Самедова Зибейда Османова подтвердила слова активиста.

"Мало того, что Бахруза безвинно арестовали, так ему все более ухудшают положение. Его отправили в отдаленную строгую тюрьму, там заключили в одиночную камеру, теперь его лишают даже возможности смотреть телевизор, слушать радио. Ему не дают возможности, чтобы он передал мне доверенность. Я одна у него единственный родной человек. И он у меня единственный родной человек», - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Отсутствие удостоверения личности не может быть препятствием для передачи заключенным доверенности, подтвердил корреспонденту  "Кавказского узла" эксперт в области права из числа представителей гражданского общества. «Если заключенным удостоверение личности было утеряно до его ареста, то его личность в оформлении нотариальной сделки может подтвердить руководство исправительного учреждения или Пенитенциарная служба Азербайджана. Однако в практике Азербайджана нередки случаи ограничения гражданских прав заключенных из-за предвзятости к ним, намеренное ухудшение им условий содержания, используя пробелы и разночтения в нормативных актах", - сказал юрист, не пожелавший быть названным.

 Получить комментарии в Пенитенциарной службе не удалось.

 "В крытой тюрьме заключенного максимально изолируют, его содержат в одиночной камере или в двухместной камере. В день всего на один час ему предоставляется прогулка. Свидания и телефонные разговоры предоставляются реже, чем в колонии, и таким образом он максимально изолируется от внешнего мира. Заключенный в крытой тюрьме практически весь день находится в камере, в то время как в колонии в течение дня он может перемещаться по территории учреждения", - сказал ранее глава Центра мониторинга политзаключенных Эльшан Гасанов.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

