Жители Азербайджана сочли завышенной стоимость поездки на хадж

05 июня 2024, 12:56

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Повышение стоимости путевок на хадж для паломников из Азербайджана связано с ростом цен в Саудовской Аравии, сообщило Управление мусульман Кавказа. Стоимость путевок завышена, семейный бюджет не позволяет такие расходы, пожаловались некоторые жители Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", стоимость поездки на хадж для паломников из Азербайджана составляет в этом году 9945 манатов (около 5850 долларов), объявило в феврале Управление мусульман Кавказа. В 2023 году стоимость поездки была ниже - 9775 манатов (5750 долларов).

Хадж, то есть паломничество к мусульманским святыням в Мекке, является одним из пяти основных столпов ислама. Совершить хадж хотя бы раз в жизни предписано каждому мусульманину, достигшему совершеннолетия и имеющему возможности для этого. Обычно паломничество в Мекку совершается в начале 12-го месяца мусульманского лунного календаря и завершается праздником жертвоприношения Курбан-байрам. Кроме того, существует так называемый "малый хадж" - умра.

4 июня первая группа паломников отправилась из Азербайджана в Мекку, сообщило Управление мусульман Кавказа (УМК), которое осуществляет в Азербайджане продажу организованных групповых поездок на хадж.

В 2024 году стоимость хаджа для одного паломника достигла 9945 манатов (5850 долларов) при том, что средняя номинальная зарплата по стране составляет 933,8 маната (около 549 долларов). По данным УМК, в этом году число паломников из Азербайджана уменьшилось до 1500 человек, по сравнению с 2000 в прошлом году в связи с уменьшением квоты для азербайджанских паломников, запрошенной УМК в Саудовской Аравии.

Увеличение стоимости хаджа объясняется ростом цен в Саудовской Аравии, пояснил корреспонденту "Кавказского узла" глава отдела внешних связей УМК Вюсал Джахангири. "Подорожание хаджа в 2024 году несущественное, объясняется растущими ценами на проживание в отелях и другие расходы в Саудовской Аравии. Рост цен происходит везде в мире", - сказал он.

Чтобы заплатить 10 тысяч манатов, мне надо работать несколько месяцев, забыв о необходимости кормить семью

Строительный мастер Мухаммед Айдынов назвал стоимость хаджа высокой. "Я был в умре. Хотел бы совершить хадж, но, чтобы заплатить 10 тысяч манатов, мне надо работать несколько месяцев, забыв о необходимости кормить семью и оплачивать другие расходы", - пожаловался он корреспонденту "Кавказского узла".

Преподаватель средней школы Фарида Агасиева рассказала, что хотела бы совершить хадж, но нуждается в деньгах, так как занята строительством дома. "Если будет возможность, совершу умру", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Фермер из Гахского района Гаджи Шахмарданов признался, что также не может выделить деньги для хаджа. "Мой доход покрывает потребности семьи, свободных денег нет. Считаю, что те в Азербайджане, кто совершает хадж больше одного раза, хвалясь тем, что были в Мекке восемь, 15 или 20 раз, могли бы ограничиться одним хаджем и оплачивать паломничество бедняков. В Исламе ставится условие посещения Мекки один раз в жизни. А за один и за 10 хаджей награда мусульманину все равно одна - попадание в рай после смерти. Десять раз попасть в рай невозможно", - поделился мнением Шахмарданов с корреспондентом "Кавказского узла".

Экономист Натиг Джафарли связал ежегодное повышение стоимости хаджа монополией УМК. "В других странах продажей туров в Мекку могут заниматься частные компании. Также было в Азербайджане несколько лет назад. Но потом УМК объявило себя единственным продавцом туров на главный хадж и поэтому диктует цены", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

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