04:31, 13 марта 2026

Военнослужащий из Кабардино-Балкарии осужден за самовольный уход из части

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Военный суд в Нальчике приговорил к пяти годам колонии Атмира Тохова, признав его виновным в самовольном оставлении части в период мобилизации.

Как писал "Кавказский узел", 24 сентября 2022 года в УК РФ были введены части 2.1, 3.1 и 5 статьи 337 о самовольном оставлении части или места службы в период мобилизации. Поправками предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет. Ужесточение законодательства после объявления мобилизации привело к более суровым приговорам за отсутствие в воинской части или дезертирство.

Военнослужащий по фамилии Тохов 12 марта был признан виновным по части 5 статьи 337 УК РФ (предусматривает от пяти до 10 лет лишения свободы), сообщил на своей странице во "ВКонтакте" Нальчикский гарнизонный военный суд.

По данным суда, Тохов без уважительных причин "8 ноября 2024 года, в период мобилизации", совершил самовольное оставление места службы.

"10 декабря 2025 года Тохов был обнаружен в городе Нарткале сотрудником полиции, а с 8 ноября 2024 года до 10 декабря 2025 года Тохов проводил время по своему усмотрению по месту своего жительства", - говорится в публикации.

В суде Тохов признал вину полностью. "Подсудимому назначено наказание в виде реального лишения свободы на срок 5 лет в исправительной колонии общего режима", - отмечается в сообщении.

Имя осужденного пресс-служба суда не указала. Согласно карточке дела на сайте суда, подсудимый - Атмир Тохов. Дело поступило в суд 3 марта, и на заседании 12 марта был вынесен приговор.

Напомним, 21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября того же года министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина.

При этом еще 12 декабря 2023 года военный суд в Майкопе в приговоре мобилизованному, оставившему часть в июне 2023 года, подчеркнул, что "в Российской Федерации объявлена частичная мобилизация, которая в период совершения преступления не была окончена".

Автор: "Кавказский узел"

