Гибель детей актуализировала проблему с безопасностью канала Октябрьской революции

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Два мальчика погибли в канале имени Октябрьской революции, прокуратура Дагестана отчиталась о начале проверки. Пользователи Telegram напомнили, что в неогороженном канале неоднократно тонули люди.

Как писал "Кавказский узел", в феврале 2024 года власти отчитались об установке бетонных ограждений на самых опасных участках канала имени Октябрьской революции (КОР) после того, как ребенок погиб в результате падения автомобиля в воду. Установить ограждения следовало, не дожидаясь трагедии, и по всей длине канала в черте города, указали пользователи соцсетей.

Канал имени Октябрьской революции был построен в 1923 году. Он берет начало из реки Сулак возле Кизилюрта и заканчивается в Избербаше, проходя по территории Кизилюртовского, Кумторкалинского, Карабудахкентского районов и Махачкалы. Протяженность канала составляет около 140 километров. КОР – основной источник водоснабжения Махачкалы и Каспийска, хотя создавался для мелиорации сельскохозяйственных земель, и туда поступают стоки канализации и ливневки.

Вечером 8 июля в поселке Тюбе Кумторкалинского района два мальчика 11 и 13 лет утонули в канале имени Октябрьской революции, найдены их тела, сообщила в своем телеграм-канале прокуратура Дагестана.

Ведомство отчиталось об организации проверки. "Будут установлены обстоятельства произошедшего, а также дана оценка соблюдению требований законодательства о безопасности на водных объектах", - говорится в публикации.

Канал не предназначен для рекреационных целей

Управление "Дагмелиоводхоз" прокомментировало в своем телеграм-канале трагедию в Кумторкалинском районе. "Напоминаем об опасности купания в канале имени Октябрьской революции. Русло канала не оборудовано приспособлениями для выхода из воды. Более того, канал не предназначен для рекреационных целей, его основная функция – орошение сельскохозяйственных угодий. Мы еще раз призываем граждан воздержаться от купания в канале и не подвергать свою жизнь опасности. [...] Филиал «Канал имени Октябрьской революции» Дагмелиоводхоза продолжает проводить профилактические мероприятия, направленные на предотвращение подобных трагедий", - заявило ведомство.

В поисках детей был задействован "весь личный состав Кумторкалинского отдела полиции", сообщила пресс-секретарь МВД Дагестана Гаяна Гариева. "На помощь которому пришли очень многие местные жители. Больше часа они, сообща, ищут пропавших мальчиков", - написала она в своем телеграм-канале "Криминальная хроника", добавив позднее, что оба ребенка найдены мертвыми.

По состоянию на 08.10 мск, под двумя публикациями Гариевой размещено 66 и 37 комментариев. Авторы большинства из них выразили соболезнования родственникам погибших детей. Некоторые пользователи Telegram при этом напомнили, что это не первое подобное происшествие в КОР.

И все равно никто не огораживает для безопасности

"В этой канаве сколько детей уже тонут. И все равно никто не огораживает для безопасности", - написала, в частности, Патимат Магомедова.

"В этом КОРе сам тоже чуть не утонул, когда прыгнул в воду, чтобы вытащить шурина, который плавать не умел и решил туда зайти, держав в руке буксировочный ремень. Когда слетел с руки ремень, понесло его течение. Прыгнул за ним, нас унесло метров 50, потом пацаны были недалеко, крикнул я им: "Помогите, пацаны", так как он начал меня за шею держать и оба начали в воду уходить. Вот там, я думал, всё, конец нам обоим в воде… Хвала Аллаху, что живыми вышли, ребята нас по цепочке вытащили! Очень опасный канал", - поделился историей пользователь с ником "Он из Марса или Юпитера Я что инопланетянин".

Почему нет ограждения, сколько раз дети падают туда, машины

"Прямо в середине села Тюбе открытая канава. Почему нет ограждения, сколько раз дети падают туда, машины, животные каждый год. Хотя внутри села должно быть ограждение", - написал Неш.

По закону территория рядом с КОР является природоохранной зоной, и там нельзя устанавливать ограждения, пояснил в феврале 2024 года "Кавказскому узлу" руководитель "Монитора ЖКХ" Зияутдин Увайсов. "Не знаю, какой правильный выход из ситуации можно найти, должно быть комплексное решение", - сказал он.

В Махачкале вдоль канала невозможно установить ограждения, так как нельзя закрывать доступ к водному объекту, заявил после очередного ДТП в феврале 2022 года директор управления КОР.

Случаи падения автомобилей в канал имени Октябрьской революции в Махачкале происходили неоднократно. Так, 4 февраля 2024 года в канал упал легковой автомобиль, за рулем которого был 23-летний житель Махачкалы. Двое пассажиров, дети 10 и 14 лет, в тяжелом состоянии были доставлены в больницу, где один из них скончался.

Автомобиль упал в канал и 15 февраля 2022 года. Пользователи Instagram* указали тогда, что подобное происходит из-за отсутствия ограждений вдоль канала и узкой проезжей части.

11 января 2020 года в канал упала машина, в которой ехала семья с четырехлетним ребенком, им помог выбраться из воды проезжавший мимо офицер полиции.

24 декабря 2014 года в результате такого ДТП погибли 25-летний водитель и его пассажир. 5 октября того же года в канал упала с моста пассажирская "Газель". Водитель и двое пассажиров спаслись.