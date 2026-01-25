Очередное падение машины в канал Октябрьской революции вызвало вопросы к чиновникам

Легковой автомобиль с людьми упал в канал Октябрьской революции в Махачкале, на помощь пассажирке и ребенку пришли прохожие. Подобные инциденты происходят регулярно, но чиновники не решают проблему с безопасностью канала, возмутились пользователи Telegram.

Как писал "Кавказский узел", 4 февраля 2024 года в канал Октябрьской революции упал легковой автомобиль, за рулем которого был 23-летний житель Махачкалы. Двое пассажиров, дети 10 и 14 лет, в тяжелом состоянии были доставлены в больницу, где один из них скончался. После этого власти отчитались об установке бетонных ограждений на самых опасных участках канала. Установить ограждения следовало, не дожидаясь трагедии, и по всей длине канала в черте города, указали пользователи соцсетей.

Канал имени Октябрьской революции (КОР) был построен в 1923 году. Он берет начало из реки Сулак возле Кизилюрта и заканчивается в Избербаше, проходя по территории Кизилюртовского, Кумторкалинского, Карабудахкентского районов и Махачкалы. Протяженность канала составляет около 140 километров. КОР – основной источник водоснабжения Махачкалы и Каспийска, хотя создавался для мелиорации сельскохозяйственных земель, и туда поступают стоки канализации и ливневки.

Прокуратура Дагестана взяла на контроль выяснение обстоятельств падения автомобиля в канал в Махачкале, сообщило сегодня ведомство в своем телеграм-канале.

Женщина с ребёнком были спасены прохожими

"По предварительным данным, 24 января 2026 года, в Махачкале автомобиль съехал в канал им. Октябрьской революции. Находившиеся в салоне женщина с ребёнком были спасены прохожими, водитель автомобиля позже смог выбраться самостоятельно", - говорится в публикации.

Ведомством будет дана оценка "соблюдению требований законодательства о безопасности дорожного движения и о несовершеннолетних", отметила прокуратура.

Видео, снятое очевидцами, размещено сегодня в телеграм-канале "Нетипичная Махачкала | Дагестан", на который подписаны 238 тысяч пользователей. "В районе Семендера автомобиль такси с пассажирами съехал в канал имени Октябрьской революции. Неравнодушные местные жители оперативно пришли на помощь и смогли спасти женщину и ребёнка до прибытия экстренных служб", - говорится в аннотации к видео.

На кадрах ролика, снятого в темное время суток, видно, как поток воды несет легковой автомобиль, а на перекладину, расположенную над водой поперек канала, забрались трое мужчин без страховочного снаряжения. Один из них, балансируя на перекладине, подхватывает ребенка, которого им протянули из салона полузатопленной машины, а двое других передают ребенка на берег, где его принимает еще один мужчина.

К 14.50 мск под публикацией размещено 217 комментариев. Авторы многих из них сочли героическим и достойным награды поступок прохожих и выразили восхищение участниками спасения.

При этом авторы многих комментариев возмутились тем, что представители властей не принимают мер, чтобы предотвратить подобные инциденты.

"Ограждайте уже это чем-нибудь… Все машины уже туда катятся", - призвала, в частности, Нури. "Неужели нельзя там бетонные ограждения установить, [регулярно] машины летят туда", - написал пользователь с ником, состоящим из точки.

Кто должен в этот КОР упасть, чтобы ограждения сделали?

"Интересно, кто должен в этот КОР упасть, чтобы ограждения сделали?" – задался вопросом Шах. "Это с любым может случиться, там ограждений, ничего нет", - заметил stranger.

По закону территория рядом с КОР является природоохранной зоной, и там нельзя устанавливать ограждения, пояснил в феврале 2024 года "Кавказскому узлу" руководитель "Монитора ЖКХ" Зияутдин Увайсов. "Не знаю, какой правильный выход из ситуации можно найти, должно быть комплексное решение", - сказал он.

"Сделайте ограждения там, ну разве так сложно", - призвал Hanzo. "Там ограду какую-нибудь установить не вариант, да?" – написал еще один пользователь.

"Гребанный КОР, сколько еще надо пострадавших, чтобы закрыть эту тему!" – возмутился Adam Adamov. "Это не первый случай. Так почему там до сих пор нет ограждений?" – написала Амина.

В Махачкале вдоль канала невозможно установить ограждения, так как нельзя закрывать доступ к водному объекту, заявил после очередного ДТП в феврале 2022 года директор управления КОР.

Неужели нельзя огородить эту территорию

"Ребята молодцы. Ситуация страшная, неужели нельзя огородить эту территорию, ведь это не первая [упавшая в КОР] машина", - написал пользователь с ником, состоящим из нескольких точек.

"Доведите вот это видео до всех властей, до руководства, до прокуратуры. Сколько людей еще должны умирать, падать, поскользнуться, сколько машин и животных должны утопиться в этом канале КОР. [...] Почему нельзя закрывать забором, стенкой этот канал. Когда они примут меры?" - написала Мари.

Сколько можно смотреть на то, как в КОР падают машины!

"Сколько можно смотреть на то, как в КОР падают машины!! Либо закройте на зиму эту дорогу, либо оградите уже ее!!" - потребовал Iz. "Я каждый день проезжаю вдоль канала и утром и вечером, и в снег и гололёд, но всегда придерживаться нужно скоростного режима соответственно ситуации на дороге. Просто не нужно гнать. При скорости ограждение тоже может не помочь", - написал А.

"Кавказский узел" неоднократно писал о случаях падения автомобилей в канал Октябрьской революции. Так, автомобиль упал в канал 15 февраля 2022 года. Пользователи Instagram* указали тогда, что подобное происходит из-за отсутствия ограждений вдоль канала и узкой проезжей части.

11 января 2020 года в канал упала машина, в которой ехала семья с четырехлетним ребенком, им помог выбраться из воды проезжавший мимо офицер полиции.

24 декабря 2014 года в результате такого ДТП погибли 25-летний водитель и его пассажир. 5 октября того же года в канал упала с моста пассажирская "Газель". Водитель и двое пассажиров спаслись.