×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
03:47, 12 марта 2026

Огласка временно улучшила положение Сомрякова в кубанской колонии

Александр Сомряков. Фото: Политзек-Инфо / Telegram

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Конфликт политзаключенного Александра Сомрякова с администрацией колонии в Хадыженске был вызван его желанием официально работать по специальности и получать зарплату. Правозащитники объявили сбор средств для помощи семье Сомрякова, в которой он был единственным кормильцем. 

Как писал "Кавказский узел", суд в Краснодаре в 2023 году приговорил Александра Сомрякова к шести годам колонии, признав его виновным по статье 207.3 УК РФ о распространении ложной информации о вооруженных силах. Апелляционная инстанция оставила приговор в силе, в сентябре того же года он был этапирован в колонию на Кубани. В марте 2024 года полиция направила Сомрякову уведомление о прекращении гражданства России, он стал лицом без гражданства. 9 марта близкие Сомрякова сообщили, что он подвергается избиениям и угрозам в колонии. 

Весной 2022 года 36-летний электрик из Краснодара Александр Сомряков написал на своей странице в соцсети о действиях российских военных на Украине, высказав свое мнение. Статья 207.3 УК РФ, по которой он осужден, "противоречит Конституции России, её международным обязательствам и базовым принципам права", заявили правозащитники. В августе 2023 года правозащитный проект "Поддержка политзаключенных. Мемориал"* признал политзаключенным Александра Сомрякова и потребовал освободить его.

Распространение информации о положении политзаключенного Александра Сомрякова в колонии №9 в Хадыженске на Кубани и обращения в надзорные органы помогли “временно стабилизировать” его конфликт с администрацией. Как сообщил супруге сам заключенный, после публикаций о нем дежурный колонии поговорил с ним и выслушал его проблемы. 

“Саша позвонил жене и поблагодарил всех, кто поднял шум”, - сообщил 11 марта проект “Политзек-Инфо”.  

По информации правозащитников, конфликт Сомрякова с администрацией учреждения был вызван его попытками устроиться на официальную работу, “чтобы хотя бы немного зарабатывать”. Сомряков - электрик по специальности, до ареста он занимался ремонтом бытовой техники и был единственным кормильцем в семье, а после ареста тяжело переживает, что больше не может финансово поддерживать близких. 

Как утверждают родственники, фактически Александра Сомрякова вынуждают работать в колонии бесплатно. На фоне конфликта с администрацией его стали регулярно помещать в штрафной изолятор (ШИЗО). 

“После очередных пяти суток ШИЗО Саша обнаружил что у него украли пакет с продуктами. Кроме того, из баульной, которая закрывается на ключ, из его личных вещей пропали две банки сгущенки. Совокупность этих обстоятельств сильно подкосили его морально и психологически”, - отмечается в публикации. 

Супруга Сомрякова и его адвокат планируют посетить его в колонии в ближайшее время. Правозащитники объявили сбор 90 тысяч рублей для поддержки его семьи: жена Сомрякова Елена одна воспитывает маленькую дочь, и ухаживает за своей матерью-инвалидом и из дохода имеет только редкие подработки. Детские пособия семье перестали выплачивать после того, как Александра лишили российского гражданства.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook**, Instagram**, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp** сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* внесены в российский реестр иноагентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Южный окружной военный суд. Фото: https://sudyrf.info/
19:22, 10 марта 2026
Житель Кубани получил срок по делу о вербовке в РДК*
Детский сад на Кубани. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
03:38, 10 марта 2026
Власти отчитались о возобновлении работы поврежденного при атаке БПЛА детсада на Кубани
Александр Сомряков. Фото: Политзек-Инфо / Telegram
21:45, 9 марта 2026
Близкие сообщили о давлении на Александра Сомрякова в кубанской колонии
Обломки БПЛА. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
04:56, 9 марта 2026
Обломки беспилотников найдены в четырех районах Кубани
БПЛА и ПВО. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
01:59, 9 марта 2026
11 дронов сбиты над регионами юга России
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
14:27, 2 февраля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:00, 17 февраля 2026
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Боец в зоне специальной военной операции на Краснолиманском направлении , фото: пресс-служба Минобороны РФ. https://structure.mil.ru/ Статистика СВО: для юга России потери растут

БПЛА над Тегераном. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Главное о влиянии военного конфликта с Ираном на Кавказ

Балкарцы в национальной одежде. Фото: REUTERS/Sergei Karpukhin Депортация балкарцев

Последние записи в блогах
Фото
13:52, 21 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Раньше не замечали... Юрия Напсо могут лишить депутатских полномочий
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Все блоги
Аналитика
13:47, 2 марта 2026
В феврале 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России  погибли три человека
12:37, 2 февраля 2026
В январе 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли три человека
Темы дня
Замин Зяки. Фото: https://www.facebook.com/photo/?fbid=3462959980660920&set=ecnf.100008408554746 принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
11 марта 2026, 15:49
Азербайджанский активист Зяки приговорен к длительному сроку

Вагоны с зерном. Фото: APA https://ru.apa.az/vneshnyaya-politika/vagony-s-zernom-napravlyayushhiesya-iz-rossii-v-armeniyu-segodnya-otpravleny-iz-baku-foto-640408
11 марта 2026, 12:58
Новая партия российского зерна отправлена через Азербайджан в Армению

Спецоперация. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
11 марта 2026, 11:00
Более 8850 комбатантов с юга России официально признаны убитыми в СВО

Стоп-кадр разбитой дороги на улице Завокзальная в Хасавюрте. Фото: "Народный фронт Дагестан" / Telegram-канал
10 марта 2026, 23:00
Жители Хасавюрта пожаловались на состояние дороги

Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Показать больше