Главный муфтий заявил о роли Путина в примирении Кадырова и Керимова

Примирение главы Чечни Рамзана Кадырова и сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова состоялось в Кремле, куда обоих пригласил Путин, заявил глава ДУМ России Равиль Гайнутдин. Об участии Путина в примирении говорили и другие источники, называя произошедшее коммерческой сделкой.

Как писал "Кавказский узел", 30 января глава Чечни опубликовал совместное фото с сенатором от Дагестана Сулейманом Керимовым, которому он грозил кровной местью на фоне конфликта вокруг Wildberries осенью 2024 года. В подписи к фото Рамзан Кадыров назвал Керимова своим братом.

9 октября 2024 года глава Чечни Рамзан Кадыров, говоря о конфликте вокруг Wildberries, упомянул сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова, депутатов Госдумы Бекхана Барахоева и Ризвана Курбанова. Он призвал их доказать непричастность к заказу на его убийство и предупредил о готовности объявить им кровную месть. После слов Кадырова о кровной мести Керимову потребовалась защита Федеральной службы охраны, он укрывался в секретном поселке на Воробьевых горах в Москве, выяснили в ноябре 2025 года журналисты. Что предшествовало заявлению о кровной мести, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Как перестрелка в Wildberries связана с Кадыровым".

Главный муфтий, председатель Духовного управления мусульман России шейх Равиль Гайнутдин раскрыл деталь примирения Рамзана Кадырова и Сулеймана Керимова в видеообращении к мусульманам в преддверии Рамадана.

По словам муфтия, примирение враждующих организовал Владимир Путин, который пригласил обоих в Кремль. Встретившись в Кремле, Кадыров согласился примириться с Керимовым, которому до этого грозил кровной местью.

"Находясь в стенах московского Кремля по приглашению нашего президента, они пришли к полному согласию и взаимопониманию", - сказал Равиль Гайнутдин в видеообращении, опубликованном на странице "Мусульмане России" в Rutube.

Муфтий похвалил их за "пример единения и братства", назвав обоих "достойными сынами Кавказа".

О том, что примирительное фото Кадырова и Керимова было сделано в Кремле, журналисты обратили внимание еще 30 января, сравнив интерьер на снимке с фотографиями из Кремля и, в частности, из кабинета главы администрации президента Антона Вайно - с ним Рамзан Кадыров встречался ранее в тот же день. Вайно дружит как с Кадыровым, так и с Керимовым; конфликт между последними возник еще в начале 2010-х годов в связи со сделкой по слиянию "Сильвинита" и "Уралкалия": Кадыров убедил одного из акционеров"“Сильвинита" продать свою долю Керимову, а в обмен рассчитывал получить долю в объединенном предприятии, но ничего не получил, писало "Агентство"*.

После публикации совместного фото Кадырова и Керимова источники сообщили, что примирение было сделкой, которую утвердил лично Владимир Путин. Сенатор предложил Кадырову компенсацию в 1 млрд 850 млн долларов, чтобы глава Чечни больше не угрожал его жизни. Эти деньги Кадырову передавались наличными с декабря, утверждает одно из изданий со ссылкой на несколько информированных источников. 1 .

"Кавказский узел" также писал, что 20 ноября 2024 года РИА "Новости" опубликовало видеоролик, в котором двое мужчин назвали бывшего депутата Госдумы из Дагестана Магомеда Гаджиева* автором версии о покушении на главу Чечни Рамзана Кадырова. Они сообщили, что Гаджиев* обещал им крупное вознаграждение. Кадыров и Керимов нашли способ завершить историю с покушением на убийство, приписав авторство информации бывшему депутату Госдумы Магомеду Гаджиеву*, предположили дагестанские журналисты.

