Нальчане назвали системной проблему открытых люков

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Актуальность проблемы открытых на улицах люков подчеркнули жители столицы Кабардино-Балкарии. Иск о возмещении материального ущерба для упавшей в люк пенсионерки может быть открыт в рамках возбужденного дела.

Как писал "Кавказский узел", уголовное дело было возбуждено против сотрудников "Нальчикского водоканала" после происшествия на улице Пушкина, где пожилая женщина упала в открытый люк. Дело расследуется по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью, предусматривающей до шести лет заключения или до пяти лет принудительных работ.

Пожилая нальчанка вечером 5 марта провалилась в открытый канализационный люк на улице Пушкина. Пенсионерка была госпитализирована с травмами, в том числе переломами. По информации следователей, люк был прикрыт мусором.

Жители Нальчика свидетельствуют, что открытые люки на улицах города не являются уникальным явлением. Марзият Холаева сообщила, что в 2025 году видела открытый люк в поселке Хасанья, входящего в состав муниципального образования «Городской округ Нальчик». «Я шла по улице, смотрела в телефон и чуть не провалилась в люк на улице Братьев Рахаевых, где шли ремонтные работы. Впоследствии этот люк закрыли», - рассказала собеседница корреспондента «Кавказского узла».

«(Открытый люк я видела) в 2025 году в районе Горный. Я еще обратила внимание на то, как это опасно», - отметила другая жительница Нальчика, не пожелавшая публиковать свое имя.

Жительница города Жуахар Аппаева сообщила, что открытых люков пока ни разу не видела. «Такие проблемы, к счастью, мне не попадались, но три года назад на меня едва не упала ледяная глыба с крыши», - рассказала она.

Актуальность проблемы открытых люков подчеркнули читатели паблика «ЧП Нальчик» в Instagram*. Так, например, пользовательница под ником safamalina.07 сообщила, что три раза звонила по поводу открытого люка в районе детской поликлиники. «Я им сказала, пока что-то не случилось, закройте его. В итоге три месяца люк открытый», - написала она.

«У меня прямо напротив работы (в Чегеме) два люка, открытых уже третий год. Звонила в администрацию, ноль реакции. Это улица, где больница и собес, что немаловажно», - сообщила swet.ik.

«У нас во дворе тоже открытый люк, никому нет дела. Видимо тоже кто-то должен провалиться», - написала читательница с ником nata_colorist.

Паблик «ЧП Нальчик» насчитывает 505 тысяч подписчиков. Опубликованный 7 марта пост о падении пенсионерки в открытый люк по состоянию на 18.45 мск 11 марта собрал 40 комментариев.

Адвокат Тимофей Широков считает, что гражданский иск о возмещении материального и морального ущерба может быть открыт в рамках возбужденного дела. «Тогда всё гораздо легче для доказывания необходимости возмещения. Потому что будут указаны последствия для здоровья потерпевшего физические и материальные издержки, исходя из материалов уголовного дела», - пояснил Широков.

«В таких случаях, если следователи считают лишней нагрузкой уголовное дело, то все могут спустить на тормозах. А если есть установка на такого рода дела, то возьмутся с охотой расследовать. Но, в любом случае, пострадавшей нужно иметь документы и о самом инциденте: кто и как её спасал, с какими травмами доставили в больницу, а также сохранять выписки и справки, чеки на лекарства. Иск о материальном и моральном ущербе может быть общий на любую сумму, но предугадать какую сумму одобрит судья весьма сложно», - заключил Широков.