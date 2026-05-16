18 азербайджанских семей вернулись в Джебраильский район

В село Шюкюрбейли сегодня вернулись 77 членов азербайджанских семей, покинувших Джебраильский район во время карабахского конфликта.

Как писал "Кавказский узел", 13 мая в село Шюкюрбейли (Шукюрбейли) вернулись 97 семей (419 человек) бывших вынужденных переселенцев.

Азербайджанцы из населенных пунктов Карабаха вынужденно покинули свои дома после начала первой карабахской войны. Возвращение азербайджанских переселенцев началось после того, как Азербайджан взял под контроль эти территории. К 11 марта 2026 года в 41 населённый пункт в бывшей зоне карабахского конфликта была возвращена 7541 семья (30 261 человек).

Сегодня в село Шюкюрбейли Джебраильского района прибыли члены 18 семей (77 человек) бывших вынужденных переселенцев, сообщает АПА.

Эти семьи ранее были временно расселены в различных районах страны - в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях, пишет Report.

Вынужденные переселенцы, проживавшие в общежитии лицея в Баку, жаловались на бытовые условия. B здании было расселено более 30 семей из Зангиланского и Джебраильского районов. На "Кавказском узле" опубликован фоторепортаж Азиза Каримова "Общежитие для вынужденных переселенцев из зоны карабахского конфликта в Баку".

Напомним, Джебраильский район перешел под контроль Азербайджана по итогам 44-дневной карабахской войны 2020 года. Заявление о том, что азербайджанские военные заняли город Джебраил (армянское название - Джракан), президент Ильхам Алиев сделал 4 октября 2020 года.

В ноябре 2023 года, вскоре после окончания боевых действий, власти Азербайджана объявили о планах вернуть до конца 2026 года в бывшую зону карабахского конфликта 34,5 тысячи семей (140 тысяч человек). Несмотря на строительство дорог, энергетических объектов и жилья, темпы переселения сдерживаются минной опасностью, нехваткой рабочих мест и нерешёнными вопросами землепользования, констатировали в апреле 2026 года аналитики.

Жители Азербайджана, вернувшиеся в Карабах, рассказали "Кавказскому узлу", что обустраивают быт и находят работу. Несмотря на сохраняющиеся проблемы с занятостью и инфраструктурой, переселенцы отмечают улучшение условий жизни.

Ранее азербайджанские переселенцы пожаловались на сложности возвращения в Карабах. В частности, они отметили, что в Физули не хватает рабочих мест. Недостаточно просто дать жилье переселенцам, власти должны создать рабочие места и построить инфраструктуру, подчеркнули аналитики.

19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел масштабные боевые действия и взял под контроль территорию Нагорного Карабаха, после чего начался массовый исход армянского населения. К 7 октября 2023 года в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха, а к сентябрю 2024 года в регионе осталось только 14 армян. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".