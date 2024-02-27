Махачкалинцы предложили меры снижения аварийности вдоль канала

27 февраля 2024, 20:43

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Мэрия решила установить ограждения вдоль канала Октябрьской революции, но самое важное - не создать новых препятствий чистке канала, отметили в "Дагмелиоводхозе". Жители Махачкалы предположили, что установка ограждений поможет снизить число аварий у канала, но проблема также в состоянии дорог, отсутствии освещения, и хаотичной застройке города.

Как писал "Кавказский узел", начата установка бетонных ограждений на самых опасных участках вдоль канала имени Октябрьской революции, отчиталась мэрия Махачкалы после того, как ребенок погиб в результате падения автомобиля в воду. Установить ограждения следовало, не дожидаясь трагедии, и по всей длине канала в черте города, указали пользователи соцсетей.

Случаи падения автомобилей в канал имени Октябрьской революции (КОР) в Махачкале происходили неоднократно. Так, 24 декабря 2014 года в результате такого ДТП погибли 25-летний водитель и его пассажир. 5 октября того же года в канал упала с моста пассажирская "Газель". Водитель и двое пассажиров спаслись. 11 января 2020 года в канал упала машина, в которой ехала семья с четырехлетним ребенком, им помог выбраться из воды проезжавший мимо офицер полиции. Автомобиль упал в канал и 15 февраля 2022 года. Пользователи Instagram* указали тогда, что подобное происходит из-за отсутствия ограждений вдоль канала и узкой проезжей части.

Длина канала Октябрьской революции по территории города составляет 31 километр. Участок с наибольшей концентрацией ДТП находится между улицами Магомедтагирова и Казбекова и составляет около пяти километров, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель мэрии. "На данном участке за последние три года происходило в среднем 20 ДТП в год, особо опасными считаются несколько отрезков общей длиной около 600 метров, где чаще всего происходит опрокидывание автомобилей в канал. Принято решение на начальном этапе установить здесь ограждения блочного типа, которые в дальнейшем заменят на металлические барьеры", - сообщили в мэрии.

Представитель администрации города отметил, что на аварийном участке будет введен запрет на проезд грузового транспорта и установлен режим одностороннего движения вдоль КОРа.

В организации "Дагмелиоводхоз", в чьем ведении находится канал Октябрьской революции, корреспонденту "Кавказского узла" рассказали, что говорить о расчистке и приведении водоохранной зоны канала в надлежащее состояние на отдельных участках в черте города пока "не имеет смысла".

"В первую очередь, необходимо исключить несанкционированный хаотичный наезд на эту территорию, принять меры безопасности, которые не нарушат технологический процесс эксплуатации канала, его очистки и доступа к нему на случай ремонта и реконструкции", - рассказали в "Дагмелиоводхозе".

Представитель организации отметил, что их руководитель Магомед Юсупов высказал свое мнение по ситуации с обеспечением безопасности дорожного движения вдоль КОРа на совещании в мэрии Махачкалы. "Самая важная функция канала – подача оросительной воды для нужд сельхозпроизводителей. Не канал провели через Махачкалу, а город поглотил канал при разрастании. Сами жители и ответственные чиновники не предотвратили застройку вблизи канала, вследствие чего эксплуатационный тракт для его очистки превратился в автодорогу общего пользования. Классическая чистка КОРа осуществляется методом трассировки, и она становится невозможной в случае создания ограждений. Тем не менее, в черте города уже создано немало препятствий, в связи с чем приходится чистить канал комбинированным способом, а местами – даже вручную", - заявил на совещании Юсупов.

Руководитель "Монитора ЖКХ" Зияутдин Увайсов рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что по закону территория рядом с каналом является природоохранной зоной, и там нельзя устанавливать ограждения. "Но там большая проблема с ДТП. Не знаю, какой правильный выход из ситуации можно найти, должно быть комплексное решение", - говорит Увайсов.

В Махачкале вдоль канала невозможно установить ограждения, так как нельзя закрывать доступ к водному объекту. Проезжая часть около канала не предназначена для общественного транспорта и автомобилей, а жилые дома в водоохранной зоне не должны были возводиться, заявил после очередного ДТП в феврале 2022 года директор управления КОР.

Житель Махачкалы Расул рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что положительно оценивает установку блоков на опасном участке канала. "Этим участком дороги часто пользуются водители, чтобы объехать пробки на основной трассе. Часто они не соблюдают скоростной режим. Освещения тут нет, многие не знают, что рядом канал, из-за этого и возникают ЧП", - говорит Расул.

Проживающая в данном микрорайоне Зайнаб также поддерживает инициативу по установке заграждений вдоль КОРа. Она также считает необходимым ограничить движение автотранспорта по данной дороге.

"Тут, в основном, частный сектор, где ходят дети. Машин стало много, постоянно аварии. Наряду с ограждением, надо отремонтировать дороги, привести в порядок тротуары, и установить освещение", - говорит она.

От установки ограждений ничего не изменится, считает Рустам. "Надо навести порядок с организацией движения, так как из-за заторов и часто не работающих светофоров на основных улицах, водители используют окрестные дороги, не рассчитанные на большой поток. Теперь машины будут биться о бетонные ограждения", - говорит мужчина.

"Лучше бы мэрия обратила внимание на массовую застройку канала в городской черте. Многие участки перекрыты плитами, на них возводятся магазины и кафе. Ранее в мэрии говорили, что ограждение не имеют права ставить по закону, а выдавать разрешение на строительство коммерческих объектов, выходит, можно?", - сказал махачкалинец Исмаил.

Юрист Рустам Ахмедов сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что обустройство водных объектов регулируется "Водным кодексом Российской Федерации", в котором есть статья "Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы".

"Строительство ограждений вдоль КОРа местными властями фактически запрещается, так как эта территория не их зона ответственности. В данном случае, это можно рассматривать как вынужденную меру, после ЧП с гибелью людей, тем более, что поручение дал глава Дагестана. Явной вины властей, в том, что ранее не установили заграждения, и погибли люди, тут нет. Но мы видим "двойные стандарты" - никто не обращает внимания, что в КОР сбрасываются сточные воды, возле канала построены десятки АЗС, коммерческих и других объектов. Почему-то на эти факты никто не реагирует", - говорит юрист.

Канал имени Октябрьской революции был построен в 1923 году. Он берет начало из реки Сулак возле Кизилюрта и заканчивается в Избербаше, проходя по территории Кизилюртовского, Кумторкалинского, Карабудахкентского районов и Махачкалы. Протяженность канала составляет около 140 километров. КОР – основной источник водоснабжения Махачкалы и Каспийска, хотя создавался для мелиорации сельскохозяйственных земель, и туда поступают стоки канализации и ливневки, указал в апреле 2021 года глава Дагестана Сергей Меликов.

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