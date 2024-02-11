11 февраля 2024, 04:54

Управление мусульман Кавказа назвало стоимость поездки на хадж для жителей Азербайджана

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Стоимость поездки на хадж для паломников из Азербайджана составляет в этом году 9 945 манатов, сообщило Управление мусульман Кавказа.

Как писал "Кавказский узел", в 2023 году стоимость путевки на хадж для жителей Азербайджана составляла 9775 манатов (5750 долларов). По мнению жителей, стоимость путевки завышена, в том числе за счет проживания в дорогих отелях.

Управление мусульман Кавказа (УМК) установило цены для паломников из Азербайджана, которые хотят совершить хадж, она составляет 9 945 манатов (5 850 долларов), пишет 10 февраля Oxu.az.

УМК отмечает, что поездка будет организована в едином формате воздушным транспортом. Те, кто хотят совершить хадж, должны предоставить загранпаспорт, копию удостоверения личности, четыре цветных фото 3,5 на 4,5 сантиметра и справку о состоянии здоровья. Документы начнут принимать в административном здании УМК (Баку, улица Мирзы Фатали, 7) с 12 февраля в рабочие дни с 10.00 до 16.00 по местному времени.

Напомним, что Хадж, то есть паломничество к мусульманским святыням в Мекке, является одним из пяти основных столпов ислама. Совершить хадж хотя бы раз в жизни предписано каждому мусульманину, достигшему совершеннолетия и имеющему возможности для этого. Обычно паломничество в Мекку совершается в начале 12-го месяца мусульманского лунного календаря и завершается праздником жертвоприношения Курбан-байрам. Кроме того, существует так называемый "малый хадж" - умра.

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Примечание:

"Квота на хадж для Чечни увеличена на фоне подорожания поездки", "Религиозные деятели Северного Кавказа заявили об отсутствии альтернатив хаджу", "Жители Дагестана рассказали о подготовке к хаджу".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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