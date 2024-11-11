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19:32, 11 ноября 2024

Оставлен в силе приговор Омарову по делу об убийстве Кардашова

Саид-Магомед Омаров. Фото корреспондента "Кавказского узла"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Чечне отказался удовлетворить апелляционную жалобу на приговор грозненцу Саид-Магомеду Омарову, осужденному по делу об убийстве аптекаря из Дагестана Алексея Кардашова.

Как писал "Кавказский узел", 29 октября в Верховном суде Чечни состоялось заседание по апелляционной жалобе потерпевшей стороны на приговор жителю Грозного Саид-Магомеду Омарову. На нем суд согласился вызвать на допрос специалиста по биллингу и истребовал дело росгвардейцев, которые увезли Кардашова в Чечню.

В 2023 году суд признал Саид-Магомеда Омарова виновным в убийстве дагестанского аптекаря Алексея Кардашова и приговорил его к восьми годам и двум месяцам колонии строгого режима. Мать убитого заявила, что Саид-Магомед Омаров участвовал в похищении ее сына, но не в убийстве. Приговор Омарову позволит убийцам уйти от ответственности, указала она.

Верховный суд Чечни сегодня не удовлетворил апелляционную жалобу представителей потерпевшей стороны и оставил в силе приговор Саид-Магомеду Омарову, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель "Команды против пыток"* (КПП), чьи юристы представляли интересы потерпевших - родственников Кардашова.

Мы просили отменить приговор и вернуть дело прокурору

"Мы просили отменить приговор и вернуть дело прокурору. Суд вынес решение: оставить приговор в силе, жалобу без удовлетворения", - сказал он.

По его словам, потерпевшая сторона не ходатайствовала о допросе двух свидетелей, и суд огласил их показания. "Свидетели не допрашивались. Только оглашались показания тех, кто указан в обвинительном заключении", - сказал представитель КПП.

Он отметил, что приговор росгвардейцам Абдурашидову и Дукаеву, которые обвинялись в похищении Кардашова, отменен. "Дело прекращено по истечению срока давности привлечения к ответственности. Потерпевшая сторона настаивает на их привлечении за похищение", - сказал представитель КПП.

По его словам, не только показания матери Кардашова говорят о давлении на Омарова. "Омарова задержали вечером 10 сентября 2017 года. Это подтверждается показаниями знакомого, с которым его задержали, изменением активности телефона Омарова после 10-го сентября, показаниями его матери и жены о том, что после 10 сентября он исчезал на несколько дней и вернулся избитый", - сообщил он.

Напомним, Алексей Кардашов, владевший аптекой в Хасавюрте, уехал из дома в сентябре 2017 года и не вернулся, его тело не было найдено. Следователи считают, что росгвардейцы Бекхан Абдурашидов и Аслан Дукаев вывезли Кардашова в Чечню и оставили Кардашова с Саид-Магомедом Омаровым, который убил Кардашова в ходе ссоры.

В ноябре 2020 года Гудермесский горсуд приговорил Омарова к девяти годам строгого режима за убийство Кардашова и кражу его машины. Мать Кардашова заявила, что не верит в виновность Омарова. Верховный суд Чечни отменил приговор и вернул дело в суд первой инстанции.

В декабре 2020 года Гудермесский горсуд признал Абдурашидова и Дукаева виновными в превышении полномочий и приговорил каждого к 3,5 года лишения свободы условно. Верховный суд Чечни отменил приговор, и после повторного рассмотрения Гудермесский горсуд приговорил Абдурашидова и Дукаева к условному лишению свободы на два года.

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источник: корреспондент "Кавказского узла"

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