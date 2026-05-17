Кавказский узел

07:01, 17 мая 2026

Более 40 азербайджанских семей возвращены в сёла Ходжалинского района

Бывшие вынужденные переселенцы. 16 мая 2026 года. Фото: АПА https://ru.apa.az/sotsium/gruppy-pereselencev-pribyli-v-ryad-sel-xodzalinskogo-raiona-foto-obnovleno-651473

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В шесть сёл Ходжалинского района вернулись 179 членов азербайджанских семей, уехавших оттуда во время карабахского конфликта. Им вручили ключи от домов.

Как писал "Кавказский узел", азербайджанцы из населенных пунктов Карабаха вынужденно покинули свои дома после начала первой карабахской войны. Возвращение азербайджанских переселенцев началось после того, как Азербайджан взял под контроль эти территории. К 11 марта 2026 года в 41 населённый пункт в бывшей зоне карабахского конфликта была возвращена 7541 семья (30 261 человек).

В 2024 году жители города Ходжалы (армянское название – Иванян) впервые с 1992 года смогли помянуть погибших родственников на родной земле. В ночь на 26 февраля 1992 года во время карабахского конфликта армянские вооруженные формирования с помощью военнослужащих Объединенных сил СНГ (которые, как предполагается, действовали без приказа), взяли штурмом Ходжалы, населенный преимущественно азербайджанцами. По данным властей Азербайджана, были убиты 613 мирных жителей, говорится в справке "Кавказского узла" "Ходжалинская трагедия".

В села Ходжалинского района 16 мая прибыли очередные группы бывших вынужденных переселенцев, им вручили ключи от домов, сообщает АПА.

В село Бадара переселены 10 семей (33 человека), в Тезебина - 10 семей (60 человек), в Ханабад - 9 семей (33 человека). Еще по четыре семьи вернулись в сёла Баллыджа (22 человека), Ханйурду (18 человек) и Дашбулаг (13 человек), пишет агентство.

Эти семьи были временно расселены в различных районах республики, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях, пишет Report.

Вынужденные переселенцы, проживавшие в общежитии лицея в Баку, жаловались на бытовые условия. B здании было расселено более 30 семей из Зангиланского и Джебраильского районов. На "Кавказском узле" опубликован фоторепортаж Азиза Каримова "Общежитие для вынужденных переселенцев из зоны карабахского конфликта в Баку".

Темпы переселения сдерживаются минной опасностью и нехваткой вакансий

В ноябре 2023 года, вскоре после окончания боевых действий, власти Азербайджана объявили о планах вернуть до конца 2026 года в бывшую зону карабахского конфликта 34,5 тысячи семей (140 тысяч человек). Несмотря на строительство дорог, энергетических объектов и жилья, темпы переселения сдерживаются минной опасностью, нехваткой рабочих мест и нерешёнными вопросами землепользования, констатировали в апреле 2026 года аналитики.

Разминирование. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Сообщение о минных инцидентах в Карабахе вызвало дискуссию о причинах ранений и гибели людей

В зоне бывшего карабахского конфликта периодически подрываются на минах силовики, саперы и местные жители. Села, куда возвращаются жители, очищены от мин, но за пределами населенных пунктов сохраняются опасные зоны.

Жители Азербайджана, вернувшиеся в Карабах, рассказали "Кавказскому узлу", что обустраивают быт и находят работу. Несмотря на сохраняющиеся проблемы с занятостью и инфраструктурой, переселенцы отмечают улучшение условий жизни.

Большинство, как и я, создали животноводческие мини-хозяйства

Так, Рашид Алиев, чья семья вернулась в село Хыдырлы Агдамского района летом 2025 года, рассказал, что его родителям-пенсионерам предоставили отдельный двухкомнатный дом, а ему, жене и трем детям - трехкомнатный. "К каждому дому выделили 12 соток земельного участка. Кто-то посадил цветы, кто-то - деревья. Но большинство, как и я, создали животноводческие мини-хозяйства. Я соорудил хлев, курятник. У меня четыре коровы, бык, десяток баранов, два десятка кур, уток, гусей, индеек. Тут отличные условия для животноводства", - рассказал Алиев.

Ранее азербайджанские переселенцы пожаловались на сложности возвращения в Карабах. В частности, они отметили, что в Физули не хватает рабочих мест. Люди ищут возможности вернуться в родные места, но на территориях, перешедших под контроль Азербайджана, пока не урегулированы вопросы собственности, рассказали переселенцы.

Опрошенные "Кавказский узлом" азербайджанские аналитики указали, что недостаточно просто дать жилье вернувшимся переселенцам, власти должны создать рабочие места и построить инфраструктуру.

19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел масштабные боевые действия и взял под контроль территорию Нагорного Карабаха, после чего начался массовый исход армянского населения. К 7 октября 2023 года в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха, а к сентябрю 2024 года в регионе осталось только 14 армян. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

