Житель Геленджика обвинен в призывах к терроризму

В Геленджике задержан местный житель, который, по данным спецслужб, публиковал в мессенджере призывы к террористической деятельности против российских военных.

По данным УФСБ России по Краснодарскому краю, мужчина, используя псевдоним Alex Free, в одном из телеграм-каналов оставлял призывы и публично оправдывал террористические действия против российских военнослужащих, пишет 13 марта РИА "Новости".

Мужчине предъявлено обвинение в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании терроризма и пропаганде терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК РФ), обвиняемый находится под подпиской о невыезде.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в конце февраля Южный окружной военный суд начал рассматривать дело 49-летнего жителя Краснодарского края, обвиняемого в призывах к террористической деятельности в интернете.