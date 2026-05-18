Апелляционный суд оставил под стражей главу партии Народного фронта Азербайджана

Апелляционный суд оставил без удовлетворения жалобу председателю партии Народного фронта Азербайджана Али Керимли на отказ в переводе под домашний арест для участия в поминках отца. Соратникам Керимли не позволили приблизиться к зданию Бакинского апелляционного суда.

Как писал "Кавказский узел", 29 ноября 2025 года сотрудники Службы госбезопасности задержали Али Керимли и его советника - члена президиума партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Мамеда Ибрагима. Оба оппозиционера были арестованы на 2,5 месяца, до 13 февраля. Керимли обвинен по статье 278.1 УК Азербайджана (действия, направленные на насильственный захват власти или насильственное изменение конституционного строя государства). Он отверг обвинение и назвал свое уголовное дело политическим преследованием. 9 февраля срок ареста Керимли и Ибрагима был продлен еще на четыре месяца.

Служба госбезопасности Азербайджана 12 февраля заявила о раскрытии заговора против властей страны с участием бывших высокопоставленных чиновников и представителей азербайджанской оппозиции. В числе фигурантов дела названы бывший глава администрации президента Рамиз Мехтиев и лидер ПНФА Али Керимли. Мехтиев обвинен в попытке госпереворота, он находится под домашним арестом. Провластное агентство АПА еще 29 ноября связало обыск у Али Керимли с делом Рамиза Мехтиева, а издание, связанное с ПНФА, опровергло эту версию.

Сегодня в Бакинском апелляционном суде состоялось рассмотрение жалобы на отказ в переводе Керимли под домашний арест.

«Ожидаемо апелляционная инстанция провело формальное рассмотрение и оставила жалобу без удовлетворения. В очередной раз, членам нашей партии полиция не позволила приблизиться к зданию Бакинского апелляционного суда, чтобы выразить поддержку Али Керимли. Жалобы, подаваемые в порядке судебного надзора и так, согласно законодательству, рассматриваются в закрытом режиме. Но, соратникам и сторонникам Али Керимли даже не позволили собраться у здания суда», - сказал Адилов.

Сотрудник Бакинского апелляционного суда подтвердил информацию об отклонении жалобы Керимли.

Отметим, что на основе заметок Али Керимли 13 мая во французской газете Le Monde была опубликована статья, в которой оппозиционер анализирует последние события на Южном Кавказе и политику ЕС в отношении региона.

«Решение Европейского союза провести один из саммитов Европейского политического сообщества в Ереване, а другой — в Баку в 2028 году, является очень сильным сигналом, который европейская политическая элита направляет народам Южного Кавказа. Это решение показывает, что геополитика региона Южного Кавказа уже изменилась и что регион больше не воспринимается как находящийся в сфере влияния России, как это было ранее», - говорится в публикации.

Ослабление России, фактическое достижение мира между Азербайджаном и Арменией при посредничестве президента США Трампа сыграли важную роль в формировании нового статус-кво в регионе Южного Кавказа, полагает автор. «Сегодня уже можно говорить о появлении новой реальности в регионе. Эта новая реальность заключается в том, что европейские лидеры и политическая элита Европы с уважением относятся к европейскому выбору народов Южного Кавказа и демонстрируют положительное отношение к интеграции региона в Европу», - считает Керимли, добавляя, что «демократические силы Азербайджана» выступают за подписания Соглашения об ассоциации Азербайджана с ЕС.

Однако, по мнению Керимли, «репрессивная политика» правительства Азербайджана делает европейскую интеграцию страны невозможной. Он считает, что ЕС должен начать диалог с властями и ясно увязать сотрудничество в сфере нефти и газа с соблюдением прав человека.

Он предлагает подготовить дорожную карту демократического перехода до саммита в Европейского политического сообщества в Баку в 2028 году, которая обеспечила бы: освобождение политзаключённых, восстановление свободы СМИ и собраний, создание условий для свободных выборов.