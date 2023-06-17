Жители Азербайджана сочли завышенной стоимость путевок на хадж

17 июня 2023, 13:00

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Квота на хадж для Азербайджана в этом году увеличена более чем в два раза, и первая группа паломников сегодня вылетела в Саудовскую Аравию, сообщили в Управлении мусульман Кавказа. Стоимость путевок для паломников завышена, в том числе за счет проживания в дорогих отелях, отметили жители Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", в 2020 году власти Саудовской Аравии запретили паломничество из других стран к мусульманским святыням в Мекке и Медине из-за пандемии коронавируса. Отмена хаджа для иностранных паломников тогда разочаровала некоторых мусульман в Азербайджане.

Хадж, то есть паломничество к мусульманским святыням в Мекке, является одним из пяти основных столпов ислама. Совершить хадж хотя бы раз в жизни предписано каждому мусульманину, достигшему совершеннолетия и имеющему возможности для этого. Обычно паломничество в Мекку совершается в начале 12-го месяца мусульманского лунного календаря и завершается праздником жертвоприношения Курбан-байрам. Кроме того, существует так называемый "малый хадж" - умра.

Сегодня первая группа азербайджанских паломников вылетела в Саудовскую Аравию из бакинского аэропорта "Гейдар Алиев", сообщил корреспонденту "Кавказского узла" начальник отдела внешних связей Управления мусульман Кавказа (УМК) Вюсал Джахангири. "Первая группа паломников в количестве более 100 человек вылетела в Саудовскую Аравию 17 июня в 05.45 по бакинскому времени [04.45 мск]. Всего в этом году совершат паломничество 1440 азербайджанских мусульман, они полетят восемью авиарейсами и вернутся из Медины в Баку самолетами 5-11 июля", - сказал Джахангири.

Он отметил, что документы на приобретение путевки принимались с 17 марта, и УМК - единственная структура, продающая в Азербайджане путевки для совершения хаджа. В 2020-2021 годах из-за пандемии коронавируса азербайджанцы не совершали хадж, а в 2022 году министерство по делам хаджа и умры Саудовской Аравии установило квоту для паломников из Азербайджана в 680 человек, а цена поездки была 9106 манат (5356 долларов). Таким образом, за год квота для азербайджанцев выросла более чем вдвое - с 680 до 1440 человек. В 2023 году увеличенная квота обеспечила возможность совершить хадж всем желающим и имеющим материальную возможность. Цена для одного человека составляет 9775 манат (5750 долларов).

Исрафил Алиев, который готовится совершить хадж в этом году, сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что прошел в УМК краткий курс знакомства с правилами паломничества и получил презент - традиционную одежду паломников. Мужчина отметил, что настроен совершить "самый достойный мусульманина поступок в жизни", но обсуждать подробности отказался.

Жительница Азербайджана Ругия Салманова рассказала, что около 10 лет собирала деньги для поездки в Мекку, а несколько раз поездка срывалась по семейным обстоятельствам. "Цена высокая. В УМК нам сказали, что стоимость устанавливают в Саудовской Аравии, а Управление мусульман добавляет цену полетов самолетами [азербайджанской авиакомпании] AZAL. Ничего, хадж совершают один раз, второго хаджа для меня не будет, я довольна, что дожила и смогла приобрести такую возможность", - сказала Салманова корреспонденту "Кавказского узла".

Радостью от скорого посещения Мекки поделилась и Гоярчин Азизова. Она пояснила, что ее внук погиб в карабахской войне 2020 года. "Буду просить Аллаха у святого камня быть милостивым к моему внуку и отправить его в рай", - сказала женщина корреспонденту "Кавказского узла".

Верующий бакинец Тофик Аббаслы не совершал хадж по причинам, о которых не захотел сообщить, и не намерен совершать паломничество. При этом, по его словам, получить путевку несложно. "От паломников требуется представить всего четыре документа: заграничный паспорт, копию удостоверения личности, справку о здоровье и фотографии. Любой желающий может представить эти документы", - сказал Аббаслы корреспонденту "Кавказского узла".

Житель Азербайджана Мохаммед Алили считает неуместной дороговизну одной поездки в Саудовскую Аравию для паломничества. "Людей вынуждают покупать пакет, в который вложено проживание в 4-5-звездочном отеле. Не каждый мусульманин может это себе позволить", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Религиозный деятель Эльшад Нури также раскритиковал высокую стоимость хаджа. Он подверг сомнению целесообразность траты около 10 тысяч манат на хадж, тогда как на эту сумму можно оплатить годичное обучение в вузах 4-5 студентов из необеспеченных семей.

"Большинство принятых в наше время ритуалов во время паломничества в Мекку не имеют отношения к исламу и не указаны в Коране. Сейчас многие совершают хадж как туристы. Они тратят 10 тысяч манат для того, чтобы их называли гаджи (совершившие хадж. – Прим. корреспондента "Кавказского узла"), для приобретения более высокого общественного статуса. Это далеко от ислама", - сказал Нури корреспонденту "Кавказского узла".

Схожее мнение высказал житель Азербайджана Элнур Севиндиков. 1440 паломников из Азербайджана совокупно заплатят за путевки более 14 миллионов манат, отметил он. "На эту сумму можно оплатить образование сотен сирот шехидов, обеспечить сотни военных инвалидов протезами. Десятки наших участников войны, наложивших на себя руки от бедности, остались бы живы", - высказал свое мнение корреспонденту "Кавказского узла" Севиндиков.

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