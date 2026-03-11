×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
19:01, 11 марта 2026

Нальчане назвали системной проблему открытых люков

Открытый люк. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Актуальность проблемы открытых на улицах люков подчеркнули жители столицы Кабардино-Балкарии. Иск о возмещении материального ущерба для упавшей в люк пенсионерки может быть открыт в рамках возбужденного дела.

Как писал "Кавказский узел", уголовное дело было возбуждено против сотрудников "Нальчикского водоканала" после происшествия на улице Пушкина, где пожилая женщина упала в открытый люк.  Дело расследуется по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью, предусматривающей до шести лет заключения или до пяти лет принудительных работ. 

Пожилая нальчанка вечером 5 марта провалилась в открытый канализационный люк на улице Пушкина. Пенсионерка была госпитализирована с травмами, в том числе переломами. По информации следователей, люк был прикрыт мусором. 

Жители Нальчика свидетельствуют, что открытые люки на улицах города не являются уникальным явлением. Марзият Холаева сообщила, что в 2025 году видела открытый люк в поселке Хасанья, входящего в состав муниципального образования «Городской округ Нальчик». «Я шла по улице, смотрела в телефон и чуть не провалилась в люк на улице Братьев Рахаевых, где шли ремонтные работы. Впоследствии этот люк закрыли», - рассказала собеседница корреспондента «Кавказского узла».

«(Открытый люк я видела) в 2025 году в районе Горный. Я еще обратила внимание на то, как это опасно», - отметила другая жительница Нальчика, не пожелавшая публиковать свое имя.

Жительница города Жуахар Аппаева сообщила, что открытых люков пока ни разу не видела. «Такие проблемы, к счастью, мне не попадались, но три года назад на меня едва не упала ледяная глыба с крыши», - рассказала она.

Актуальность проблемы открытых люков подчеркнули читатели паблика «ЧП Нальчик» в Instagram*. Так, например, пользовательница под ником safamalina.07 сообщила, что три раза звонила по поводу открытого люка в районе детской поликлиники. «Я им сказала, пока что-то не случилось, закройте его. В итоге три месяца люк открытый», - написала она.

«У меня прямо напротив работы (в Чегеме) два люка, открытых уже третий год. Звонила в администрацию, ноль реакции. Это улица, где больница и собес, что немаловажно», - сообщила swet.ik.

«У нас во дворе тоже открытый люк, никому нет дела. Видимо тоже кто-то должен провалиться», - написала читательница с ником nata_colorist.

Паблик «ЧП Нальчик» насчитывает 505 тысяч подписчиков. Опубликованный 7 марта пост о падении пенсионерки в открытый люк по состоянию на 18.45 мск 11 марта собрал 40 комментариев.

Адвокат Тимофей Широков считает, что гражданский иск о возмещении материального и морального ущерба может быть открыт в рамках возбужденного дела. «Тогда всё гораздо легче для доказывания необходимости возмещения. Потому что будут указаны последствия для здоровья потерпевшего физические и материальные издержки, исходя из материалов уголовного дела», - пояснил Широков.

«В таких случаях, если следователи считают лишней нагрузкой уголовное дело, то все могут спустить на тормозах. А если есть установка на такого рода дела, то возьмутся с охотой расследовать. Но, в любом случае, пострадавшей нужно иметь документы и о самом инциденте: кто и как её спасал, с какими травмами доставили в больницу, а также сохранять выписки и справки, чеки на лекарства. Иск о материальном и моральном ущербе может быть общий на любую сумму, но предугадать какую сумму одобрит судья весьма сложно», - заключил Широков.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

источник: корреспонденты "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
20:12, 11 марта 2026
Военнослужащий из Кабардино-Балкарии осужден за отсутствие в части
Спецоперация. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
11:00, 11 марта 2026
Более 8850 комбатантов с юга России официально признаны убитыми в СВО
Жильцы аварийного общежития в Нальчике. Фото корреспондента "Кавказского узла".
07:01, 11 марта 2026
Правозащитники призвали Кокова не допустить выселения жильцов общежития
Подростки поджигают релейный шкаф. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
01:52, 11 марта 2026
За период с 23 февраля по 8 марта в вооруженных и террористических атаках в Северокавказском и Южном федеральных округах жертв не зафиксировано
Полицейский фотографирует место инцидента. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
01:46, 11 марта 2026
Следствие ищет виновных в смерти ребенка на качелях в Нальчике
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
14:27, 2 февраля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:00, 17 февраля 2026
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Боец в зоне специальной военной операции на Краснолиманском направлении , фото: пресс-служба Минобороны РФ. https://structure.mil.ru/ Статистика СВО: для юга России потери растут

БПЛА над Тегераном. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Главное о влиянии военного конфликта с Ираном на Кавказ

Балкарцы в национальной одежде. Фото: REUTERS/Sergei Karpukhin Депортация балкарцев

Последние записи в блогах
Фото
11:13, 11 марта 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Жительница Нальчика упала в открытый люк в центре города
Фото
12:23, 8 марта 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Житейская история с неожиданной концовкой
Фото
11:33, 5 марта 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Верховный суд КБР сократил срок заключения Леонида Гордиенко на восемь месяцев
Все блоги
Аналитика
13:47, 2 марта 2026
В феврале 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России  погибли три человека
12:37, 2 февраля 2026
В январе 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли три человека
Темы дня
Александр Сомряков. Фото: Политзек-Инфо / Telegram
12 марта 2026, 03:47
Огласка временно улучшила положение Сомрякова в кубанской колонии

Замин Зяки. Фото: https://www.facebook.com/photo/?fbid=3462959980660920&set=ecnf.100008408554746 принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
11 марта 2026, 15:49
Азербайджанский активист Зяки приговорен к длительному сроку

Вагоны с зерном. Фото: APA https://ru.apa.az/vneshnyaya-politika/vagony-s-zernom-napravlyayushhiesya-iz-rossii-v-armeniyu-segodnya-otpravleny-iz-baku-foto-640408
11 марта 2026, 12:58
Новая партия российского зерна отправлена через Азербайджан в Армению

Спецоперация. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
11 марта 2026, 11:00
Более 8850 комбатантов с юга России официально признаны убитыми в СВО

Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Показать больше