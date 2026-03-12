Огласка временно улучшила положение Сомрякова в кубанской колонии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Конфликт политзаключенного Александра Сомрякова с администрацией колонии в Хадыженске был вызван его желанием официально работать по специальности и получать зарплату. Правозащитники объявили сбор средств для помощи семье Сомрякова, в которой он был единственным кормильцем.

Как писал "Кавказский узел", суд в Краснодаре в 2023 году приговорил Александра Сомрякова к шести годам колонии, признав его виновным по статье 207.3 УК РФ о распространении ложной информации о вооруженных силах. Апелляционная инстанция оставила приговор в силе, в сентябре того же года он был этапирован в колонию на Кубани. В марте 2024 года полиция направила Сомрякову уведомление о прекращении гражданства России, он стал лицом без гражданства. 9 марта близкие Сомрякова сообщили, что он подвергается избиениям и угрозам в колонии.

Весной 2022 года 36-летний электрик из Краснодара Александр Сомряков написал на своей странице в соцсети о действиях российских военных на Украине, высказав свое мнение. Статья 207.3 УК РФ, по которой он осужден, "противоречит Конституции России, её международным обязательствам и базовым принципам права", заявили правозащитники. В августе 2023 года правозащитный проект "Поддержка политзаключенных. Мемориал"* признал политзаключенным Александра Сомрякова и потребовал освободить его.

Распространение информации о положении политзаключенного Александра Сомрякова в колонии №9 в Хадыженске на Кубани и обращения в надзорные органы помогли “временно стабилизировать” его конфликт с администрацией. Как сообщил супруге сам заключенный, после публикаций о нем дежурный колонии поговорил с ним и выслушал его проблемы.

“Саша позвонил жене и поблагодарил всех, кто поднял шум”, - сообщил 11 марта проект “Политзек-Инфо”.

По информации правозащитников, конфликт Сомрякова с администрацией учреждения был вызван его попытками устроиться на официальную работу, “чтобы хотя бы немного зарабатывать”. Сомряков - электрик по специальности, до ареста он занимался ремонтом бытовой техники и был единственным кормильцем в семье, а после ареста тяжело переживает, что больше не может финансово поддерживать близких.

Как утверждают родственники, фактически Александра Сомрякова вынуждают работать в колонии бесплатно. На фоне конфликта с администрацией его стали регулярно помещать в штрафной изолятор (ШИЗО).

“После очередных пяти суток ШИЗО Саша обнаружил что у него украли пакет с продуктами. Кроме того, из баульной, которая закрывается на ключ, из его личных вещей пропали две банки сгущенки. Совокупность этих обстоятельств сильно подкосили его морально и психологически”, - отмечается в публикации.

Супруга Сомрякова и его адвокат планируют посетить его в колонии в ближайшее время. Правозащитники объявили сбор 90 тысяч рублей для поддержки его семьи: жена Сомрякова Елена одна воспитывает маленькую дочь, и ухаживает за своей матерью-инвалидом и из дохода имеет только редкие подработки. Детские пособия семье перестали выплачивать после того, как Александра лишили российского гражданства.

* внесены в российский реестр иноагентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.