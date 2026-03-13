Мать Кардашова выразила недоверие суду в Чечне

Потерпевшая сторона не согласна с обвинением, которое предъявлено чеченским силовикам Азиеву и Юсупову по делу управляющего хасавюртовской аптекой Алексея Кардашова. Мать убитого Кардашова назвала процесс в Чечне "спектаклем" и выразила уверенность, что приемлемого итога у него не будет.

Как писал "Кавказский узел", 24 февраля Гудермесский суд приступил к рассмотрению уголовного дела бывших наркополицейских Калоги Азиева и Алихана Юсупова. Их обвиняют в незаконном доставлении из Дагестана в Чечню, личном досмотре и досмотре автомобиля Алексея Кардашова осенью 2017 года, оба признали свою вину. Им грозит до 4 лет лишения свободы, однако на первое судебное заседание они не явились.

Верховный суд Чечни в ноябре 2024 года отказался удовлетворить апелляционную жалобу на приговор грозненцу Саид-Магомеду Омарову, осужденному по делу об убийстве жителя Дагестана Алексея Кардашова. В 2023 году суд признал Саид-Магомеда Омарова виновным в убийстве дагестанского аптекаря Алексея Кардашова и приговорил его к восьми годам и двум месяцам колонии строгого режима. Мать убитого заявила, что Саид-Магомед Омаров участвовал в похищении ее сына, но не в убийстве. Приговор Омарову позволит убийцам уйти от ответственности, указала она.

Обвиняемые Юсупов и Азиев присутствовали на заседании суда по делу о похищении Кардашова 12 марта, сообщили “Кавказскому узлу” в “Команде против пыток”*.

“Они пришли, суд установил их личности. Потом в ходе предварительного слушания суд спросил, есть ли какие-то ходатайства. Юристы заявили ходатайство о возвращении дела прокурору в связи с тем, что на стадии предварительного следствия были допущены ошибки. Суд ушел в совещательную комнату, примерно через час вернулся и отказал в удовлетворении ходатайства. На этом все, отложили процесс до 11 часов 31 марта", указал представитель КПП*.

Мать Алексея Кардашова Циля Якубова заявила, что никаких подвижек в поисках тела ее сына нет. "Там ничего нет. Просто кошмар, они разыгрывают свой спектакль, так же, как и было раньше, и ничего не будет, я знаю", - сказала она.

Она также высказала возмущение самим обвинением и местом проведения суда. "Предъявленное обвинение нас не удовлетворяет и конечно, итоги процесса не могут быть позитивными. Пока это находится в Чечне, это будет вот так вот. Адвокаты работают, но бесполезно. И каждое новое упоминание (о судьбе сына) ранит меня”, - посетовала Якубова.

Алексей Кардашов, владевший аптекой в Хасавюрте, уехал из дома 14 сентября 2017 года и не вернулся, его тело до сих пор не найдено. Следователи считают, что росгвардейцы Бекхан Абдурашидов и Аслан Дукаев вывезли Кардашова в Чечню и оставили Кардашова с Саид-Магомедом Омаровым, который убил Кардашова в ходе ссоры. Основанием для преследования Абдурашидова и Дукаева стали показания Омарова, которые он давал, когда расследование проводилось в Дагестане. Однако после передачи дела в Чечню он подписал явку с повинной.

Летом 2023 года Гудермесский городской суд Чечни признал бывших сотрудников Росгвардии Бекхана Абдурашидова и Аслана Дукаева виновными в незаконном задержании управляющего аптекой Алексея Кардашова. Их приговорили к двум годам условно по статье о превышении должностных полномочий. Этот приговор отменили в апелляции, а в июне 2024 года Шейх-Мансуровский суд прекратил дело против Абдурашидова и Дукаева в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.

Дело Омарова отделили от дела силовиков для того, чтобы скрыть реальные обстоятельства убийства Кардашова, в 2020 году заявлял правозащитник Дмитрий Пискунов. "Большую часть доказательств вины <чеченских силовиков> просто перенесли в отдельное уголовное дело в отношении Омарова, чтобы мы не могли ссылаться на эти доказательства в судебном процессе <...>. Дело дошло до смешного: в деле Омарова сейчас 20 томов, а в деле <силовиков> - всего шесть. Да, Омаров причастен к преступлению, но не к тому, в котором он был признан виновным судом", - говорил Пискунов корреспонденту "Кавказского узла".

* включена в реестр иностранных агентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.