19:12, 12 мая 2026

Следователи провели обыски в администрации Махачкалы

Обыски в администрации Махачкалы. 12 мая 2026 г. Фото: https://riadagestan.ru/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Новое уголовное дело о халатности возбуждено против махачкалинских чиновников, ответственных за состояние дорожной инфраструктуры города из-за отсутствия ограждений на канале имени Октябрьской Революции. 

Как писал "Кавказский узел", 24 января в Махачкале автомобиль с людьми упал в канал имени Октябрьской революции. На помощь пассажирке и ребенку пришли прохожие. По данным прокуратуры, водитель смог выбраться самостоятельно. В начале февраля республиканский Следком сообщил, что против чиновников администрации Махачкалы и управления ЖКХ после этого инцидента возбуждено дело о халатности. 

Мэр Махачкалы похвалил прохожих, которые пришли на помощь пассажирам такси, упавшего в канал Октябрьской революции, и пообещал выяснить причины инцидента. Машины с людьми неоднократно падали в канал, но власти не решили эту проблему, указали пользователи Telegram. Водитель рассказал, что такси съехало в воду из-за гололеда.

Следователи в Махачкале провели обыски в городской администрации по делу о халатности, возбужденному в связи с неоднократным падением машин в канал Октябрьской революции. При обысках была изъята документация, связанная с организацией дорожной инфраструктуры и обеспечением безопасности движения, а также "иные предметы и материалы", интересующие следствие. 

По информации республиканского Следкома, в отношении махачкалинских чиновников возбуждено новое уголовное дело о халатности (часть 2 статьи 293 УК России предусматривает арест на срок до трех месяцев). При этом конкретные подозреваемые по делу все еще устанавливаются.  

Согласно версии следствия, чиновники мэрии Махачкалы и сотрудники муниципальных казенных учреждений, ответственных за организацию дорог, благоустройство и обеспечение безопасности движения, ненадлежащим образом исполняли свои обязанности и не приняли мер для установки барьерных ограждений вдоль канала имени Октябрьской Революции. 

Также им вменяется ненадлежащее содержание некоторых дорог местного значения в Махачкале, в том числе в поселке Ленинкент. Из-за этого, как считает следствие, "неоднократно происходили случаи опрокидывания транспортных средств в канал", сообщил сегодня официальный Telegram-канал ведомства. 

О результатах расследования уголовного дела, возбужденного по этой же статье ранее, Следком не сообщил.

Канал имени Октябрьской революции (КОР) был построен в 1923 году. Он берет начало из реки Сулак возле Кизилюрта и заканчивается в Избербаше, проходя по территории Кизилюртовского, Кумторкалинского, Карабудахкентского районов и Махачкалы. Протяженность канала составляет около 140 километров. КОР - основной источник водоснабжения Махачкалы и Каспийска, хотя создавался для мелиорации сельскохозяйственных земель, и туда поступают стоки канализации и ливневки.

Падения машин в КОР происходили регулярно на протяжении многих лет. Так, 4 февраля 2024 года в канал Октябрьской революции упал легковой автомобиль, за рулем которого был 23-летний житель Махачкалы. Двое пассажиров, дети 10 и 14 лет, в тяжелом состоянии были доставлены в больницу, где один из них скончался. После этого власти отчитались об установке бетонных ограждений на самых опасных участках канала. Установить ограждения следовало, не дожидаясь трагедии, и по всей длине канала в черте города, указали пользователи соцсетей.

Автомобиль упал в канал и 15 февраля 2022 года. Пользователи Instagram* указали тогда, что подобное происходит из-за отсутствия ограждений вдоль канала и узкой проезжей части. 11 января 2020 года в канал упала машина, в которой ехала семья с четырехлетним ребенком, им помог выбраться из воды проезжавший мимо офицер полиции.

24 декабря 2014 года в результате такого же ДТП погибли 25-летний водитель и его пассажир. 5 октября того же года в канал упала с моста пассажирская "Газель". Водитель и двое пассажиров спаслись.

В Махачкале вдоль канала невозможно установить ограждения, так как нельзя закрывать доступ к водному объекту, заявил после очередного ДТП в феврале 2022 года директор управления КОР.

По закону территория рядом с КОР является природоохранной зоной, и там нельзя устанавливать ограждения, пояснил в феврале 2024 года "Кавказскому узлу" руководитель "Монитора ЖКХ" Зияутдин Увайсов. "Не знаю, какой правильный выход из ситуации можно найти, должно быть комплексное решение", - сказал он.

Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
