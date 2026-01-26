Реакция мэра Махачкалы на падение людей в канал возмутила пользователей Telegram

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Мэр Махачкалы похвалил прохожих, которые пришли на помощь пассажирам такси, упавшего в канал Октябрьской революции, и пообещал выяснить причины инцидента. Машины с людьми неоднократно падали в канал, но власти не решили эту проблему, указали пользователи Telegram. Водитель рассказал, что такси съехало в воду из-за гололеда.

Как писал "Кавказский узел", 24 января в Махачкале автомобиль с людьми упал в канал имени Октябрьской революции. На помощь пассажирке и ребенку пришли прохожие. По данным прокуратуры, водитель смог выбраться самостоятельно.

Канал имени Октябрьской революции (КОР) был построен в 1923 году. Он берет начало из реки Сулак возле Кизилюрта и заканчивается в Избербаше, проходя по территории Кизилюртовского, Кумторкалинского, Карабудахкентского районов и Махачкалы. Протяженность канала составляет около 140 километров. КОР – основной источник водоснабжения Махачкалы и Каспийска, хотя создавался для мелиорации сельскохозяйственных земель, и туда поступают стоки канализации и ливневки.

Водитель такси Нурислам Рамазанов рассказал, что вез мать с ребенком в больницу, но дорога была не очищена от льда. По словам таксиста, он ехал со скоростью около 40-50 км/ч, а автомобиль потерял управление, когда он попытался объехать машину, создавшую помеху. В результате такси съехало в канал, сообщает в своем телеграм-канале "РЕН ТВ".

"Первым через окно вышел ребенок. Ребята его поймали. Ребенок, можно сказать, не намок, потому что в салоне воды не было. Ребенок был сухой", - приводятся в публикации слова Рамазанова.

Хотел прыгнуть в воду, чтобы вытащить ребенка

Он пояснил, что намеренно не открывал двери, чтобы вода не хлынула внутрь. По его словам, один из участников спасения пассажиров спросил, есть ли дети в машине. "Я когда сказал, что есть, он стал раздеваться, хотел прыгнуть в воду, чтобы вытащить ребенка", - рассказал водитель.

На кадрах ролика, снятого очевидцем, видно, как поток воды несет полузатопленный легковой автомобиль, а на перекладину, расположенную над водой поперек канала, забрались трое мужчин без страховочного снаряжения. Один из них, балансируя на перекладине, подхватил ребенка, которого им протянули из салона машины через окно водительской двери. Двое других мужчин передали ребенка на берег.

На инцидент отреагировал 25 января в своем телеграм-канале мэр Махачкалы Джамбулат Салавов. "Неравнодушные люди, которые рисковали собственным благополучием ради спасения маленького ребенка и его матери, заслуживают глубокого уважения. Мы уже проводим разбирательство совместно с ответственными службами, чтобы выяснить причины инцидента, падения автомобиля, и примем все необходимые меры для предотвращения подобных случаев", - написал он.

Можно было бы давно ограждения там сделать

Авторы комментариев к публикации подвергли чиновников критике за нерешенную проблему. "За столько лет, сколько падают машины, уже можно было бы давно ограждения там сделать, разбив по нескольким участкам", - написал, в частности, пользователь с ником, состоящим из точки.

"Вдоль канавы ямы огромные, гололёд, что техника с песком не проезжает, оттуда вот и результат, упала машина с ребенком, уважаемый мэр, разберитесь", - потребовал Дед Мороз.

Одни разговоры, действий ноль, поставьте уже забор

"Весь КОР надо блоками обставить. Это же не первый случай, когда машина падает туда. Давно пора огородить КОР", - заявил abidat. "Одни разговоры, действий ноль, поставьте уже забор, сколько могут машины туда залетать", - возмутился Cuba Parlament.

Напомним, падения машин в КОР происходили неоднократно. Так, 4 февраля 2024 года в канал Октябрьской революции упал легковой автомобиль, за рулем которого был 23-летний житель Махачкалы. Двое пассажиров, дети 10 и 14 лет, в тяжелом состоянии были доставлены в больницу, где один из них скончался. После этого власти отчитались об установке бетонных ограждений на самых опасных участках канала. Установить ограждения следовало, не дожидаясь трагедии, и по всей длине канала в черте города, указали пользователи соцсетей.

Автомобиль упал в канал и 15 февраля 2022 года. Пользователи Instagram* указали тогда, что подобное происходит из-за отсутствия ограждений вдоль канала и узкой проезжей части.

11 января 2020 года в канал упала машина, в которой ехала семья с четырехлетним ребенком, им помог выбраться из воды проезжавший мимо офицер полиции.

24 декабря 2014 года в результате такого ДТП погибли 25-летний водитель и его пассажир. 5 октября того же года в канал упала с моста пассажирская "Газель". Водитель и двое пассажиров спаслись.

В Махачкале вдоль канала невозможно установить ограждения, так как нельзя закрывать доступ к водному объекту, заявил после очередного ДТП в феврале 2022 года директор управления КОР.

По закону территория рядом с КОР является природоохранной зоной, и там нельзя устанавливать ограждения, пояснил в феврале 2024 года "Кавказскому узлу" руководитель "Монитора ЖКХ" Зияутдин Увайсов. "Не знаю, какой правильный выход из ситуации можно найти, должно быть комплексное решение", - сказал он.