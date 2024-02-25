Установка ограждений вдоль канала в Махачкале вызвала вопросы к чиновникам

25 февраля 2024, 13:50

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Начата установка бетонных ограждений на самых опасных участках вдоль канала имени Октябрьской революции, отчиталась мэрия Махачкалы после того, как ребенок погиб в результате падения автомобиля в воду. Установить ограждения следовало, не дожидаясь трагедии, и по всей длине канала в черте города, указали пользователи соцсетей.

Как писал "Кавказский узел", случаи падения автомобилей в канал имени Октябрьской революции (КОР) в Махачкале происходили неоднократно. Так, 24 декабря 2014 года в результате такого ДТП погибли 25-летний водитель и его пассажир. 5 октября того же года в канал упала с моста пассажирская "Газель". Водитель и двое пассажиров спаслись. 11 января 2020 года в канал упала машина, в которой ехала семья с четырехлетним ребенком, им помог выбраться из воды проезжавший мимо офицер полиции. Автомобиль упал в канал и 15 февраля 2022 года. Пользователи Instagram* указали тогда, что подобное происходит из-за отсутствия ограждений вдоль канала и узкой проезжей части.

В Махачкале вдоль канала невозможно установить ограждения, так как нельзя закрывать доступ к водному объекту. Проезжая часть около канала не предназначена для общественного транспорта и автомобилей, а жилые дома в водоохранной зоне не должны были возводиться, заявил после очередного ДТП в феврале 2022 года директор управления КОР.

Вдоль канала имени Октябрьской революции начали установку бетонных ограждений, сообщила 24 февраля в своем телеграм-канале администрация Махачкалы.

"На данном этапе бетонные ограждения будут установлены на наиболее опасных участках протяжённостью около 1 км. Отметим, что после несчастного случая в феврале текущего года под руководством главы г. Махачкалы Юсупа Умавова было проведено заседание межведомственной рабочей группы по решению комплексных проблем канала имени Октябрьской революции", - говорится в публикации.

В состав рабочей группы, помимо сотрудников администрации Махачкалы, вошли представители ГИБДД, ФГБУ «Управление "Дагмелиоводхоз"», ответственных министерств и ведомств, отметила мэрия.

4 февраля 2024 года легковой автомобиль упал в канал имени Октябрьской революции на улице Московской. За рулем был 23-летний житель Махачкалы. Двое пассажиров, дети 10 и 14 лет, в тяжелом состоянии были доставлены в больницу, где один из них скончался, сообщило в тот же день ТАСС.

По состоянию на 13.40 мск, под публикацией мэрии размещено два комментария. "Наконец-то", - лаконично прокомментировала новость Мария.

"Видимо, установкой бетонных ограждений межведомственная рабочая группа решила комплексные проблемы канала им. Октябрьской революции. Оказывается для установки каких-то бетонных ограждений необходимо было создать целую рабочую группу, тем более межведомственную", - заметил Bechidir Ersem.

Публикация об установке заграждений размещена и в Instagram*-паблике tut.dagestan, на который подписаны 1,7 миллиона пользователей. К 13.40 мск под публикацией размещено 312 комментариев. Авторы многих из них сочли недостаточной установку заграждений лишь на некоторых участках канала.

"Разве не везде опасный участок вдоль канала?" – написал, в частности, dimanche_mhk. "На аварийно-опасном участке! Т.е. остальная часть вдоль канавы не опасна для людей? Нужно полностью перекрыть его", - возмутился makeup_shura.

"А там есть и не опасные участки?" – удивилась naida_hamavova. "Сколько должно было умереть людей, чтобы сделать так. Высокой сеткой вообще надо было оградить. Дети ведь там тоже лазают", - высказала мнение dr.bashirova_uzi.

"Обязательно кто-то должен умереть, чтоб наша мэрия потом зашевелилась и что то начала делать! Пусть будет во благо и больше не будет трагических происшествий", - написала naina_nurmagomedova. "Если бы туда упал какой-то чиновник, то там Китайскую стену сделали бы", - предположила zhennet.saydulaeva.

"Просто Дагестан. Столько последствий должно было произойти, чтобы сделать то, что они должны было делать уже давно!" – возмутилась dr___alieva.

"Сейчас поставят блоки, где именно было это ЧП, эти блоки нужно ставить от А до Я, до загорода", - указал arabov_arsen. "Там вся дорога опасная, а не [только] где машина упала", - заметил 05dag41rus.

"Там не бетонные ограждения нужны, а полностью закрыть КОР, оставить только большие люки для очистки", - посоветовал prokol.ushka. "Это надо делать по всей длине канала. Потому что с этого канала народ пьёт воду. Туда падают люди и животные", - поделилась мнением 25111950patimat.

Напомним, на проблему застройки вдоль канала обратил внимание в январе 2020 года Кадилабаганд Кадилабагандов, занимавший тогда должность директора управления КОР. "С начала 1990-х годов на прибрежной защитной полосе начали незаконно строить дома и с каждым разом все ближе передвигали свои заборы к КОР", – сказал он "Кавказскому узлу".

В мэрии Махачкалы тогда пояснили "Кавказскому узлу", что администрация города не вправе проводить работы на территории, прилегающей к каналу. "Есть зона отведения канала. Там город, к сожалению, при всем желании ничего не может делать. Это будет расценено как нецелевое использование бюджетных средств", – сказал представитель администрации города.

Канал имени Октябрьской революции был построен в 1923 году. Он берет начало из реки Сулак возле Кизилюрта и заканчивается в Избербаше, проходя по территории Кизилюртовского, Кумторкалинского, Карабудахкентского районов и Махачкалы. Протяженность канала составляет около 140 километров. КОР – основной источник водоснабжения Махачкалы и Каспийска, хотя создавался для мелиорации сельскохозяйственных земель, и туда поступают стоки канализации и ливневки, указал в апреле 2021 года глава Дагестана Сергей Меликов.

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