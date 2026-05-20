Бабалы и Гасымов прекратили голодовку в азербайджанской колонии

Заключенные журналист-расследователь Хафиз Бабалы и экономист Фазиль Гасымов прекратили голодовку, поскольку, по их мнению, она частично достигла своих целей.

Как писал "Кавказский узел", 11 мая экономист Фазиль Гасымов и журналист Хафиз Бабалы от имени созданного в колонии "Комитета защиты политзаключенных" предложили ООН потребовать освобождения узников совести в связи с Всемирным форумом городов в Баку. 17 мая они объявили голодовку.

13-я сессия Всемирного форума городов (WUF13), организуемого ООН, проходит 17–22 мая в столице Азербайджана. Форум, организованный при участии правительства Азербайджана, посвящен проблемам устойчивой урбанизации, он собрал представителей местных и региональных органов власти, академических и деловых кругов, лидеров общественных организаций, городских планировщиков и сотрудников НПО.

Фазиль Гасымов и Хафиз Бабалы сегодня прекратили голодовку, сообщили их близкие. “Фазиль проводил сухую голодовку, его заключили в карцер. За 4 дня акции его состояние серьезно ухудшилось. Но сегодня ему сообщили, что в Наримановском районном суде Баку назначено рассмотрение его жалобы. После этого, он, очевидно, в связи с выполнением одного из его требований, прекратил голодовку”, - сообщил корреспонденту “Кавказского узла” один из родственников Гасымова.

У него нет информации, оказывается ли заключенному экономисту медицинская помощь. “Представитель колонии сказал, что Фазиль под медицинским наблюдением, но деталей не сообщил”, - отметил собеседник.

Гасымов требовал отменить решение об отстранении своего защитника Эльдара Гадимли от участия в уголовном процессе, поскольку считает, что оно было принято на основании поддельного заявления. Фазиль также требует вынести частное определение в отношении следователя, совершившего фальсификацию документа. В заявлении, направленном Пленуму Верховного суда, Гасымов указывал, что сотрудники полиции, дававшие показания по его делу, сознательно лжесвидетельствовали. Он просит расценить эти обстоятельства как вновь открывшиеся, отменить решение Бакинского апелляционного суда и прекратить уголовное дело по реабилитирующим основаниям либо вернуть дело в суд первой инстанции для повторного рассмотрения.

Сегодня же Хафиз Бабалы также прекратил голодовку. “Хафиз сегодня позвонил и сообщил о прекращении голодовки. Целью было привлечение международного внимания к делам политзаключенных в Азербайджане в связи с проведением в Баку Всемирного форума городов. И голодовка вызвала определенный резонанс, о ней написал ряд СМИ. Акция частично достигла цели”, - сказал корреспонденту “Кавказского узла” родственник Бабалы.

«Конечно, самочувствие Хафиза ухудшилось. Однако он сказал, что серьезных проблем нет”, - отметил собеседник.

"Кавказский узел" также писал, что шестеро заключенных колонии №2 в Баку 24 ноября 2025 года объявили о создании "Комитета защиты политических заключенных". Решение о создании такой группы принято с учетом того, что нарушения прав и свобод человека в Азербайджане "достигли критического уровня и обрели систематический характер", говорится в заявлении, распространенном инициативой. Заявление подписали журналист-расследователь Хафиз Бабалы, экономист Фазиль Гасымов, профсоюзный активист Афияддин Мамедов, бывший политэмигрант Самир Ашуров, активист Лачин Велиев и член партии Народного фронта Азербайджана Мехман Алиев. После объявления о создании организации участники КЗПЗ столкнулись с давлением, угрозами и препонами в общении с родными.