×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
13:58, 18 мая 2026

Апелляционный суд оставил под стражей главу партии Народного фронта Азербайджана 

Али Керимли. Фото: https://www.musavat.ru/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Апелляционный суд оставил без удовлетворения жалобу председателю партии Народного фронта Азербайджана Али Керимли на отказ в переводе под домашний арест для участия в поминках отца. Соратникам Керимли не позволили приблизиться к зданию Бакинского апелляционного суда.

Как писал "Кавказский узел", 29 ноября 2025 года сотрудники Службы госбезопасности задержали Али Керимли и его советника - члена президиума партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Мамеда Ибрагима. Оба оппозиционера были арестованы на 2,5 месяца, до 13 февраля. Керимли обвинен по статье 278.1 УК Азербайджана (действия, направленные на насильственный захват власти или насильственное изменение конституционного строя государства). Он отверг обвинение и назвал свое уголовное дело политическим преследованием. 9 февраля срок ареста Керимли и Ибрагима был продлен еще на четыре месяца. 

Служба госбезопасности Азербайджана 12 февраля заявила о раскрытии заговора против властей страны с участием бывших высокопоставленных чиновников и представителей азербайджанской оппозиции. В числе фигурантов дела названы бывший глава администрации президента Рамиз Мехтиев и лидер ПНФА Али Керимли. Мехтиев обвинен в попытке госпереворота, он находится под домашним арестом. Провластное агентство АПА еще 29 ноября связало обыск у Али Керимли с делом Рамиза Мехтиева, а издание, связанное с ПНФА, опровергло эту версию.

Сегодня в Бакинском апелляционном суде состоялось рассмотрение жалобы на отказ в переводе Керимли под домашний арест.

«Ожидаемо апелляционная инстанция провело формальное рассмотрение и оставила жалобу без удовлетворения. В очередной раз, членам нашей партии полиция не позволила приблизиться к зданию Бакинского апелляционного суда, чтобы выразить поддержку Али Керимли. Жалобы, подаваемые в порядке судебного надзора и так, согласно законодательству, рассматриваются в закрытом режиме. Но, соратникам и сторонникам Али Керимли даже не позволили собраться у здания суда», - сказал Адилов.

Сотрудник Бакинского апелляционного суда подтвердил информацию об отклонении жалобы Керимли.

Отметим, что на основе заметок Али Керимли 13 мая во французской газете Le Monde была опубликована статья, в которой оппозиционер анализирует последние события на Южном Кавказе и политику ЕС в отношении региона.

«Решение Европейского союза провести один из саммитов Европейского политического сообщества в Ереване, а другой — в Баку в 2028 году, является очень сильным сигналом, который европейская политическая элита направляет народам Южного Кавказа. Это решение показывает, что геополитика региона Южного Кавказа уже изменилась и что регион больше не воспринимается как находящийся в сфере влияния России, как это было ранее», - говорится в публикации.

Ослабление России, фактическое достижение мира между Азербайджаном и Арменией при посредничестве президента США Трампа сыграли важную роль в формировании нового статус-кво в регионе Южного Кавказа, полагает автор. «Сегодня уже можно говорить о появлении новой реальности в регионе. Эта новая реальность заключается в том, что европейские лидеры и политическая элита Европы с уважением относятся к европейскому выбору народов Южного Кавказа и демонстрируют положительное отношение к интеграции региона в Европу», - считает Керимли, добавляя, что «демократические силы Азербайджана» выступают за подписания Соглашения об ассоциации Азербайджана с ЕС.

Однако, по мнению Керимли, «репрессивная политика» правительства Азербайджана делает европейскую интеграцию страны невозможной. Он считает, что ЕС должен начать диалог с властями и ясно увязать сотрудничество в сфере нефти и газа с соблюдением прав человека.
Он предлагает подготовить дорожную карту демократического перехода до саммита в Европейского политического сообщества в Баку в 2028 году, которая обеспечила бы:  освобождение политзаключённых, восстановление свободы СМИ и собраний, создание условий для свободных выборов.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Паломники в мечети Аль-Харам. Фото: Al Jazeera English https://ru.wikipedia.org
08:57, 17 мая 2026
Первая группа азербайджанских паломников отправилась в хадж
Бывшие вынужденные переселенцы. 16 мая 2026 года. Фото: АПА https://ru.apa.az/sotsium/gruppy-pereselencev-pribyli-v-ryad-sel-xodzalinskogo-raiona-foto-obnovleno-651473
07:01, 17 мая 2026
Более 40 азербайджанских семей возвращены в сёла Ходжалинского района
03:56, 17 мая 2026
Две семьи вернулись в Агдеринский район
Въезд в село Шюкюрбейли (Шукюрбейли). Фото: Report https://report.az/ru/vnutrennyaya-politika/ocherednaya-gruppa-pereselencev-otpravilas-v-selo-shukyurbejli-dzhebrailskogo-rajona
14:24, 16 мая 2026
18 азербайджанских семей вернулись в Джебраильский район
17:33, 15 мая 2026
Родители оппозиционного блогера столкнулись с запретом на выезд из Азербайджана
Персоналии
Роберт Кочарян. Фото: Limegirl https://ru.wikipedia.org/
16:48, 15 мая 2026
Кочарян Роберт
Тофик Ягублу. Фото: Голос Америки, источник - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tofig_Yagublu_via_VOA.jpg, лицензия - Public Domain Mark 1.0
11:49, 15 мая 2026
Тофиг Рашид оглу Ягублу
Самвел Карапетян. Скриншот https://jnews.ge/143911/
17:04, 14 мая 2026
Карапетян Самвел
Справочник
Выборы в Армении. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении

Паломничество в Мекку (хадж) . Фото: Bilal Randeree https://www.flickr.com Хадж

Зарема Мусаева в суде. Скриншот фото в телеграм-канале «Бакар Янгулбаев» Дело Заремы Мусаевой

Последние записи в блогах
Фото
20:10, 11 мая 2026
Ветер с Апшерона
10
Армения горит и бурлит как грязевой вулкан в Гарадаге
Фото
08:51, 8 мая 2026
Ветер с Апшерона
Жены общественных активистов заменяют осужденных мужей
Фото
17:58, 6 мая 2026
Горы слов. Литература Кавказа
4
Коля Степанян - из солдат в писатели
Все блоги
Аналитика
14:11, 11 мая 2026
В апреле 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России зафиксировано 4 жертвы
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
Темы дня
Джихад Юнусов нападает на соседок. Скриншот видео dvach / MAX
18 мая 2026, 13:00
Пользователи соцсетей потребовали наказать Юнусова за избиение женщин

Побережье в Сочи. 17 мая 2026 г. Фото: https://t.me/officialsochi/61610
18 мая 2026, 10:59
Власти Сочи отчитались о поисках пятен нефтепродукта на побережье

Логотип "Башни"*. Скриншот / Telegram
15 мая 2026, 20:48
Минюст объявил иноагентом Telegram-канал о Кавказе

Пляж в Анапе. 12 мая 2026 г. Фото: https://t.me/opershtab23/16021
15 мая 2026, 18:06
Роспотребнадзор опроверг запрет на публикацию данных о состоянии пляжей Анапы

Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Показать больше