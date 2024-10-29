Юристы назвали недоказанной вину Омарова в убийстве Кардашова

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Дело против Саид-Магомеда Омарова об убийстве дагестанского аптекаря Алексея Кардашова строится лишь на его признании. Верховный суд Чечни при рассмотрении апелляции согласился вызвать для допроса специалиста по биллингу и истребовал дело росгвардейцев, которые увезли Кардашова в Чечню.

Как писал "Кавказский узел", в 2023 году суд признал жителя Грозного Саид-Магомеда Омарова виновным в убийстве дагестанского аптекаря Алексея Кардашова и приговорил его к восьми годам и двум месяцам колонии строгого режима. Мать убитого заявила, что Саид-Магомед Омаров участвовал в похищении ее сына, но не в убийстве. Приговор Омарову позволит истинным убийцам уйти от ответственности, считает она.

В феврале стало известно, что повторное рассмотрение дела об убийстве Алексея Кардашова, в котором обвиняется житель Грозного Саид-Магомед Омаров, передано в Ножай-Юртовский райсуд Чечни. На заседании 5 июня Салман Гамзатханов, адвокат потерпевшей (матери Кардашова Цили Якубовой), заявил, что для справедливого разбирательства необходим личный допрос двух свидетелей. О важности допроса этих свидетелей говорил также и адвокат Омарова. Правдивость показаний одного из свидетелей, который в ходе предварительного следствия утверждал, что видел конфликт Кардашова и Омарова, вызывает сомнения, заявила защита. Суд не смог обеспечить личный допрос свидетелей.

В Верховном суде Чечни сегодня состоялось заседание по рассмотрению апелляционной жалобы потерпевшей стороны на приговор Омарову, о ходе рассмотрения корреспонденту "Кавказского узла" рассказали представитель пресс-службы и юрист Команды против пыток* и мать убитого Циля Якубова. Ход рассмотрения прокомментировали адвокаты Тимофей Широков и Марина Агальцова.

"Председательствующая сначала доложила материалы дела. Потом выступила потерпевшая сторона, добавив несколько доводов, которые не были доложены судьей-докладчиком. Также мы заявили, что позиция потерпевшей стороны заключается в том, что Омаров не совершал убийства Кардашова, за которое он был осужден. После этого прокурор попросил для полноты картины истребовать материалы дела в отношении росгвардейцев, которое связано с делом Омарова. Еще попросил вызвать в суд специалиста, который разбирается в детализации телефонных соединений. Суд удовлетворил его просьбу и объявил перерыв до 10:00 8 ноября 2024 года", - рассказал представитель пресс-службы Команды против пыток*.

Ранее защита заявляла о необходимости личного допроса двух свидетелей. Правдивость показаний одного из свидетелей, который в ходе предварительного следствия утверждал, что видел конфликт Кардашова и Омарова, вызывает сомнения, сообщил юрист. "Потерпевшая сторона ходатайствовала о допросе этого свидетеля, суд не смог обеспечить явку и огласил показания, данные на следствии, хотя потерпевшая сторона возражала против оглашения", - пояснил юрист Команды против пыток* на условиях анонимности.

По его мнению, показания Омарова опровергаются детализацией и биллингом его телефона. "Труп не найден. Кроме слов Омарова и слов пары свидетелей, нет ничего, что доказывало бы его причастность к убийству. Вместе с тем в деле много доказательств, указывающих на похищение группой лиц и исчезновение Кардашова. Эти доказательства более убедительные, согласующиеся. Их совокупность опровергает версию Омарова об убийстве. Однако следствие и суд не принимают их во внимание", - сообщил юрист.

Приговор в отношении Омарова пока не вступил в силу, ввиду того, что 5 августа 2024 года суд кассационной инстанции отменил апелляционное определение и направил дело на новое апелляционное рассмотрение. "В том случае, если бы мы руководствовались решением суда первой инстанции, то такое право без учета дополнительных характеристик возникло бы в мае 2023 года, то есть до поступления в исправительное учреждение", - отметил юрист.

Он сообщил также, что Омаров 1985 года рождения, имеет высшее образование, женат, три дочери, девяти, 11 и 14 лет, по состоянию на сентябрь 2017 года занимался частным извозом, либо работал водителем маршрутного такси. Содержится под арестом с лета 2017 года.

Я не сомневаюсь, что Омаров самооговор сделал

Циля Якубова заявила корреспонденту, что не доверяет выводом следствия и суда о виновности Омарова в гибели её сына. "Я не сомневаюсь, что Омаров самооговор сделал. И сейчас не отказывается от признательных показаний. Он запуган, по-другому не скажешь. Он боится говорить правду", - считает она.

Якубова расскала, что Кардашов родился в 1974 году, получил образование социолога. "Не мог найти применения по специальности. Работал администратором в аптеке. Жены и детей у него не было", - сказала она.

Тимофей Широков указал, что вызывает вопросы само осуждение его без обнаружения тела убитого человека."Если после апелляции приговор оставят в силе, то это будет иметь преюдициальное значение. Тело не обнаружено и всё обвинение держится на признании Омарова. Если, конечно, в деле сообщников, которые помогали ему. Но всё замыкается на него и пока существует преюдиция, никто не будет даже слушать версии, что он не имеет отношения к совершению этого преступления”, - сказал он.

По мнению адвоката, есть только один выход из ситуации. "Доказать, что Омаров стал жертвой неправомерного давления, которое вынудило его совершить самооговор. Здесь необходима в том числе жалоба от самого обвиняемого", - пояснил Широков.

Помимо показаний должны быть какие-то доказательства слов обвиняемого. Ведь может оказаться, что он был просто запуган.

Марина Агальцова также указала на слабость доказательной базы. "В этом происшествии помимо показаний должны быть какие-то доказательства слов обвиняемого. Ведь может оказаться, что он был просто запуган. Если же ничего кроме слов обвиняемого нет, то приговор слабый по доказательной базе", - считает она.

Напомним, Алексей Кардашов, владевший аптекой в Хасавюрте, уехал из дома 14 сентября 2017 года и не вернулся, его тело до сих пор не найдено. Следователи считают, что росгвардейцы Бекхан Абдурашидов и Аслан Дукаев вывезли Кардашова в Чечню и оставили Кардашова с Саид-Магомедом Омаровым, который убил Кардашова в ходе ссоры. Основанием для преследования Абдурашидова и Дукаева стали показания Омарова, которые он давал, когда расследование проводилось в Дагестане. Однако после передачи дела в Чечню он внезапно подписал явку с повинной. В ноябре 2020 года Гудермесский горсуд приговорил Омарова к девяти годам строгого режима за убийство Кардашова и кражу его машины. Мать Кардашова заявила, что не верит в виновность Омарова.

По версии следствия, хозяина аптеки Алексея Кардашова подозревали в незаконном сбыте сильнодействующего препарата. Согласно материалам дела, после задержания его увезли в Гудермес, где силовики украли его автомобиль, а неизвестные сняли все деньги с карты. Больше о судьбе Кардашова ничего неизвестно, его тело до сих пор не нашли, говорится в сообщении на сайте Команды против пыток*.

Уголовное дело возбудили в Дагестане по нескольким статьям: «Похищение человека» (часть 1 статья 126 УК), «Грабеж в крупном размере» в связи с пропажей автомобиля (часть 2 статья 161 УК) и «Кража в крупном размере» из-за хищения денег с банковских карт (часть 3 статья 158 УК). Свидетелем в деле выступил таксист и знакомый Кардашова — Саид-Магомед Омаров, который и указал на силовиков из Чеченской Республики. По его словам, они увезли Алексея в отдел полиции в Гудермесе.

В ноябре 2018 года все дела были объединены в одно и переданы в первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Чечне. В 2019 году в розыск объявили четверых силовиков: начальника отдела Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Чеченской Республике Алихана Юсупова, его заместителя Калоги Азиева, а также сотрудников Национальной гвардии Аслана Дукаева и Бекхана Абдурашидова.

После передачи уголовного дела в Чечню, свидетель Омаров, который ранее дал показания против силовиков, внезапно сам пришел в ОМВД по Гудермесскому району и признался в убийстве Кардашова. Он заявил, что убил Кардашова во время ссоры, а тело утопил в реке. В эту версию не поверила мать Кардашова — Циля Якубова. Женщина обратилась за помощью к правозащитникам. Она считает, что Омарова вынудили сознаться в преступлении. Омарова приговорили к девяти годам колонии строгого режима за убийство Кардашова. Спустя два года приговор отменил Верховный суд Чеченской Республики. После этого дело было возвращено в суд первой инстанции.

В марте 2019 года по подозрению в похищении были арестованы Дукаев и Абдурашидов. В ноябре 2019 года следствие переквалифицировало уголовное дело, убрав из обвинительного заключения статью о похищении. По новой версии, росгвардейцы лишь провели незаконное задержание Кардашова, нарушив территориальность и подведомственность, но при этом они не применяли насилие и не похищали его. Калоги Азиева и Алихана Юсупова объявили в федеральный розыск.

В декабре 2020 года Гудермесский городской суд Чеченской Республики признал Абдурашидова и Дукаева виновными в превышении должностных полномочий и приговорил к трем с половиной годам лишения свободы условно каждого. Верховный суд Чеченской Республики отправил дело на новое рассмотрение, Гудермесский городской суд приговорил Абдурашидова и Дукаева к условному лишению свободы на два года каждому по обвинению в превышении должностных полномочий (часть 1 статья 286 УК), указано в сообщении.

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