Азербайджанский исследователь Самедов приговорён к 15 годам заключения

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Аспирант Карлова университета в Чехии Бахруз Самедов, обвиняемый в государственной измене, приговорён бакинским судом к 15 годам лишения свободы.

Как писал "Кавказский узел", 21 июня Самедов совершил в следственном изоляторе попытку самоубийства в знак протеста против озвученного прокурором срока по делу о госизмене. Ранее руководство СИЗО потребовало от активиста прекратить сухую голодовку, которую Самедов объявил 19 июня.

29-летний Бахруз Самедов был задержан в Азербайджане 21 августа 2024 года и арестован по обвинению в госизмене. По версии следствия, он по заказу представителей Армении писал и переводил статьи. Обвинение основывается на переписке Бахруза Самедова с тремя женщинами из Армении, отметила защита. Сам Самедов категорически отверг обвинение в госизмене. Самедов известен своей критикой в адрес властей Азербайджана, которую он высказывал в зарубежных изданиях. Защита считает, что причиной ареста стали его "антивоенные взгляды".

Докторант Карлова университета в Чехии, исследователь Бахруз Самедов, обвиняемый в государственной измене, приговорён Бакинском суде по тяжким преступлениям к 15 годам лишения свободы, сообщило "Медан ТВ".

По решению судьи Эльнура Нуриева, наказание будет отбываться в исправительном учреждении строгого режима, уточняет издание haqqin.az.

Отметим, что прокурор запросил для Самедова 16 лет заключения. Вменяемая ему статья 274 "Государственная измена" УК Азербайджана предусматривает лишение свободы на срок от двенадцати до двадцати лет либо пожизненное заключение.

"Бахруз, будучи политологом, занимался исследованиями, в том числе связанными с конфликтом между Арменией и Азербайджаном, изучал мнения разных сторон. Бахруз сейчас учится в докторантуре чешского университета Карлова. Он приехал на каникулы и должен был уехать обратно на учебу", – рассказала ранее бабушка Самедова.