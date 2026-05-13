09:13, 13 мая 2026

156 азербайджанских семей возвращены в бывшую зону карабахского конфликта

Бывшие вынужденные переселенцы. 13 мая 2026 года. Фото: АПА https://ru.apa.az/sotsium/v-zangilan-i-selo-syukyurbeili-dzabrailskogo-raiona-otpravleny-ocerednye-gruppy-pereselencev-foto-650923

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В город Зангилан и Джебраильский район сегодня вернулись 654 члена азербайджанских семей, уехавших оттуда во время карабахского конфликта.

Как писал "Кавказский узел", азербайджанцы из населенных пунктов Карабаха вынужденно покинули свои дома после начала первой карабахской войны. Возвращение азербайджанских переселенцев началось после того, как Азербайджан взял под контроль эти территории. К 11 марта 2026 года в 41 населённый пункт в бывшей зоне карабахского конфликта была возвращена 7541 семья (30 261 человек).

Сегодня в Зангилан переселены 59 семей (235 человек), а в село Шюкюрбейли Джебраильского района - 97 семей (419 человек), сообщает АПА.

Эти семьи ранее были временно расселены в различных районах страны - в основном в общежитиях, санаториях, детских лагерях, недостроенных и административных зданиях, пишет Report.

Зангиланский район, как и Джебраильский, перешел под контроль Азербайджана по итогам 44-дневной карабахской войны 2020 года. Заявление о том, что азербайджанские военные заняли город Джебраил (армянское название - Джракан), президент Ильхам Алиев сделал 4 октября 2020 года.

Напомним, вынужденные переселенцы, проживавшие в общежитии лицея в Баку, жаловались на бытовые условия. B здании было расселено более 30 семей из Зангиланского и Джебраильского районов. На "Кавказском узле" опубликован фоторепортаж Азиза Каримова "Общежитие для вынужденных переселенцев из зоны карабахского конфликта в Баку".

Мины и дефицит вакансий сдерживают переселение в Карабах

В ноябре 2023 года, вскоре после окончания боевых действий, власти Азербайджана объявили о планах вернуть до конца 2026 года в бывшую зону карабахского конфликта 34,5 тысячи семей (140 тысяч человек). Несмотря на строительство дорог, энергетических объектов и жилья, темпы переселения сдерживаются минной опасностью, нехваткой рабочих мест и нерешёнными вопросами землепользования, констатировали в апреле 2026 года аналитики.

В зоне бывшего карабахского конфликта периодически подрываются на минах силовики, саперы и местные жители. С ноября 2020 года, когда завершилась 44-дневная война в Карабахе, до конца декабря 2025 года в Азербайджане 415 человек стали жертвами мин и неразорвавшихся боеприпасов. Из них 71 погиб, еще 344 получили ранения.

Жители Азербайджана, вернувшиеся в Карабах, рассказали "Кавказскому узлу", что обустраивают быт и находят работу. Несмотря на сохраняющиеся проблемы с занятостью и инфраструктурой, переселенцы отмечают улучшение условий жизни.

Так, Рашид Алиев, чья семья вернулась в село Хыдырлы Агдамского района летом 2025 года, рассказал, что его родителям-пенсионерам предоставили отдельный двухкомнатный дом, а ему, жене и трем детям - трехкомнатный. "К каждому дому выделили 12 соток земельного участка. Кто-то посадил цветы, кто-то - деревья. Но большинство, как и я, создали животноводческие мини-хозяйства. Я соорудил хлев, курятник. У меня четыре коровы, бык, десяток баранов, два десятка кур, уток, гусей, индеек. Тут отличные условия для животноводства", - рассказал Алиев.

Ранее азербайджанские переселенцы пожаловались на сложности возвращения в Карабах. В частности, они отметили, что в Физули не хватает рабочих мест. Люди ищут возможности вернуться в родные места, но на территориях, перешедших под контроль Азербайджана, пока не урегулированы вопросы собственности, отметили переселенцы.

Опрошенные "Кавказский узлом" азербайджанские аналитики указали, что просто дать жилье вернувшимся в свои города вынужденным переселенцам недостаточно. Власти должны создать рабочие места и построить инфраструктуру, подчеркнули они.

19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел масштабные боевые действия и взял под контроль территорию Нагорного Карабаха, после чего начался массовый исход армянского населения. К 7 октября 2023 года в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха, а к сентябрю 2024 года в регионе осталось только 14 армян. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
