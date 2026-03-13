×

03:41, 13 марта 2026

Учебные заведения Сочи и Анапы изменили режим из-за атак дронов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Власти двух курортных городов Кубани изменили режим работы образовательных учреждений из-за участившихся угроз атак беспилотников. Для Сочи атака 11 марта стала беспрецедентной по длительности. 

"Кавказский узел" писал, что 11 марта обломки беспилотников попали в многоэтажные дома в Анапе и Сочи и во двор многоэтажки в Краснодаре. По заверению властей, обошлось без пострадавших. 12 марта в связи с угрозой атаки беспилотников были отменены занятия в школах, детских садах и вузах в Анапе. По данным Минобороны, в ночь на 12 марта в небе над Краснодарским краем были сбиты 30 дронов. 

В Анапе с 13 марта вводится свободное посещение детских садов, школ и других образовательных учреждений. Все учебные заведения будут работать в штатном режиме, но решение о том, пойдет ли ученик на занятия, будут принимать его родители, сообщила глава города Светлана Маслова.

Мера вызвана “участившимися угрозами применения БПЛА”, отметила чиновница. Режим свободного посещения распространяется на все учебные заведения, в том числе учреждения дополнительного образования. Родители обязаны уведомлять педагогов о том, что решили оставить ребенка дома, при этом ученик будет получать темы для самостоятельного изучения и домашнее задание.

Маслова отметила, что если ребенок останется дома, родители обязаны обеспечить его безопасность самостоятельно. "Не всегда нахождение детей дома, особенно одних, может быть безопасней школьных стен. Все наши образовательные учреждения готовы к нештатным ситуациям. Коллективы прошли обучения и инструктажи, знают, как действовать в случае угрозы, в зданиях есть безопасные помещения, для детей обеспечены максимальные меры безопасности", - написала она в своем Telegram-канале. 

Особые меры для безопасности детей предприняла также администрация Сочи. Мэр города Андрей Прошунин 11 марта поручил руководителям муниципальных предприятий и организаций дать послабления трудового режима сотрудникам с детьми до 12 лет. “Где это позволяет производственный процесс, они смогут оставаться с детьми дома до официальной отмены режима атаки. Нельзя допускать массовое нахождение на улицах мам с малышами, которые ведут детей в детский сад при угрозе БПЛА”, - написал он в своем Telegram-канале. 

Сочи пережил беспрецедентно долгую атаку

Позже в тот же день Прошунин заявил, что город столкнулся “с беспрецедентной по длительности атакой” - угроза ударов БПЛА сохранялась более суток с небольшим перерывом. Он отметил, что руководители вузов, расположенных в городе, перевели студентов на дистанционные занятия. Чиновник поручил всем муниципальным учреждениям образования вводить в дни атак беспилотников дистанционный режим учебы.

Самая продолжительная воздушная атака на Сочи завершилась отбоем поздно вечером 11 марта. С учетом двух волн и короткой передышки режим опасности продлился 30 часов 22 минуты, а чистое время под угрозой составило 17 часов 26 минут, отмечает “СочиСтрим”. 

Издание обратило внимание, что в этот период в аэропортах края возник коллапс: ограничения на полеты в сочинском аэропорту вводились трижды и в общей сложности продлились более 17 часов, аэропорты Краснодара и Геленджика “простаивали почти сутки”. “Пассажиры, застрявшие в терминалах, потеряли счет времени - людей размещали в гостиницах, только в Адлерском районе номера получили около 400 человек”, - говорится в публикации. 

Самолеты, летевшие в Сочи из разных городов, перенаправлялись на запасные аэродромы. Несколько рейсов, - в частности, из Екатеринбурга, Казани и Уфы, - приземлились в Махачкале, причем из Екатеринбурга самолет вылетел с задержкой на 12 часов, отмечает “Осторожно, новости”. 

Днем 12 марта аэропорт вернулся к отправке рейсов по графику. “Все воздушные суда, ушедшие на запасные аэродромы, прибыли в аэропорт Сочи, обслужены и отправлены в города назначения”, - сообщил Telegram-канал администрации Адлера.

Минобороны и "Газпром" назвали цели атаки

Целью атак на Кубани стали объекты газотранспортной инфраструктуры, в том числе компрессионные станции “Русская”, “Беговая” и “Казачья”, заявил 11 марта “Газпром”. По данным компании, в течение двух недель, начиная с 24 февраля, объекты компании подверглись атакам 12 раз.

“Эти объекты относятся к критически важной энергетической инфраструктуре и обеспечивают надежность экспортных поставок газа по газопроводам “Турецкий поток” и “Голубой поток””, - сообщил Telegram-канал “Газпрома”. 

Компрессорная станция “Русская” находится в Анапском районе Краснодарского края в горной местности в пяти км от побережья. Это “начальная точка поставок газа” по “Турецкому потоку”, отмечает со ссылкой на материалы “Газпрома” РБК. 

“”Газпром” опасается, что рано или поздно транспортировка газа по одному или по двум этим “Потокам” будет прекращена. А это уже серьезный удар по доходам от российского газа, которые и так сокращаются. И политически это тоже серьезный удар, потому что подрывает российско-турецкие отношения. В общем восточный берег Черного моря теперь стал зоной, которая регулярно поражается беспилотниками Украины”, - заявил военный эксперт Юрий Федоров в эфире The Breakfast Show на YouTube 12 марта. 

Минобороны РФ, в свою очередь, заявило, что атаки на инфраструктуру компрессорной станции “Русская” в населенном пункте Гай-Кодзор имели целью прекратить поставки газа европейским потребителям. По данным ведомства, также не менее 14 дронов пытались атаковать компрессорную станцию “Береговая” в районе Туапсе, которая обеспечивает работу трубопровода “Голубой поток”.

Автор: "Кавказский узел"

