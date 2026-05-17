Первая группа азербайджанских паломников отправилась в хадж

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Саудовскую Аравию сегодня вылетела из Баку первая группа из 180 паломников. Число желающих совершить хадж превысило выделенную Азербайджану квоту, несмотря на рост стоимости поездки.

Как писал "Кавказский узел", 13 мая в хадж отправилась первая группа паломников из Ингушетии. Днем ранее первый в этом году самолет с паломниками из Чечни отправился из Грозного в Саудовскую Аравию.

Хадж, то есть паломничество к мусульманским святыням в Мекке, является одним из пяти основных столпов ислама. Совершить хадж хотя бы раз в жизни предписано каждому мусульманину, достигшему совершеннолетия и имеющему возможности для этого. Обычно паломничество в Мекку совершается в начале 12-го месяца мусульманского лунного календаря и завершается праздником жертвоприношения Курбан-байрам. Кроме того, существует так называемый "малый хадж" - умра.

В этом году Азербайджану выделена квота на хадж в 1500 мест. Житель Азербайджана Джавид Гусейнов перед вылетом признался, что впервые отправляется в Мекку.

"Я впервые отправляюсь в хадж. Очень рад, что мне представилась возможность посетить эти священные места. У меня много молитв и пожеланий. Пусть в мире царят мир и благополучие", - приводит его слова агентство.

Отправляюсь в хадж вместе с матерью

Схожее пожелание озвучил сегодня паломник Кярам Алиев. "Буду молиться, чтобы в нашей стране было еще больше благополучия и изобилия. Пусть во всем мире царит мир. Я отправляюсь в хадж вместе с матерью", - сказал он агентству.

Число желающих превысило число мест на фоне подорожания путевок

С 17 по 21 мая в хадж будут отправлены семь авиарейсов Баку – Джидда с паломниками из Азербайджана, сообщил 13 мая руководитель отдела внешних связей Управления мусульман Кавказа Вюсал Джахангири.

По его словам, рейсы запланированы на утренние и вечерние часы. «На борту каждого воздушного судна разместятся 180 паломников, то есть четыре группы по 45 человек. Первый рейс отправится 17 мая в 06:50. 18 и 19 мая вылетят еще по два самолёта. Последний, седьмой самолёт поднимется в воздух утром 21 мая, взяв курс на Джидду. Паломники с этого рейса вернутся из Джидды в Баку 31 мая. Остальные группы будут возвращаться на Родину из Медины 6, 7 и 9 июня - по два рейса в день. Таким образом, ожидается, что последний паломник окажется дома после полуночи 10 июня», - привело слова Джахангири Oxu.az.

Обращения продолжаются. Однако мест уже не осталось

Ранее, в апреле, Вюсал Джахангири рассказал агентству АПА, что в Азербайджане уже заполнена квота на хадж.

«Несмотря на заполнение квоты, обращения продолжаются. Однако мест уже не осталось. Можно будет подать заявку только в следующем году», - процитировало 17 апреля Вюсала Джахангири агентство.

В этом году стоимость паломнического пакета на одного человека установлена в 6100 долларов США. Цена определена с учётом роста цен в разных странах и введения новых услуг со стороны профильных учреждений Саудовской Аравии, сообщает Vesti.az.

Экономист Натиг Джафарли в 2024 году связал ежегодное повышение стоимости хаджа с монополией Управления мусульман Кавказа (УМК). "В других странах продажей туров в Мекку могут заниматься частные компании. Так же было в Азербайджане несколько лет назад. Но потом УМК объявило себя единственным продавцом туров на главный хадж и поэтому диктует цены", - сказал он "Кавказскому узлу".

Высокая стоимость путевок вызывала нарекания у жителей Азербайджана

Напомним, в 2024 году стоимость поездки в хадж для паломников из Азербайджана выросла до 9945 манатов (около 5850 долларов) по сравнению с 9775 манатами (5750 долларов) в 2023 года. При этом средняя номинальная зарплата составляла 933,8 маната (около 549 долларов).

Семейный бюджет не позволяет такие расходы, посетовали в 2024 году некоторые жители Азербайджана. "Я был в умре. Хотел бы совершить хадж, но чтобы заплатить [почти] 10 тысяч манатов, мне надо работать несколько месяцев, забыв о необходимости кормить семью и оплачивать другие расходы", - сказал, в частности, строительный мастер Мухаммед Айдынов "Кавказскому узлу".

Многие совершают хадж как туристы

Годом ранее, в июне 2023 года, религиозный деятель Эльшад Нури не только раскритиковал высокую стоимость хаджа, но и подверг сомнению целесообразность траты около 10 тысяч манатов на хадж. По его словам, на эту сумму можно было оплатить годичное обучение в вузах четырех-пяти студентов из необеспеченных семей.

"Большинство принятых в наше время ритуалов во время паломничества в Мекку не имеют отношения к исламу и не указаны в Коране. Сейчас многие совершают хадж как туристы. Они тратят 10 тысяч манатов для того, чтобы их называли гаджи (совершившие хадж. – Прим. "Кавказского узла") для приобретения более высокого общественного статуса. Это далеко от ислама", - сказал Нури "Кавказскому узлу".

В 2020 году власти Саудовской Аравии запретили паломничество из других стран к мусульманским святыням в Мекке и Медине из-за пандемии коронавируса. Отмена хаджа для иностранных паломников тогда разочаровала некоторых мусульман в Азербайджане.