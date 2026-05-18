21:01, 18 мая 2026

Бабалы и Гасымов объявили голодовку в колонии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Осужденные в Азербайджане журналист-расследователь Хафиз Бабалы и экономист Фазиль Гасымов объявили голодовку в день начала Всемирного форума городов в Баку, чтобы привлечь внимание его участников к проблеме политзаключенных. 

Как писал "Кавказский узел", 11 мая экономист Фазиль Гасымов и журналист Хафиз Бабалы от имени созданного в колонии "Комитета защиты политзаключенных" предложили ООН потребовать освобождения узников совести в связи с Всемирным форумом городов в Баку.

13-я сессия Всемирного форума городов (WUF13), организуемого ООН, проходит 17–22 мая в столице Азербайджана. Форум, организованный при участии правительства Азербайджана, посвящен проблемам устойчивой урбанизации, он собрал представителей местных и региональных органов власти, академических и деловых кругов, лидеров общественных организаций, городских планировщиков и сотрудников НПО. 

Хафиз Бабалы и и Фазиль Гасымов объявили голодовку в исправительном учреждении N2 Пенитенциарной службы Азербайджана с 15.00 (14.00 мск) 17 мая. Акцию протеста они приурочили к начавшемуся в этот день в Баку Всемирному форуму городов под эгидой ООН.

 “С целью привлечь внимание международной общественности к проблеме политических заключенных в Азербайджане и выразить протест против политических репрессий, проводимых в нашей стране, мы объявляем голодовку. Мы обращаемся к руководящим лицам ООН, участвующим в WUF13, а также к главам государств и правительств с просьбой во время встреч с официальными представителями Азербайджана призвать к безоговорочному освобождению политических заключенных”, – говорится в заявлении Бабалы и Гасымова, переданном корреспонденту “Кавказского узла»  их близкими.  

Родственник Гасымова отметил, что экономист не прекратит голодовку до тех пор, пока не будут рассмотрены его заявления, направленные в Пленум Верховного суда и Наримановский районный суд.

“В обращении в Наримановский районный суд Фазиль требует отменить решение от 11 сентября 2023 года об отстранении его защитника Эльдара Гадимли от участия в уголовном процессе. Это решение было принято на основании поддельного заявления, составленного от имени Фазиля, и экспертиза подтвердила, что там стоит не его подпись. Фазиль также требует вынести частное определение в отношении следователя, совершившего фальсификацию документа. А в заявлении, направленном в Пленум Верховного суда, Фазиль указывает, что сотрудники полиции, дававшие показания по его делу, сознательно лжесвидетельствовали. Он просит расценить эти обстоятельства как вновь открывшиеся, отменить решение Бакинского апелляционного суда и прекратить уголовное дело по реабилитирующим основаниям, либо вернуть дело в суд первой инстанции для повторного рассмотрения”, - сообщил родственник Гасымова.

Получить комментарии в Пенитенциарной службе Азербайджана “Кавказскому узлу” не удалось.

Официальная церемония открытия WUF13 состоялась в Бакинском конгресс-центре сегодня, 17 мая было только поднятие флага. В церемонии поучаствовали президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Сербии Александр Вучич, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеёв, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, президент Болгарии Илиана Йотова, руководителя ряда стран Африки, а также делегации из других стран.

 Ильхам Алиев заявил, что проведение 13-го Всемирного форума городов в Баку отражает растущий международный авторитет страны и ее вклад в развитие городской инфраструктуры и урбанистической политики. Выступая на форуме, Алиев отметил, что Азербайджан в последние годы реализовал масштабные градостроительные и восстановительные проекты, включая работы на освобожденных территориях, что демонстрирует опыт страны в современном городском планировании.

Власти Азербайджана отвергают утверждения о преследованиях критиков правительства. "В Азербайджане обеспечивается свобода медиа. В Азербайджане нет никакой цензуры, [а есть] свободный интернет, функционируют сотни медиаорганов. Поэтому было бы несправедливо критиковать Азербайджан за действия, якобы направленные на препятствование развитию медиа. О каком ограничении может идти речь при свободном интернете?" - заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев 26 апреля 2025 года в Берлине на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Аресты журналистов Алиев связал с "незаконным финансированием из-за рубежа".

Президент Ассамблеи программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) Нга Кор Минг призвал страны усилить сотрудничество для решения глобального жилищного кризиса и достижения целей устойчивого развития, определенных организацией. Форум в Баку, по его словам, должен стать площадкой для выработки совместных решений, “чтобы ни одно место не осталось без внимания”. 

С видеообращениями к участникам форума обратились генсек ООН  Антониу Гутерриш и председатель Генеральной Ассамблеи ООН Анналена Бербок. Гутерриш подчеркнул, что Всемирный форум по градостроительству станет стимулом для воплощения поставленных целей в реальность, а Бербок заметила, что мероприятие даст возможность “активизировать борьбу с жилищным кризисом”.

"Кавказский узел" также писал, что шестеро заключенных колонии №2 в Баку 24 ноября объявили о создании "Комитета защиты политических заключенных". Решение о создании такой группы принято с учетом того, что нарушения прав и свобод человека в Азербайджане "достигли критического уровня и обрели систематический характер", говорится в заявлении, распространенном инициативой. Заявление подписали журналист-расследователь Хафиз Бабалы, экономист Фазиль Гасымов, профсоюзный активист Афияддин Мамедов, бывший политэмигрант Самир Ашуров, активист Лачин Велиев и член партии Народного фронта Азербайджана Мехман Алиев. После объявления о создании организации участники КЗПЗ столкнулись с давлением, угрозами и препонами в общении с родными.

Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

